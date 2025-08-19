Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с TRX-петлями
Тренировка с TRX-петлями
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Как железо и резина превращают квартиру в зал олимпийских чемпионов

Майк Уоткинс о пользе блинов, TRX и эспандеров для силовых упражнений дома

Многие уверены, что для достижения спортивных целей нужно ежедневно проводить часы в тренажёрном зале. Но на самом деле это не так. Даже дома можно построить эффективные тренировки, если подобрать правильное оборудование. Причём, как отмечает сертифицированный специалист по силовой подготовке Миа Николайев (CSCS), выбор "железа" зависит не только от бюджета, но и от того, какие цели вы ставите перед собой.

Штанга: классика для силы

"Штанга — это лучшее оборудование для развития силы и мышечной массы во всем теле", — говорит Николайев. С её помощью можно выполнять базовые многосуставные упражнения: приседания, становую тягу, жимы над головой. Именно такие движения позволяют работать сразу с несколькими группами мышц, делая тренировку максимально эффективной.

Минус у штанги в том, что она не подходит для односторонних упражнений — в отличие от гантелей или гирь. Но если выбирать только один снаряд, эксперты рекомендуют олимпийскую штангу: у неё вращающиеся втулки, что делает возможным более технически сложные движения.

Гантели: свобода движений

Тренер Кристиан Флорес подчёркивает: "Гантели — это универсальный инструмент без ограничений". С их помощью можно тренировать силу, выносливость, выполнять функциональные и изолирующие упражнения. Главное преимущество — возможность работать каждой рукой отдельно, что развивает мышцы-стабилизаторы и улучшает баланс.

Недостаток лишь в том, что для очень больших весов гантели не так удобны как штанга. Зато существуют регулируемые модели, которые экономят место и позволяют менять вес одним поворотом фиксатора.

Гири: функциональная мощь

Если вы много сидите за компьютером, гири могут стать настоящим спасением. "Гири идеально подходят для упражнений с наклоном таза: махи, тяги, подъёмы на грудь одной рукой", — отмечает Флорес. Эти движения развивают ягодицы, бёдра и помогают бороться с последствиями малоподвижного образа жизни.

Особенность гири в смещённом центре тяжести. Это делает упражнения более функциональными и сложными по координации, чем с гантелями или штангой. Для дома также существуют регулируемые гири, которые экономят место.

Альтернативы для дома

Не только классическое "железо" заслуживает внимания.

  • Блины можно использовать отдельно: для скручиваний, жимов, "руля" в планке. Но в паре со штангой они раскрывают потенциал полностью.
  • Скамья — отличный помощник не только для жима, но и для приседаний на одной ноге, выпадов или отжиманий.
  • TRX-петли позволяют тренироваться где угодно — их легко закрепить на двери или дереве. Меняя угол тела, можно регулировать нагрузку. Правда, новичкам может понадобиться помощь тренера.
  • Турник остаётся незаменимым для подтягиваний и упражнений на пресс.
  • Эспандеры — универсальный и недорогой вариант для проработки всех групп мышц. Разная толщина ленты даёт разные уровни нагрузки.
  • Слайды кажутся простыми дисками, но идеально развивают пресс и общую стабилизацию.
  • Медболы и сламболы подходят для взрывных движений и тренировок спортсменов, которым нужна мощь и скорость.

Что выбрать?

Если бюджет ограничен, начните с гантелей или эспандеров. Хотите серьёзного прогресса в силе — инвестируйте в штангу и скамью. Для функциональных тренировок и борьбы с "офисным синдромом" отлично подойдут гири и TRX.

По статистике, рынок домашнего фитнеса с 2020 года вырос более чем на 50%, и эксперты прогнозируют, что тренировки дома останутся популярными даже после полной стабилизации фитнес-индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тайлер Найтингейл объяснил, почему появляется боль в колене у спортсменов сегодня в 16:10

Как боль в колене рушит спортивную форму быстрее, чем травма головы

Боль в колене может скрывать как перегрузку, так и серьёзную травму. Разбираемся, какие бывают причины и когда срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Исследование CDC: при выраженных симптомах после прививки от гриппа рекомендуется отказаться от тренировок сегодня в 15:50

Грипп под ударом: что происходит, если выйти на тренировку после вакцинации

Можно ли тренироваться после прививки от гриппа? Учёные уверены: да, и это даже помогает усилить иммунитет. Но есть важные нюансы, о которых стоит знать.

Читать полностью » Джули Си из Aquatic Exercise Association перечислила пользу аквааэробики для здоровья суставов сегодня в 15:10

Вода против возраста: как бассейн замедляет потерю силы после 50

Аквааэробика укрепляет мышцы и суставы без лишней нагрузки. Узнайте, как простая тренировка в бассейне поможет сохранить здоровье и энергию после 50.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач: 5 минут в день достаточно для тренировки пресса сегодня в 14:15

Всего 5 минут в день: реальный способ прокачать пресс

Фитнес-эксперт рассказала, как накачать пресс всего за пять минут в день. Какие упражнения работают лучше всего и почему без дефицита калорий рельеф не появится — коротко и по сути.

Читать полностью » Тренировочная система Поликвина сочетает силу, массу и выносливость в одном упражнении сегодня в 13:13

Остановился прогресс в зале? Метод Поликвина ломает плато

Метод Поликвина сочетает три вида нагрузки — силу, гипертрофию и выносливость — внутри одного упражнения. Почему такой подход считается одним из самых эффективных для преодоления плато, объясняем коротко.

Читать полностью » Тренер Иван Милославский: мышцы растут только при сочетании тренировок, питания и восстановления сегодня в 12:40

Почему мышцы не растут, даже если вы ходите в зал

Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения и режим помогут набрать мышечную массу. Почему без профицита калорий мышцы не растут и какую роль играет сон — коротко и по делу.

Читать полностью » Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине сегодня в 11:37

Фитнес начинается не с пресса: какие упражнения нужны каждой женщине

Фитнес-тренер объяснила, какие упражнения действительно нужны каждой женщине. Почему гимнастика для лица и работа над осанкой важнее, чем кажется — и как включить их в ежедневный режим.

Читать полностью » Реабилитолог Юрий Корюкалов: стресс тормозит рост мышц и ускоряет их разрушение сегодня в 10:35

Тренировки превращаются в бессмысленную пытку: как стресс обнуляет прогресс

Нейрофизиолог рассказал, почему мышцы могут не расти даже при активных тренировках. Как кортизол разрушает белок и что нужно изменить в образе жизни, чтобы восстановить прогресс — в коротком разборе.

Читать полностью »

Новости
Дом

Почему табачный дым впитывается в стекло и мебель и как избавиться от запаха
Красота и здоровье

Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год
Еда

Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю
Туризм

Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме
Красота и здоровье

Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор
Дом

Советы по организации хранения косметики и украшений для ежедневного использования
Питомцы

Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов
Наука и технологии

Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru