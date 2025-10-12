Фурнитура дорожает, НДС не щадит: как мебельный ценник взлетит после Нового года

Цены на мебель и товары для дома с 1 января 2026 года почти наверняка пойдут вверх. Дело не только в "плюс 2 п. п." к НДС: одновременно возвращаются доковидные страховые взносы, снижается порог для применения УСН, дорожают логистика и импортные комплектующие. Всё это сложится в цепочку удорожаний — от сырья и фурнитуры до сборки и доставки — и попадёт на ценник. Ниже — понятная "дорожная карта" по изменениям, ожидаемым последствиям и практическим действиям для покупателей и бизнеса.

Что именно меняется и как это бьёт по цене

Повышение НДС, полная ставка страховых взносов для работодателей, сужение "упрощёнки" (порог дохода снижается до 10 млн руб. в год) — эти меры затрагивают прежде всего малый и средний бизнес. Большинство фабрик корпусной и мягкой мебели, студий и мастерских как раз небольшие. Им придётся либо уходить с УСН, либо закладывать НДС в цену. Импортёры — от светильников и сантехники до фурнитуры — заложат налог и валютные колебания. Итог: итоговая стоимость для покупателя вырастет заметнее, чем формальные 2 п. п.

Базовые выводы рынка

• Ожидаемая "вилка" роста по мебели и товарам для дома — 7-12% в среднем; импортные позиции (свет, фурнитура, итальянские диваны) — до 15-18%.

• Кухни, шкафы-купе, гардеробные и любая мебель "под заказ" пострадают сильнее из-за доли ручного труда и нестандартной комплектации.

• В 1 кв. 2026 года рост будет поступательным: складские остатки временно сгладят скачок, но к весне цены закрепятся на "новой полке".

• Крупные сети (Hoff и др.) удержат повышение дольше за счёт масштаба и старых закупок; авторские предметы, бутики, частные дизайнеры поднимут ценник раньше.

Таблица "Сравнение"

Категория Что влияет на цену Ожидаемый рост Кухни на заказ НДС, труд, импортная фурнитура, логистика 10-15% Шкафы/гардеробные Индивидуальные размеры, фурнитура, монтаж 9-14% Мягкая мебель (серийная) Наполнители, ткани, доставка 7-10% Мягкая мебель (бутики) Малые партии, дизайн-разработка 12-18% Светильники Импорт, валюта, логистика 12-18% Сантехника Импорт, НДС, аренда, логистика 15-20% Текстиль/декор Доля ранних закупок и локального производства 5-9%

Советы шаг за шагом (HowTo): как сэкономить без потери качества

Зафиксируйте цену договором до конца года. Пропишите спецификацию, курс/цену и срок изготовления/поставки. Разделите проект: сначала "дорогие узлы" (кухня, свет, сантехника), затем — текстиль, ковры, декор. Используйте склад: возьмите бокс/ячейку на 1-3 месяца, чтобы принять "дорогие" позиции по старой цене и дождаться ремонта. Рассмотрите аналоги: вместо итальянской фурнитуры — проверенные турецкие/польские бренды, вместо массива — шпон премиум-класса. Согласуйте "заморозку комплектации": после утверждения списка комплектующих поставщик раньше выкупит дефицитные позиции. Ведите бюджет проекта в таблице с разбивкой: мебель, свет, сантехника, доставка, подъём, сборка, резервы 7-10%. Проверяйте сервисные условия: гарантия, бесплатный замер, постсервис. Иногда дополнительные услуги "съедают" экономию. Торгуйтесь партиями: комплект кухни + техника + светильники одной корзиной дают больший дисконт, чем покупка поштучно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

"Подождём распродаж весной" → цены уже на новом уровне → фиксируем сейчас, берём хранение. "Возьмём всё импортное" → волатильность курса и логистики → гибрид: локальный каркас + импортная фурнитура топ-узлов. "Выберем самого дешёвого исполнителя" → срыв сроков, доплаты, брак → проверяем портфолио, договор, постоплату по этапам. "Поменяем комплектацию потом" → пересчёт по новым прайсам → жёсткая спецификация и закрытие позиций "по листу". "Сделаем сами без дизайнера" → лишние закупки, ошибки замеров → бюджетный пакет проектирования + авторский надзор "по часам".

А что если… цены вырастут менее чем на 10%?

Это возможный сценарий для серийной мебели и сетевых форматов: эффект масштаба, оптимизация производительности и длинные контракты на сырьё. Но точечные категории (кухни на заказ, свет, сантехника) всё равно будут тянуть среднюю корзину вверх. Планируйте "подушку" бюджета хотя бы 7-10%.

Таблица "Плюсы и минусы" стратегий покупки

Стратегия Плюсы Минусы Покупка "сейчас + хранение" Фиксация цены, полный комплект Стоимость склада, предоплата Разбивка на этапы Гибкость платежей Риск подорожания на второй стадии Переход на локальные аналоги Снижение валютных рисков Ограничение в дизайне/брендах Ожидание распродаж Потенциальная скидка на декор На "тяжёлые" позиции скидок почти нет

FAQ

Как зафиксировать цену кухни/шкафа?

Через договор с утверждённой спецификацией (бренды фурнитуры, артикулы, площади, ставки), сроком действия цены и графиком платежей. Включите пункт о замене аналогом "не хуже" только с письменного согласования.

Что лучше купить до 2026 года?

Кухни, корпусную мебель "под заказ", светильники, сантехнику — категории с высокой долей импорта и ручного труда. Текстиль/декор можно поискать на зимних распродажах.

Стоит ли ждать новой линейки у сетей?

Смысла ждать именно ради цены мало: новые коллекции выходят уже с учётом обновлённой себестоимости. Ищите выгоду в пакетных предложениях и кредитных программах с субсидией.

Как выбирать фурнитуру без переплаты?

Критичные узлы (петли, направляющие, подъёмники) — топ-бренды или их "вторые линии". Декоративные ручки/опоры — средний сегмент; это даёт баланс ресурса и цены.

Поможет ли рассрочка?

Да, если это "реальная" рассрочка у производителя без скрытых комиссий. Сравнивайте итоговую сумму к выплате с оплатой сразу — иногда скидка за 100% предоплату выгоднее.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: "НДС +2 п. п. = +2% к ценнику".

Правда: в мебели много "слоёв" себестоимости: налоговая нагрузка, импортные узлы, логистика, зарплаты — итог часто 7-12% и выше.

Миф: "Сети всегда дешевле".

Правда: по базовым моделям — да; по нестандарту частные студии при ранней фиксации иногда выгоднее.

Миф: "Подождём — и всё вернётся".

Правда: бизнес выравнивает цены "полкой" на длительный срок; откат маловероятен.

Сон и психология: как пережить ремонт без выгорания

Финансовая неопределённость и ремонт — стрессовые факторы. Помогает режим "коротких решений": фиксируйте бюджет и сроки по этапам, ограничивайте "doom-скроллинг" маркетплейсов, используйте чек-листы закупок и "правило 24 часов" на обдумывание дорогих позиций. Планируйте "зоны готовности" в квартире — это снижает тревожность и даёт ощущение прогресса.

3 интересных факта

До 60% стоимости кухни "съедают" фурнитура и столешницы, а не корпуса: именно они чувствительнее к валюте. Серийная мягкая мебель сильнее зависит от логистики и тканей, чем от древесных плит. Итоговую цену часто определяет "последняя миля": подъём и сборка могут добавить 5-8% к чеку.

Исторический контекст (ItemList/Event)