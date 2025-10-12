Фурнитура дорожает, НДС не щадит: как мебельный ценник взлетит после Нового года
Цены на мебель и товары для дома с 1 января 2026 года почти наверняка пойдут вверх. Дело не только в "плюс 2 п. п." к НДС: одновременно возвращаются доковидные страховые взносы, снижается порог для применения УСН, дорожают логистика и импортные комплектующие. Всё это сложится в цепочку удорожаний — от сырья и фурнитуры до сборки и доставки — и попадёт на ценник. Ниже — понятная "дорожная карта" по изменениям, ожидаемым последствиям и практическим действиям для покупателей и бизнеса.
Что именно меняется и как это бьёт по цене
Повышение НДС, полная ставка страховых взносов для работодателей, сужение "упрощёнки" (порог дохода снижается до 10 млн руб. в год) — эти меры затрагивают прежде всего малый и средний бизнес. Большинство фабрик корпусной и мягкой мебели, студий и мастерских как раз небольшие. Им придётся либо уходить с УСН, либо закладывать НДС в цену. Импортёры — от светильников и сантехники до фурнитуры — заложат налог и валютные колебания. Итог: итоговая стоимость для покупателя вырастет заметнее, чем формальные 2 п. п.
Базовые выводы рынка
• Ожидаемая "вилка" роста по мебели и товарам для дома — 7-12% в среднем; импортные позиции (свет, фурнитура, итальянские диваны) — до 15-18%.
• Кухни, шкафы-купе, гардеробные и любая мебель "под заказ" пострадают сильнее из-за доли ручного труда и нестандартной комплектации.
• В 1 кв. 2026 года рост будет поступательным: складские остатки временно сгладят скачок, но к весне цены закрепятся на "новой полке".
• Крупные сети (Hoff и др.) удержат повышение дольше за счёт масштаба и старых закупок; авторские предметы, бутики, частные дизайнеры поднимут ценник раньше.
Таблица "Сравнение"
|Категория
|Что влияет на цену
|Ожидаемый рост
|Кухни на заказ
|НДС, труд, импортная фурнитура, логистика
|10-15%
|Шкафы/гардеробные
|Индивидуальные размеры, фурнитура, монтаж
|9-14%
|Мягкая мебель (серийная)
|Наполнители, ткани, доставка
|7-10%
|Мягкая мебель (бутики)
|Малые партии, дизайн-разработка
|12-18%
|Светильники
|Импорт, валюта, логистика
|12-18%
|Сантехника
|Импорт, НДС, аренда, логистика
|15-20%
|Текстиль/декор
|Доля ранних закупок и локального производства
|5-9%
Советы шаг за шагом (HowTo): как сэкономить без потери качества
-
Зафиксируйте цену договором до конца года. Пропишите спецификацию, курс/цену и срок изготовления/поставки.
-
Разделите проект: сначала "дорогие узлы" (кухня, свет, сантехника), затем — текстиль, ковры, декор.
-
Используйте склад: возьмите бокс/ячейку на 1-3 месяца, чтобы принять "дорогие" позиции по старой цене и дождаться ремонта.
-
Рассмотрите аналоги: вместо итальянской фурнитуры — проверенные турецкие/польские бренды, вместо массива — шпон премиум-класса.
-
Согласуйте "заморозку комплектации": после утверждения списка комплектующих поставщик раньше выкупит дефицитные позиции.
-
Ведите бюджет проекта в таблице с разбивкой: мебель, свет, сантехника, доставка, подъём, сборка, резервы 7-10%.
-
Проверяйте сервисные условия: гарантия, бесплатный замер, постсервис. Иногда дополнительные услуги "съедают" экономию.
-
Торгуйтесь партиями: комплект кухни + техника + светильники одной корзиной дают больший дисконт, чем покупка поштучно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
"Подождём распродаж весной" → цены уже на новом уровне → фиксируем сейчас, берём хранение.
-
"Возьмём всё импортное" → волатильность курса и логистики → гибрид: локальный каркас + импортная фурнитура топ-узлов.
-
"Выберем самого дешёвого исполнителя" → срыв сроков, доплаты, брак → проверяем портфолио, договор, постоплату по этапам.
-
"Поменяем комплектацию потом" → пересчёт по новым прайсам → жёсткая спецификация и закрытие позиций "по листу".
-
"Сделаем сами без дизайнера" → лишние закупки, ошибки замеров → бюджетный пакет проектирования + авторский надзор "по часам".
А что если… цены вырастут менее чем на 10%?
Это возможный сценарий для серийной мебели и сетевых форматов: эффект масштаба, оптимизация производительности и длинные контракты на сырьё. Но точечные категории (кухни на заказ, свет, сантехника) всё равно будут тянуть среднюю корзину вверх. Планируйте "подушку" бюджета хотя бы 7-10%.
Таблица "Плюсы и минусы" стратегий покупки
|Стратегия
|Плюсы
|Минусы
|Покупка "сейчас + хранение"
|Фиксация цены, полный комплект
|Стоимость склада, предоплата
|Разбивка на этапы
|Гибкость платежей
|Риск подорожания на второй стадии
|Переход на локальные аналоги
|Снижение валютных рисков
|Ограничение в дизайне/брендах
|Ожидание распродаж
|Потенциальная скидка на декор
|На "тяжёлые" позиции скидок почти нет
FAQ
Как зафиксировать цену кухни/шкафа?
Через договор с утверждённой спецификацией (бренды фурнитуры, артикулы, площади, ставки), сроком действия цены и графиком платежей. Включите пункт о замене аналогом "не хуже" только с письменного согласования.
Что лучше купить до 2026 года?
Кухни, корпусную мебель "под заказ", светильники, сантехнику — категории с высокой долей импорта и ручного труда. Текстиль/декор можно поискать на зимних распродажах.
Стоит ли ждать новой линейки у сетей?
Смысла ждать именно ради цены мало: новые коллекции выходят уже с учётом обновлённой себестоимости. Ищите выгоду в пакетных предложениях и кредитных программах с субсидией.
Как выбирать фурнитуру без переплаты?
Критичные узлы (петли, направляющие, подъёмники) — топ-бренды или их "вторые линии". Декоративные ручки/опоры — средний сегмент; это даёт баланс ресурса и цены.
Поможет ли рассрочка?
Да, если это "реальная" рассрочка у производителя без скрытых комиссий. Сравнивайте итоговую сумму к выплате с оплатой сразу — иногда скидка за 100% предоплату выгоднее.
Мифы и правда (ClaimReview)
Миф: "НДС +2 п. п. = +2% к ценнику".
Правда: в мебели много "слоёв" себестоимости: налоговая нагрузка, импортные узлы, логистика, зарплаты — итог часто 7-12% и выше.
Миф: "Сети всегда дешевле".
Правда: по базовым моделям — да; по нестандарту частные студии при ранней фиксации иногда выгоднее.
Миф: "Подождём — и всё вернётся".
Правда: бизнес выравнивает цены "полкой" на длительный срок; откат маловероятен.
Сон и психология: как пережить ремонт без выгорания
Финансовая неопределённость и ремонт — стрессовые факторы. Помогает режим "коротких решений": фиксируйте бюджет и сроки по этапам, ограничивайте "doom-скроллинг" маркетплейсов, используйте чек-листы закупок и "правило 24 часов" на обдумывание дорогих позиций. Планируйте "зоны готовности" в квартире — это снижает тревожность и даёт ощущение прогресса.
3 интересных факта
-
До 60% стоимости кухни "съедают" фурнитура и столешницы, а не корпуса: именно они чувствительнее к валюте.
-
Серийная мягкая мебель сильнее зависит от логистики и тканей, чем от древесных плит.
-
Итоговую цену часто определяет "последняя миля": подъём и сборка могут добавить 5-8% к чеку.
Исторический контекст (ItemList/Event)
-
2014-2015: валютные скачки — первый заметный сдвиг цен на импортные узлы (фурнитура, свет).
-
2020-2021: льготные страхвзносы и льготы по аренде поддержали цены; спрос на ремонт вырос.
-
2022-2024: логистика перестраивается, появляются новые цепочки поставок, растёт доля локализации.
-
2026: совокупный эффект налоговой нагрузки и импортной себестоимости формирует "новую полку" цен.
