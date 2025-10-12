Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современное дизайнерское кресло
Современное дизайнерское кресло
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Фурнитура дорожает, НДС не щадит: как мебельный ценник взлетит после Нового года

Цены на мебель вырастут с января 2026 года: эксперты прогнозируют рост до 15%

Цены на мебель и товары для дома с 1 января 2026 года почти наверняка пойдут вверх. Дело не только в "плюс 2 п. п." к НДС: одновременно возвращаются доковидные страховые взносы, снижается порог для применения УСН, дорожают логистика и импортные комплектующие. Всё это сложится в цепочку удорожаний — от сырья и фурнитуры до сборки и доставки — и попадёт на ценник. Ниже — понятная "дорожная карта" по изменениям, ожидаемым последствиям и практическим действиям для покупателей и бизнеса.

Что именно меняется и как это бьёт по цене

Повышение НДС, полная ставка страховых взносов для работодателей, сужение "упрощёнки" (порог дохода снижается до 10 млн руб. в год) — эти меры затрагивают прежде всего малый и средний бизнес. Большинство фабрик корпусной и мягкой мебели, студий и мастерских как раз небольшие. Им придётся либо уходить с УСН, либо закладывать НДС в цену. Импортёры — от светильников и сантехники до фурнитуры — заложат налог и валютные колебания. Итог: итоговая стоимость для покупателя вырастет заметнее, чем формальные 2 п. п.

Базовые выводы рынка

• Ожидаемая "вилка" роста по мебели и товарам для дома — 7-12% в среднем; импортные позиции (свет, фурнитура, итальянские диваны) — до 15-18%.
• Кухни, шкафы-купе, гардеробные и любая мебель "под заказ" пострадают сильнее из-за доли ручного труда и нестандартной комплектации.
• В 1 кв. 2026 года рост будет поступательным: складские остатки временно сгладят скачок, но к весне цены закрепятся на "новой полке".
• Крупные сети (Hoff и др.) удержат повышение дольше за счёт масштаба и старых закупок; авторские предметы, бутики, частные дизайнеры поднимут ценник раньше.

Таблица "Сравнение"

Категория Что влияет на цену Ожидаемый рост
Кухни на заказ НДС, труд, импортная фурнитура, логистика 10-15%
Шкафы/гардеробные Индивидуальные размеры, фурнитура, монтаж 9-14%
Мягкая мебель (серийная) Наполнители, ткани, доставка 7-10%
Мягкая мебель (бутики) Малые партии, дизайн-разработка 12-18%
Светильники Импорт, валюта, логистика 12-18%
Сантехника Импорт, НДС, аренда, логистика 15-20%
Текстиль/декор Доля ранних закупок и локального производства 5-9%

Советы шаг за шагом (HowTo): как сэкономить без потери качества

  1. Зафиксируйте цену договором до конца года. Пропишите спецификацию, курс/цену и срок изготовления/поставки.

  2. Разделите проект: сначала "дорогие узлы" (кухня, свет, сантехника), затем — текстиль, ковры, декор.

  3. Используйте склад: возьмите бокс/ячейку на 1-3 месяца, чтобы принять "дорогие" позиции по старой цене и дождаться ремонта.

  4. Рассмотрите аналоги: вместо итальянской фурнитуры — проверенные турецкие/польские бренды, вместо массива — шпон премиум-класса.

  5. Согласуйте "заморозку комплектации": после утверждения списка комплектующих поставщик раньше выкупит дефицитные позиции.

  6. Ведите бюджет проекта в таблице с разбивкой: мебель, свет, сантехника, доставка, подъём, сборка, резервы 7-10%.

  7. Проверяйте сервисные условия: гарантия, бесплатный замер, постсервис. Иногда дополнительные услуги "съедают" экономию.

  8. Торгуйтесь партиями: комплект кухни + техника + светильники одной корзиной дают больший дисконт, чем покупка поштучно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. "Подождём распродаж весной" → цены уже на новом уровне → фиксируем сейчас, берём хранение.

  2. "Возьмём всё импортное" → волатильность курса и логистики → гибрид: локальный каркас + импортная фурнитура топ-узлов.

  3. "Выберем самого дешёвого исполнителя" → срыв сроков, доплаты, брак → проверяем портфолио, договор, постоплату по этапам.

  4. "Поменяем комплектацию потом" → пересчёт по новым прайсам → жёсткая спецификация и закрытие позиций "по листу".

  5. "Сделаем сами без дизайнера" → лишние закупки, ошибки замеров → бюджетный пакет проектирования + авторский надзор "по часам".

А что если… цены вырастут менее чем на 10%?

Это возможный сценарий для серийной мебели и сетевых форматов: эффект масштаба, оптимизация производительности и длинные контракты на сырьё. Но точечные категории (кухни на заказ, свет, сантехника) всё равно будут тянуть среднюю корзину вверх. Планируйте "подушку" бюджета хотя бы 7-10%.

Таблица "Плюсы и минусы" стратегий покупки

Стратегия Плюсы Минусы
Покупка "сейчас + хранение" Фиксация цены, полный комплект Стоимость склада, предоплата
Разбивка на этапы Гибкость платежей Риск подорожания на второй стадии
Переход на локальные аналоги Снижение валютных рисков Ограничение в дизайне/брендах
Ожидание распродаж Потенциальная скидка на декор На "тяжёлые" позиции скидок почти нет

FAQ

Как зафиксировать цену кухни/шкафа?

Через договор с утверждённой спецификацией (бренды фурнитуры, артикулы, площади, ставки), сроком действия цены и графиком платежей. Включите пункт о замене аналогом "не хуже" только с письменного согласования.

Что лучше купить до 2026 года?

Кухни, корпусную мебель "под заказ", светильники, сантехнику — категории с высокой долей импорта и ручного труда. Текстиль/декор можно поискать на зимних распродажах.

Стоит ли ждать новой линейки у сетей?

Смысла ждать именно ради цены мало: новые коллекции выходят уже с учётом обновлённой себестоимости. Ищите выгоду в пакетных предложениях и кредитных программах с субсидией.

Как выбирать фурнитуру без переплаты?

Критичные узлы (петли, направляющие, подъёмники) — топ-бренды или их "вторые линии". Декоративные ручки/опоры — средний сегмент; это даёт баланс ресурса и цены.

Поможет ли рассрочка?

Да, если это "реальная" рассрочка у производителя без скрытых комиссий. Сравнивайте итоговую сумму к выплате с оплатой сразу — иногда скидка за 100% предоплату выгоднее.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: "НДС +2 п. п. = +2% к ценнику".
Правда: в мебели много "слоёв" себестоимости: налоговая нагрузка, импортные узлы, логистика, зарплаты — итог часто 7-12% и выше.
Миф: "Сети всегда дешевле".
Правда: по базовым моделям — да; по нестандарту частные студии при ранней фиксации иногда выгоднее.
Миф: "Подождём — и всё вернётся".
Правда: бизнес выравнивает цены "полкой" на длительный срок; откат маловероятен.

Сон и психология: как пережить ремонт без выгорания

Финансовая неопределённость и ремонт — стрессовые факторы. Помогает режим "коротких решений": фиксируйте бюджет и сроки по этапам, ограничивайте "doom-скроллинг" маркетплейсов, используйте чек-листы закупок и "правило 24 часов" на обдумывание дорогих позиций. Планируйте "зоны готовности" в квартире — это снижает тревожность и даёт ощущение прогресса.

3 интересных факта

  1. До 60% стоимости кухни "съедают" фурнитура и столешницы, а не корпуса: именно они чувствительнее к валюте.

  2. Серийная мягкая мебель сильнее зависит от логистики и тканей, чем от древесных плит.

  3. Итоговую цену часто определяет "последняя миля": подъём и сборка могут добавить 5-8% к чеку.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  1. 2014-2015: валютные скачки — первый заметный сдвиг цен на импортные узлы (фурнитура, свет).

  2. 2020-2021: льготные страхвзносы и льготы по аренде поддержали цены; спрос на ремонт вырос.

  3. 2022-2024: логистика перестраивается, появляются новые цепочки поставок, растёт доля локализации.

  4. 2026: совокупный эффект налоговой нагрузки и импортной себестоимости формирует "новую полку" цен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как обустроить новую квартиру с минимальными затратами: пять предметов мебели, без которых не обойтись сегодня в 10:04
Новый дом без лишних трат: пять предметов, которые делают квартиру «живой

Начинаете жизнь в новой квартире с ограниченным бюджетом? Рассказываем, какую мебель купить в первую очередь и как выбрать самые универсальные и функциональные предметы.

Читать полностью » Пять популярных стилей кухни-гостиной - от минимализма до современной классики сегодня в 9:00
Классика, лофт или минимализм: найдите свой стиль уютной кухни-гостиной

Как оформить кухню-гостиную, где будет уютно и семье, и гостям? Пять интерьерных решений — от классики до лофта — для разных вкусов и планировок.

Читать полностью » Дизайнеры дали советы по сохранению порядка в квартире и избавлению от пыли сегодня в 8:52
Чистые линии, пыльные стены: что скрывается за красивым словом минимализм

Как поддерживать чистоту, не превращая жизнь в бесконечную уборку? Девять простых советов, которые помогут сохранить порядок и уют даже без идеального минимализма.

Читать полностью » Темная квартира: исправление недостатка естественного освещения сегодня в 7:56
Недостаток света поглощает уют: простые приёмы, которые возвращают солнце в дом

Как превратить тёмную квартиру в светлое и уютное пространство? Простые приёмы — от работы с окнами и цветом до организации искусственного освещения.

Читать полностью » Расстановка мебели в гостиной: оптимальные схемы и правила композиции сегодня в 6:19
Расстановка, которая экономит метры: как из обычной гостиной сделать универсальное пространство

Как расставить мебель в гостиной, которая служит и спальней, и кабинетом? Пошаговые советы, правила композиции и приёмы для создания функционального и уютного пространства.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как правильно спланировать освещение в гостиной сегодня в 5:16
Свет, который меняет настроение: как правильно осветить гостиную

Как организовать освещение в гостиной, чтобы она была уютной и функциональной? Рассказываем, как рассчитать свет, выбрать температуру свечения и создать атмосферу.

Читать полностью » Специалисты предупредили, что личинки вредителей могут попасть в крупу ещё на производстве сегодня в 4:08
Обычный пакет становится ловушкой: почему крупы портятся быстрее, чем кажется

Как выбрать подходящую тару и условия хранения, чтобы крупы и специи оставались свежими и защищёнными от влаги и вредителей.

Читать полностью » Эксперты по организации пространства рассказали, как понять, что квартире нужно расхламление сегодня в 3:13
Дом, который задыхается от вещей: как понять, что пора расхламляться

Как понять, что в квартире накопилось слишком много вещей, и какие признаки подскажут, что пора заняться расхламлением.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнер Елена Безрученко: маркировка и панели-органайзеры учат ребёнка системности
Питомцы
Ветеринары рассказали, как полностью убрать запах кошачьей мочи из квартиры
Спорт и фитнес
Тест Купера: как определить уровень физической подготовки без оборудования
Еда
Эксперты советуют хранить сливочное масло в фольге или герметичной упаковке
Красота и здоровье
Эксперты: питание и гормоны влияют на работу сальных желез кожи головы
Красота и здоровье
Исследования показывают: дефицит витамина D усиливает симптомы ПМС и влияет на настроение женщин
Садоводство
Суккуленты помогают экономить воду и формировать устойчивые ландшафты
Красота и здоровье
Эксперты: шампунь очищает кожу головы, но не влияет на рост волос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet