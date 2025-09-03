Уют без собственности: 82% россиян уверены, что «дом» можно создать где угодно

Большинство людей уверены: уют можно создать где угодно, даже если это не собственная квартира. Но при этом для каждого поколения "чувство дома" формируется по-разному. Исследование, проведённое "Яндекс Арендой" и бьюти-ретейлером "Золотое яблоко", показало, что 82% россиян считают комфорт чем-то, что можно настроить самостоятельно, а не только за счёт владения недвижимостью.

Как поколения видят уют

Зумеры оказались наиболее независимыми в этом вопросе: 89% из них уверены, что атмосферу дома можно воссоздать в любом месте. Миллениалы чуть менее единодушны — 84%, а среди иксеров доля сторонников этой идеи составила 78%.

Особые требования к жилью тоже различаются. Зумерам важно, чтобы вместе с ними могли жить домашние животные, а также стильный дизайн интерьера. Для поколения Х ключевым критерием стала лоджия или балкон, без которых квартира кажется неполной.

Интересно, что половина всех участников исследования предпочитает новые дома. Однако иксеры чаще других готовы рассматривать и старый жилой фонд, в то время как зумеры стремятся к новизне.

Уют своими руками

Разные поколения по-разному создают атмосферу уюта.

• Иксеры чаще украшают квартиры живыми цветами.

• Молодёжь выбирает аромасвечи и диффузоры.

• Для части респондентов "местом силы" стала спальня, но зумеры чаще называют рабочее место, а миллениалы — ванную.

Занятно, что 34% участников опроса расслабляются с помощью хобби, а для 36% это ванна. А вот зумеры неожиданно назвали уборку одним из способов переключиться и почувствовать себя "дома".

Важность первого впечатления

Руководитель агентства "Вишня" Сергей Вишняков отметил, что ощущение "моё/не моё" всё чаще становится решающим ещё на этапе просмотра квартиры.

"Теперь регулярно случается, что мы смотрим квартиру, которая полностью совпадает с запросами, но клиенту некомфортно. В таких случаях люди говорят: "Не моё". И мы ищем дальше", — сказал руководитель агентства недвижимости Сергей Вишняков.

Эксперт добавил, что аренда и собственность воспринимаются всё же по-разному: арендуемые квартиры редко превращают в "идеальное гнездо", так как люди понимают временность.

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин считает, что своё жильё в России по-прежнему символизирует независимость и стабильность. По его словам, доступность квартир снижается, поэтому на первый план выходят цена и условия покупки.

Соосновательница "Агентства ФЛЭТ" Елена Толстикова уверена, что "чувство дома" может появиться и в арендованной квартире, причём требования к ней зачастую выше.

"В случае с арендой ты платишь деньги "чужому дяде" и хочешь получить максимум здесь и сейчас", — пояснила соосновательница "Агентства ФЛЭТ" Елена Толстикова.

Простые правила уюта

Чтобы превратить любое пространство в дом, достаточно небольших шагов. Эксперты советуют:

Убрать лишнее и организовать хранение в нейтральных корзинах или коробках. Использовать тёплый свет — лампы, торшеры, свечи. Добавлять натуральные материалы: шерстяные пледы, льняные шторы, деревянные детали. Размещать растения или сухоцветы, которые оживляют интерьер. Включать ароматерапию — свечи и масла с запахами цитруса, хлопка или корицы.

Эти простые элементы помогают создать атмосферу, в которой хочется отдыхать и возвращаться домой.