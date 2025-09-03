Уют без собственности: 82% россиян уверены, что «дом» можно создать где угодно
Большинство людей уверены: уют можно создать где угодно, даже если это не собственная квартира. Но при этом для каждого поколения "чувство дома" формируется по-разному. Исследование, проведённое "Яндекс Арендой" и бьюти-ретейлером "Золотое яблоко", показало, что 82% россиян считают комфорт чем-то, что можно настроить самостоятельно, а не только за счёт владения недвижимостью.
Как поколения видят уют
Зумеры оказались наиболее независимыми в этом вопросе: 89% из них уверены, что атмосферу дома можно воссоздать в любом месте. Миллениалы чуть менее единодушны — 84%, а среди иксеров доля сторонников этой идеи составила 78%.
Особые требования к жилью тоже различаются. Зумерам важно, чтобы вместе с ними могли жить домашние животные, а также стильный дизайн интерьера. Для поколения Х ключевым критерием стала лоджия или балкон, без которых квартира кажется неполной.
Интересно, что половина всех участников исследования предпочитает новые дома. Однако иксеры чаще других готовы рассматривать и старый жилой фонд, в то время как зумеры стремятся к новизне.
Уют своими руками
Разные поколения по-разному создают атмосферу уюта.
• Иксеры чаще украшают квартиры живыми цветами.
• Молодёжь выбирает аромасвечи и диффузоры.
• Для части респондентов "местом силы" стала спальня, но зумеры чаще называют рабочее место, а миллениалы — ванную.
Занятно, что 34% участников опроса расслабляются с помощью хобби, а для 36% это ванна. А вот зумеры неожиданно назвали уборку одним из способов переключиться и почувствовать себя "дома".
Важность первого впечатления
Руководитель агентства "Вишня" Сергей Вишняков отметил, что ощущение "моё/не моё" всё чаще становится решающим ещё на этапе просмотра квартиры.
"Теперь регулярно случается, что мы смотрим квартиру, которая полностью совпадает с запросами, но клиенту некомфортно. В таких случаях люди говорят: "Не моё". И мы ищем дальше", — сказал руководитель агентства недвижимости Сергей Вишняков.
Эксперт добавил, что аренда и собственность воспринимаются всё же по-разному: арендуемые квартиры редко превращают в "идеальное гнездо", так как люди понимают временность.
Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин считает, что своё жильё в России по-прежнему символизирует независимость и стабильность. По его словам, доступность квартир снижается, поэтому на первый план выходят цена и условия покупки.
Соосновательница "Агентства ФЛЭТ" Елена Толстикова уверена, что "чувство дома" может появиться и в арендованной квартире, причём требования к ней зачастую выше.
"В случае с арендой ты платишь деньги "чужому дяде" и хочешь получить максимум здесь и сейчас", — пояснила соосновательница "Агентства ФЛЭТ" Елена Толстикова.
Простые правила уюта
Чтобы превратить любое пространство в дом, достаточно небольших шагов. Эксперты советуют:
- Убрать лишнее и организовать хранение в нейтральных корзинах или коробках.
- Использовать тёплый свет — лампы, торшеры, свечи.
- Добавлять натуральные материалы: шерстяные пледы, льняные шторы, деревянные детали.
- Размещать растения или сухоцветы, которые оживляют интерьер.
- Включать ароматерапию — свечи и масла с запахами цитруса, хлопка или корицы.
Эти простые элементы помогают создать атмосферу, в которой хочется отдыхать и возвращаться домой.
