Музыка на фоне заката
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:38

Квартирник вместо стадиона: почему тюменцы выбирают музыку без сцены и пафоса

В Тюмени квартирники превращаются в культурные события для зрителей и музыкантов

На фоне гламурных клубов и гигантских концертных площадок в Тюмени снова набирают популярность квартирники - камерные вечера с живой музыкой в уютной обстановке.

"Глоток свежего воздуха"

Организатор таких встреч Алексей видит в них протест против коммерциализации сцены:

"Такие встречи — это протест против бездушной коммерции и фальшивой глянцевости. Люди устали от напыщенных звёзд и огромных залов, где теряется всякая связь с артистом. Квартирники — это глоток свежего воздуха, возможность почувствовать себя частью чего-то настоящего, искреннего".

Чем отличаются современные квартирники

  • В советское время они были формой протеста против режима.

  • Сегодня — это способ самовыражения и поиска единомышленников.

  • На таких встречах выступают уличные музыканты и начинающие артисты, которым сложно попасть на большую сцену.

"Это своеобразный трамплин в музыкальную жизнь. Здесь музыканты могут найти аудиторию, получить поддержку и поделиться творчеством", — говорит Алексей.

Атмосфера и проблемы

Квартирники стали не просто концертами, а культурными событиями, где общаются и зрители, и артисты. Границы между ними стираются, а участники чувствуют себя частью одной большой семьи.

Но вместе с этим есть трудности:

  • поиск подходящих помещений,

  • конфликты с соседями из-за шума,

  • вопросы безопасности.

Музыканты, как правило, выступают за символическую плату, что не даёт им стабильного дохода.

Что нужно для развития

Алексей считает, что городу стоит поддержать инициативу:

"Нужны специальные площадки с доступной арендой, а также гранты для поддержки молодых музыкантов. Тогда квартирники смогут получить официальный статус и развиваться дальше".

