Квартирник вместо стадиона: почему тюменцы выбирают музыку без сцены и пафоса
На фоне гламурных клубов и гигантских концертных площадок в Тюмени снова набирают популярность квартирники - камерные вечера с живой музыкой в уютной обстановке.
"Глоток свежего воздуха"
Организатор таких встреч Алексей видит в них протест против коммерциализации сцены:
"Такие встречи — это протест против бездушной коммерции и фальшивой глянцевости. Люди устали от напыщенных звёзд и огромных залов, где теряется всякая связь с артистом. Квартирники — это глоток свежего воздуха, возможность почувствовать себя частью чего-то настоящего, искреннего".
Чем отличаются современные квартирники
-
В советское время они были формой протеста против режима.
-
Сегодня — это способ самовыражения и поиска единомышленников.
-
На таких встречах выступают уличные музыканты и начинающие артисты, которым сложно попасть на большую сцену.
"Это своеобразный трамплин в музыкальную жизнь. Здесь музыканты могут найти аудиторию, получить поддержку и поделиться творчеством", — говорит Алексей.
Атмосфера и проблемы
Квартирники стали не просто концертами, а культурными событиями, где общаются и зрители, и артисты. Границы между ними стираются, а участники чувствуют себя частью одной большой семьи.
Но вместе с этим есть трудности:
-
поиск подходящих помещений,
-
конфликты с соседями из-за шума,
-
вопросы безопасности.
Музыканты, как правило, выступают за символическую плату, что не даёт им стабильного дохода.
Что нужно для развития
Алексей считает, что городу стоит поддержать инициативу:
"Нужны специальные площадки с доступной арендой, а также гранты для поддержки молодых музыкантов. Тогда квартирники смогут получить официальный статус и развиваться дальше".
