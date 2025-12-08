Дом, который обнимает: одна вещь делает даже холодные стены тёплыми

Попадая в дом, человек нередко испытывает нечто большее, чем просто визуальную симфонию форм и фактур — здесь играет роль настроение, запах, свет. По словам дизайнера-психолога Ирины Макаровой, важную роль в ощущении домашнего уюта играют не столько сами вещи, сколько чувства, которые они пробуждают. Об этом сообщает издание EcoSever.

Свет и материалы

Макарова отмечает, что уют часто возникает благодаря текстильным элементам и мягким фактурам. Мягкие пледы, на ощупь приятные ковры, шторы — все это создаёт ощущение теплоты и безопасности. Такие материалы словно приглашают замедлиться, расслабиться, забыть о спешке.

Освещение — другой важный аспект. Когда в интерьере используется многоуровневый свет: настольные лампы, бра, светодиодная подсветка — пространство преображается. Равномерный мягкий свет помогает избавиться от визуального "пустого пространства" даже там, где мебели немного.

Детали и эмоции

Дизайнер отмечает, что именно эмоции, связанные с бытовыми предметами, способны сделать дом тёплым и "своим". "Создают уют больше не предметы, да, а то, что мы чувствуем, когда мы взаимодействуем с этими предметами", — подчеркнула Макарова.

Мелочи вроде фотографий, постеров, сувениров — не просто украшения, а память, зафиксированная в вещах. Эти элементы возвращают радостные воспоминания, создают ощущение защищённости, эмоциональной связи с прошлым. В интерьере, где присутствуют такие элементы, пространство становится живым.

Аромат, зелень, атмосфера

По мнению специалиста, уют усиливают запахи и живые детали, такие как растения. Ароматы способны запускать эмоциональные ассоциации: от воспоминаний о доме детства до ощущения тёплого вечера в кругу близких.

Растения, в свою очередь, вносят жизнь, натуральность, дыхание природы. Даже небольшое растение на подоконнике способно преобразить обстановку: оно добавляет свежести и мягкости, делает интерьер более человечным.