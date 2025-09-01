Обычная швабра "сжигает" больше, чем велотренажёр: в чём секрет

Оказывается, спортзал — вовсе не единственный способ похудеть. Достаточно посвятить день домашним делам, и энергозатраты будут сопоставимы с полноценной тренировкой.

Эксперты отмечают: даже если у человека нет времени на регулярные занятия спортом, уборка способна заменить кардиотренировку. Особенно это актуально для женщин, которые признаются, что не в восторге от мытья полов или чистки ванной, но именно эти задачи помогают тратить больше всего энергии.

Пылесос и швабра — альтернатива фитнесу

Наибольшую нагрузку дает уборка пылесосом. Во время работы приходится толкать тяжелый агрегат, маневрировать, нагибаться, ходить по комнатам и этажам. В результате за час такой уборки организм расходует до 300 килокалорий - примерно столько же, сколько уходит за 30 минут езды на велотренажёре или за 20 минут на беговой дорожке.

Если к этому прибавить мытьё полов, то итоговая "тренировка" достигает 500 килокалорий в час. По энергозатратам это сопоставимо с получасом интервальной HIIT-тренировки, 40 минутами плавания или полутора часами быстрой ходьбы.

Работа в саду

Не менее эффективным занятием считается садоводство. Прополка грядок, сгребание листвы или стрижка газона помогают избавиться примерно от 400 килокалорий в час. Кроме того, специалисты подчеркивают, что контакт с землёй и зелёными насаждениями улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Чистка ванной комнаты

Мытьё душа, раковины и унитаза, особенно если приходится работать на коленях, тоже заметно нагружает мышцы. Такой процесс способен "сжечь" до 300 килокалорий в час. В домах с несколькими санузлами подобная уборка превращается в полноценный комплекс упражнений.

Стирка и глажка

Даже работа с бельём может стать тренировкой. Наклоны, переноска и развешивание одежды помогают потратить около 200 килокалорий в час. Если часть вещей стирается вручную, то нагрузка увеличивается ещё больше.

Даже глажка, на первый взгляд пассивное занятие, эквивалентна примерно 15 минутам быстрой ходьбы и "отнимает" до 100 килокалорий в час.

Какие дела почти не влияют на вес

Эксперты отмечают, что далеко не все домашние обязанности можно приравнять к спорту. Например, приготовление пищи требует минимальных движений и расходует лишь 70 килокалорий в час.

Рукоделие вроде вязания или шитья приносит ещё меньше пользы в плане активности — около 40 килокалорий в час. Перестановка вещей с места на место тоже не отличается высокой "эффективностью" — всего 50 килокалорий.