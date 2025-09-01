Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
радость уборки
радость уборки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:52

Обычная швабра "сжигает" больше, чем велотренажёр: в чём секрет

Эксперты: час уборки пылесосом сжигает до 300 калорий — как 30 минут велотренажёра

Оказывается, спортзал — вовсе не единственный способ похудеть. Достаточно посвятить день домашним делам, и энергозатраты будут сопоставимы с полноценной тренировкой.

Эксперты отмечают: даже если у человека нет времени на регулярные занятия спортом, уборка способна заменить кардиотренировку. Особенно это актуально для женщин, которые признаются, что не в восторге от мытья полов или чистки ванной, но именно эти задачи помогают тратить больше всего энергии.

Пылесос и швабра — альтернатива фитнесу

Наибольшую нагрузку дает уборка пылесосом. Во время работы приходится толкать тяжелый агрегат, маневрировать, нагибаться, ходить по комнатам и этажам. В результате за час такой уборки организм расходует до 300 килокалорий - примерно столько же, сколько уходит за 30 минут езды на велотренажёре или за 20 минут на беговой дорожке.

Если к этому прибавить мытьё полов, то итоговая "тренировка" достигает 500 килокалорий в час. По энергозатратам это сопоставимо с получасом интервальной HIIT-тренировки, 40 минутами плавания или полутора часами быстрой ходьбы.

Работа в саду

Не менее эффективным занятием считается садоводство. Прополка грядок, сгребание листвы или стрижка газона помогают избавиться примерно от 400 килокалорий в час. Кроме того, специалисты подчеркивают, что контакт с землёй и зелёными насаждениями улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Чистка ванной комнаты

Мытьё душа, раковины и унитаза, особенно если приходится работать на коленях, тоже заметно нагружает мышцы. Такой процесс способен "сжечь" до 300 килокалорий в час. В домах с несколькими санузлами подобная уборка превращается в полноценный комплекс упражнений.

Стирка и глажка

Даже работа с бельём может стать тренировкой. Наклоны, переноска и развешивание одежды помогают потратить около 200 килокалорий в час. Если часть вещей стирается вручную, то нагрузка увеличивается ещё больше.

Даже глажка, на первый взгляд пассивное занятие, эквивалентна примерно 15 минутам быстрой ходьбы и "отнимает" до 100 килокалорий в час.

Какие дела почти не влияют на вес

Эксперты отмечают, что далеко не все домашние обязанности можно приравнять к спорту. Например, приготовление пищи требует минимальных движений и расходует лишь 70 килокалорий в час.
Рукоделие вроде вязания или шитья приносит ещё меньше пользы в плане активности — около 40 килокалорий в час. Перестановка вещей с места на место тоже не отличается высокой "эффективностью" — всего 50 килокалорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гарвардские исследования подтвердили: медленное питание помогает снизить вес сегодня в 16:34

Минус 500 калорий в день без диеты: как работает эффект мелочей

Забудьте о подсчётах калорий и строгих диетах. Есть метод, который помогает худеть без ограничений, спортзала и приложений.

Читать полностью » Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина сегодня в 15:52

Лишний сахар и стресс убивают медленно — эти специи помогают держать удар

Три привычные специи способны изменить не только вкус привычных блюд, но и повлиять на здоровье. Узнайте, какие свойства скрывают корица, мускат и кардамон.

Читать полностью » Ортопед Гаевская: утренняя боль в пятках чаще связана с плантарным фасциитом сегодня в 15:37

Каждый шаг как пытка: болезнь, которая превращает утро в испытание

Врач объясняет, почему боль в пятках по утрам характерна для плантарного фасциита, и раскрывает методы лечения, включая консервативные и хирургические подходы.

Читать полностью » Ревматолог Алина Молчанова объяснила, при каких болезнях суставов нужно ограничить помидоры сегодня в 14:47

Почему одни врачи запрещают томаты, а другие называют их суперфудом

Помидоры часто обвиняют в том, что они вредят суставам. Врачи разобрались, какие диагнозы требуют осторожности, а где отказ от них не нужен.

Читать полностью » Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов сегодня в 14:01

Чайная магия: добавьте это, и ваша иммунная система скажет вам спасибо – вот три секрета

Улучшите свой чай! Шиповник, облепиха и имбирь – мощные добавки для иммунитета, богатые витаминами C, A и E. Откройте секрет здоровья и забудьте о простудах!

Читать полностью » Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова назвала продукты для здоровья сердца сегодня в 13:45

Смертельный риск на тарелке: продукты, которые убивают сосуды

Как снизить риск инфаркта и инсульта с помощью питания? Врач рассказала, какие продукты помогают сосудам, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде сегодня в 13:01

Секрет быстрого выздоровления: продукты, которые молниеносно ставят на ноги

Диетолог Михалёва советует, что включить в рацион при простуде для быстрого восстановления и укрепления иммунитета. Какие продукты помогут и что исключить?

Читать полностью » Трихолог Татьяна Варёнова объяснила, почему тугие причёски вредны для детей сегодня в 12:41

Хвост вместо радости: когда красота превращается в источник боли

Трихолог объяснила, почему тугие причёски и «детские» шампуни могут вредить волосам школьников, и рассказала, как правильно ухаживать за ними.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Магнит в системе ГУР предотвращает преждевременный износ деталей автомобиля
ЮФО

Использование саженцев с закрытой корневой системой в Крыму повысило приживаемость деревьев
Авто и мото

Суд обязал Zotye Auto демонтировать производственные линии в Чунцине
Красота и здоровье

Мода 2025: винтажные футболки сочетают с юбками, джинсами и оверсайз-образами
Спорт и фитнес

Десять фактов, которые объясняют, почему велоспорт полезен для здоровья и образа жизни
Наука и технологии

Архивы раскрыли, что дом Шекспира унаследовал кузен, а не потомки
Наука и технологии

Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции
Садоводство

Эксперты объяснили, какие овощи нельзя мыть перед зимним хранением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet