11 движений, которые прокачивают сердце лучше марафона

Когда речь заходит о кардиотренировках, многие сразу представляют себе бег по парку или занятия на беговой дорожке. Но на самом деле развивать выносливость, укреплять сердечно-сосудистую систему и сжигать калории можно и дома — без сложного инвентаря и спортивного зала. Достаточно немного пространства и правильный комплекс движений.

Фитнес-тренер Дарья Князева показала простую, но динамичную тренировку с элементами боевых искусств. Такой подход не только повышает уровень энергии, но и помогает улучшить координацию, укрепить мышцы корпуса и бёдер.

"Включайте бодрую музыку — и вперёд!", — сказала руководитель тренировочного отдела школы онлайн-фитнеса #sekta Дарья Князева.

Советы шаг за шагом

Комплекс состоит из 11 упражнений, которые выполняются в формате интервалов. Первое и последнее упражнение делаются по 30 секунд, остальные — по 60. При необходимости можно уменьшить нагрузку: работать по 45 секунд, а 15 использовать для восстановления.

Марш на месте с подъёмом рук. На вдохе поднимайте руки, на выдохе опускайте. Опен-степ с рукой вперёд. Корпус слегка разворачивается в сторону шага. Степ-тач с удержанием рук на весу. Ноги скрещиваются, руки остаются поднятыми. Подтягивание колена к локтю. Скручивайте корпус, стараясь дотронуться локтем до колена. Отшаг в сторону и кик в бок. Работайте плавно, без резких рывков. То же самое на другую сторону. Отшаг назад и кик вперёд. Руки держите в позиции защиты. Повторите для другой ноги. Опен-степ с ударами вперёд. Представляйте воображаемого соперника. Плие с поворотами корпуса. Оставайтесь в приседе и скручивайте корпус. Три пружинки в наклоне и подъём. Держите спину прямой.

Если хочется большей нагрузки, сделайте три круга подряд — получится полноценное кардио на 30 минут.

Мифы и правда

Миф: без бега невозможно развить выносливость.

Правда: интервальные тренировки с элементами боевых искусств прекрасно справляются с этой задачей.

Миф: дома нельзя получить качественную нагрузку.

Правда: правильно подобранный комплекс упражнений активирует все основные группы мышц.

Миф: тренировки без оборудования неэффективны.

Правда: упражнения с собственным весом дают отличные результаты для сердечно-сосудистой системы и мышечного тонуса.

FAQ

Как выбрать музыку для кардиотренировки дома?

Отдавайте предпочтение динамичным трекам с ритмом 120-140 ударов в минуту — это помогает держать темп.

Сколько стоит такое занятие?

Финансовых вложений не требуется. Достаточно коврика, спортивной формы и желания двигаться.

Что лучше: бег или домашняя кардиотренировка?

Оба варианта эффективны. Бег развивает выносливость на свежем воздухе, а домашняя тренировка удобна и безопасна при плохой погоде.

Исторический контекст

Интервальные тренировки с элементами боевых искусств появились в конце XX века, когда фитнес начал активно интегрировать приёмы из разных дисциплин. Постепенно такие комплексы стали частью массовых программ, доступных каждому — от аэробики в 80-х до онлайн-уроков в наши дни.

А что если…

Если во время выполнения комплекса вы заметили, что дыхание сбивается слишком быстро, попробуйте снизить темп или сократить количество повторов. Постепенно тело адаптируется, и нагрузка будет даваться легче. А чтобы не потерять интерес, можно чередовать этот комплекс с другими видами активности — танцевальной аэробикой, йогой или силовыми упражнениями.

В завершение — три любопытных факта. Первое: всего 20 минут интенсивной кардионагрузки повышают уровень эндорфинов, а значит, улучшают настроение. Второе: тренировки с элементами боевых искусств повышают скорость реакции. Третье: регулярные занятия такого типа укрепляют не только мышцы, но и суставы, делая их более устойчивыми к нагрузкам.