Мужчина делает бёрпи
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Эта тренировка длится меньше получаса, а эффект ощущается, будто вы час в зале

Домашняя тренировка с бёрпи и приседаниями: комплекс на силу и выносливость

Эта программа поможет развить силу, выносливость и улучшить тонус тела, не выходя из дома. Все упражнения выполняются с собственным весом, поэтому комплекс подойдёт даже тем, кто не имеет спортивного инвентаря. Программа универсальна: можно регулировать нагрузку, изменяя длительность интервалов и количество раундов.

Каждое упражнение задействует разные группы мышц — от пресса и спины до бёдер и рук. При правильном выполнении за 25 минут вы получите полноценную тренировку, которая оставит ощущение бодрости и лёгкого мышечного утомления.

Основные принципы тренировки

Комплекс состоит из пяти упражнений. Работайте 40 секунд, затем отдыхайте оставшееся время до минуты. После последнего движения сделайте паузу на 20 секунд и начните круг заново. Всего нужно выполнить пять раундов.

Если нагрузка кажется слишком высокой, уменьшите рабочее время до 30 секунд и увеличьте отдых. Со временем возвращайтесь к стандартному режиму.

Не начинайте тренировку при проблемах с суставами, позвоночником или заболеваниях сердца. В остальных случаях следите за техникой и не игнорируйте сигналы тела.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте место: расчистите пространство, подстелите коврик или полотенце.

  2. Настройте таймер с интервалами работы и отдыха — это поможет сохранять ритм.

  3. Разомнитесь 5-7 минут перед тренировкой, особенно если делаете её без предварительного кардио.

  4. Сосредоточьтесь на качестве движений, а не на количестве повторов.

  5. После завершения обязательно сделайте растяжку, чтобы снизить напряжение в мышцах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие разминки перед стартом.

  • Последствие: повышенный риск растяжений, спазмов и болей в суставах.

  • Альтернатива: уделите хотя бы 3-5 минут суставной гимнастике и лёгкой растяжке.

  • Ошибка: неправильное дыхание.

  • Последствие: быстрое утомление и головокружение.

  • Альтернатива: делайте вдох в фазе расслабления и выдох во время усилия.

  • Ошибка: чрезмерный темп выполнения.

  • Последствие: потеря техники и снижение эффективности.

  • Альтернатива: двигайтесь в умеренном ритме, фокусируясь на контроле тела.

Как выполнять упражнения

1. Бёрпи с неполным упором лёжа

Встаньте в упор лёжа, колени держите под тазом, не касаясь пола. Выполните прыжок к рукам и полностью выпрямитесь. Движение развивает силу и координацию, одновременно нагружая ноги, руки и пресс.

2. Подъём с опорой на локти и ягодичный мостик

Лягте на коврик, упритесь локтями, приподнимите грудь, а затем поднимите таз вверх. В верхней точке сжимайте ягодицы. Чередуйте оба движения — одно для спины, другое для бёдер.

3. Приседания со сменой постановки ног

Приседайте ниже параллели, не отрывая пятки от пола. Меняйте ширину ног: узкая постановка сильнее нагружает квадрицепсы, широкая — ягодицы и внутренние бёдра.

4. Отжимания с касанием локтя

Руки ставьте чуть шире плеч, локти направляйте назад. В нижней точке коснитесь коленом локтя. Если сложно, исключите отжимание и делайте только касание. Упражнение развивает руки и корпус.

5. Поочерёдное сгибание ног

Лягте на спину, поднимите лопатки, вытяните ноги и руки. Поочерёдно сгибайте колени, подтягивая их к груди. Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к полу, а пресс — в напряжении.

А что если…

  • нет таймера под рукой? Подойдёт любое приложение-интервал на смартфоне или даже обычные часы с секундомером.
  • нечем застелить пол? Используйте плотное одеяло или полотенце — главное, чтобы поверхность не скользила.
  • сил мало уже к третьему кругу? Сократите время работы до 20-30 секунд, но не прекращайте полностью — даже короткая активность даёт эффект.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Оптимально 2-3 раза в неделю, с перерывом минимум один день между тренировками.

Можно ли тренироваться утром натощак?
Да, если вы чувствуете себя бодро. Но при головокружении лучше съесть что-то лёгкое — например, фрукт или йогурт.

Что делать после тренировки?
Растяните мышцы, выпейте воду, можно принять контрастный душ. Это ускорит восстановление и снимет напряжение.

Мифы и правда

  • Миф: Бёрпи подходят только спортсменам.

  • Правда: есть адаптированные варианты — можно убрать прыжки и выполнять движение медленнее.

  • Миф: Без оборудования невозможно укрепить мышцы.

  • Правда: упражнения с собственным весом развивают силу, если соблюдать технику и прогрессию нагрузки.

  • Миф: Чтобы похудеть, нужно заниматься часами.

  • Правда: короткие интервальные комплексы дают отличный результат при регулярности.

3 интересных факта

  • За одну такую тренировку можно потратить до 300 килокалорий.

  • Комплекс сочетает силовую и кардионагрузку, что делает его универсальным.

  • Даже короткие занятия повышают уровень эндорфинов и улучшают концентрацию.

Главное — регулярность и внимание к ощущениям. Не гонитесь за идеальной формой: тело быстро откликается на честные, системные усилия. Через несколько недель вы заметите, что движения даются легче, дыхание ровнее, а энергия — стабильнее.

