Роды без врачей — риск для жизни и бюджета: регистрацию детей предлагают ужесточить

Власти России намерены пересмотреть подход к регистрации рождения детей, появившихся на свет вне медицинских учреждений, поскольку действующая процедура, по мнению законодателей, несёт как социальные, так и правовые риски. Тема домашних родов и связанных с ними последствий вновь оказалась в центре внимания на фоне реализации долгосрочной демографической политики. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Изменения в рамках демографической стратегии

Обсуждение возможных изменений включено в утверждённый правительством план мероприятий по реализации демографической стратегии до 2036 года. Как пояснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, речь идёт о корректировке процедуры регистрации детей, рождённых вне роддома и без медицинской помощи.

По её словам, при реализации этого пункта власти будут исходить из необходимости стимулировать женщин рожать в условиях медицинских учреждений. При этом она допускает ситуации, когда роды происходят вне роддома по объективным причинам, однако дальнейшие действия, по её мнению, должны быть строго регламентированы.

Медицинский контроль как обязательное условие

Татьяна Буцкая подчеркнула, что в случае внеплановых родов женщина и ребёнок должны быть оперативно доставлены в родильный дом для осмотра.

"Подходя к реализации этого пункта, мы будем смотреть, как нам сделать так, чтобы женщины у нас все-таки рожали в родильных домах", — сказала первый зампред комитета Госдумы Татьяна Буцкая.

Она отметила, что выдача свидетельства о рождении, по её позиции, должна осуществляться исключительно на основании медицинских справок. При этом депутат уточнила, что озвученный подход является её точкой зрения и будет обсуждаться с экспертным сообществом в рамках дальнейшей проработки правительственного плана.

Риски домашних родов и проблема злоупотреблений

По словам Буцкой, с домашними родами связаны две ключевые проблемы — угроза жизни и здоровью матери и ребёнка, а также возможность мошенничества с социальными выплатами. Сейчас, как пояснила депутат, для регистрации ребёнка, рождённого дома, достаточно заявления в органы ЗАГС и свидетеля, подтверждающего факт рождения.

Она указала, что такая процедура создаёт лазейку для злоупотреблений, когда при отсутствии факта рождения ребёнка семьи могут получать выплаты в течение длительного времени. Кроме того, депутат назвала домашние роды "очень опасным мероприятием", подчеркнув, что при осложнениях счёт может идти на минуты, а необходимая медицинская помощь в домашних условиях недоступна.