Олег Белов Опубликована сегодня в 8:27

Сжечь квартиру за тепло: жители Перми назвали самый опасный прибор в доме

Исследование: жители Перми считают обогреватель самым опасным бытовым прибором

Жители Перми считают обогреватель самым опасным бытовым прибором и стараются не оставлять его включённым, уходя из дома. Такие данные представили аналитики девелопера Level Group и компании "Ренессанс страхование".

Что показало исследование

Согласно опросу, проведённому среди пермяков, 37% респондентов назвали именно обогреватель источником наибольшего риска. На втором месте по опасности оказались электроплита и электрический полотенцесушитель - по 15% голосов каждый. Замыкает тройку лидеров кондиционер, который опасным считают 14% участников исследования.

"По нашим данным, самым опасным бытовым прибором жители Перми считают обогреватель — такой ответ выбрали свыше трети (37%) всех респондентов. На втором месте оказались электроплита и электрический полотенцесушитель (по 15%), а на третьем — кондиционер (14%)", — сообщили в пресс-службе Level Group.

Что считают безопасным

Интересно, что в список самых безопасных приборов вошли устройства, которые часто остаются включёнными даже в отсутствие хозяев. WI-FI-роутер признан самым безвредным (41%), далее следуют микроволновая печь (19%) и робот-пылесос (18%). Именно эту технику пермяки чаще всего не выключают, покидая дом.

