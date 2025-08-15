Режиссёр "Один дома" поставил точку: почему культовая комедия останется в прошлом

Это заявление режиссёра, пожалуй, порадует поклонников оригинала и разочарует тех, кто ждал нового взгляда на культовую комедию. Крис Коламбус, автор первого "Один дома", дал понять, что даже спустя десятилетия не намерен возвращаться к перезапуску рождественской франшизы.

"Я считаю, что "Один дома" существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое", — поделился Коламбус.

Почему режиссёр не хочет ремейка

Коламбус называет свой фильм продуктом неповторимой эпохи. По его мнению, магия оригинальной картины вряд ли переживёт попытку современного пересъёмки. Даже спустя 35 лет он видит в "Один дома" не просто семейную комедию, а явление, вписанное в культурную историю.

Весной режиссёр также признался, что одно из принятых решений — участие Дональда Трампа в камео во второй части — он теперь считает почти "проклятием". Эпизод длиной всего семь секунд до сих пор вызывает дискуссии. Коламбус в шутку говорил, что с удовольствием вырезал бы эту сцену, но опасается, что это могло бы вызвать реакцию со стороны администрации Трампа.

Позиция актёра Маколея Калкина

Интересно, что исполнитель главной роли, Маколей Калкин, смотрит на франшизу с другой стороны. Недавно он признался, что предпочитает "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке" первому фильму. Причина проста — за продолжение он получил значительно больший гонорар: 4,5 миллиона долларов против 110 тысяч за оригинал.

Кроме того, Калкин владеет 5% от чистых продаж и 15% от продаж всей сопутствующей продукции фильма. Это делает вторую часть не только творчески, но и финансово более значимой для актёра.

Как создавалась легенда

Оригинальная лента увидела свет в 1990 году и моментально стала хитом. Продолжение вышло в 1992-м, и хотя критики спорили о его художественной ценности, зрители массово пошли в кино. В итоге "Один дома" закрепился в списке классических рождественских фильмов, которые пересматривают из года в год.