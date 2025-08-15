Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телевизор
Телевизор
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:07

Режиссёр "Один дома" поставил точку: почему культовая комедия останется в прошлом

Режиссёр Крис Коламбус исключил возможность ремейка фильма "Один дома"

Это заявление режиссёра, пожалуй, порадует поклонников оригинала и разочарует тех, кто ждал нового взгляда на культовую комедию. Крис Коламбус, автор первого "Один дома", дал понять, что даже спустя десятилетия не намерен возвращаться к перезапуску рождественской франшизы.

"Я считаю, что "Один дома" существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое", — поделился Коламбус.

Почему режиссёр не хочет ремейка

Коламбус называет свой фильм продуктом неповторимой эпохи. По его мнению, магия оригинальной картины вряд ли переживёт попытку современного пересъёмки. Даже спустя 35 лет он видит в "Один дома" не просто семейную комедию, а явление, вписанное в культурную историю.

Весной режиссёр также признался, что одно из принятых решений — участие Дональда Трампа в камео во второй части — он теперь считает почти "проклятием". Эпизод длиной всего семь секунд до сих пор вызывает дискуссии. Коламбус в шутку говорил, что с удовольствием вырезал бы эту сцену, но опасается, что это могло бы вызвать реакцию со стороны администрации Трампа.

Позиция актёра Маколея Калкина

Интересно, что исполнитель главной роли, Маколей Калкин, смотрит на франшизу с другой стороны. Недавно он признался, что предпочитает "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке" первому фильму. Причина проста — за продолжение он получил значительно больший гонорар: 4,5 миллиона долларов против 110 тысяч за оригинал.

Кроме того, Калкин владеет 5% от чистых продаж и 15% от продаж всей сопутствующей продукции фильма. Это делает вторую часть не только творчески, но и финансово более значимой для актёра.

Как создавалась легенда

Оригинальная лента увидела свет в 1990 году и моментально стала хитом. Продолжение вышло в 1992-м, и хотя критики спорили о его художественной ценности, зрители массово пошли в кино. В итоге "Один дома" закрепился в списке классических рождественских фильмов, которые пересматривают из года в год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продюсер Максим Фадеев: искусственный интеллект не вытеснит живых музыкантов сегодня в 9:24

Фадеев рассказал, что может машина и чего никогда не сможет в музыке

Максим Фадеев уверен: ИИ не вытеснит живых музыкантов, но станет мощным инструментом для творцов. Его новый клип — тому подтверждение.

Читать полностью » Основатель сегодня в 8:19

Пять месяцев без пиццы и интернета: как создатель "Додо" жил среди оленеводов

Пять месяцев в тундре без связи и комфорта: зачем основатель "Додо Пицца" отправился к ненцам и что изменилось в его восприятии жизни.

Читать полностью » Леонардо ДиКаприо заявил, что чувствует себя на 32 года, а не на 50 сегодня в 7:29

ДиКаприо назвал возраст, на который чувствует себя — ответ удивил даже Андерсона

Леонардо ДиКаприо откровенно рассказал, почему не чувствует себя на 50 и как это связано с его выбором молодых партнёрш.

Читать полностью » Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском на $1 млрд за заявление о Джеффри Эпштейне сегодня в 6:21

Скандал переходит в суд: Мелания требует от сына Байдена цену целого состояния

Мелания Трамп требует от Хантера Байдена опровержения слов о её связи с Эпштейном, угрожая миллиардным иском. Скандал грозит перерасти в громкое противостояние.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси сегодня в 5:17

Браслет, подкаст и стадион: как неловкость превратилась в роман Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Неловкая попытка вручить самодельный браслет на концерте обернулась началом романа Тейлор Свифт и Трэвиса Келси — певица рассказала, как всё было.

Читать полностью » Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП в Москве сегодня в 4:12

Всего метр до ресторана — и ДТП: утро невестки Валерии пошло наперекосяк

Невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, оказалась в центре ДТП по дороге в ресторан. Никто не пострадал, но ситуация обернулась несколькими часами стресса.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала о курьёзном вопросе на первом свидании с Трэвисом Келси сегодня в 3:09

Одна фраза, с которой началась громкая история любви Тейлор Свифт

На первом свидании Тейлор Свифт задала Трэвису Келси вопрос, который теперь кажется ей забавным. Что же она спросила у звезды NFL?

Читать полностью » Меган Маркл рассказала, что принц Гарри не любит лобстеров сегодня в 2:05

Откровение Меган Маркл: одна странность Гарри, которая ломает стереотипы о принцах

Во время съёмок шоу Меган Маркл рассказала о неожиданной кулинарной привычке принца Гарри, которая удивила даже её собеседника.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Что посмотреть в Ханье на Крите: венецианская гавань, озеро Курнас и бугатса Иорданис
Наука и технологии

Археологи нашли 27 000-летнюю миниатюрную Венеру во Франции
Наука и технологии

Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере
Красота и здоровье

Минздрав Испании предупредил о риске передозировки витамина D после массовых госпитализаций на Балеарах
Авто и мото

Падение курса юаня на 20% сократило разрыв в цене между китайскими и европейскими авто
Садоводство

Садоводы назвали причины вытягивания базилика и способы вернуть ему пышность
Спорт и фитнес

Тренер Элисон Фриман объяснила, как формировать дыхание и технику плавания
Красота и здоровье

Стилист Токсеитова назвала бохо-юбки и макси-платья главным трендом осени 2025
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru