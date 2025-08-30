Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Упражнения, которые сжигают жир на животе быстрее скручиваний

Тренер Джефф Трипп объяснил, как упражнения с собственным весом укрепляют пресс

Мечтаете о плоском животе и рельефном прессе, но не хотите тратить время на бессмысленные сотни скручиваний? Хорошая новость — добиться результата можно и без тренажёров, если подойти к делу грамотно. Главное — перестать зацикливаться на изоляционных упражнениях и включить в тренировки более эффективные стратегии.

Задействуйте многосуставные движения

Простые скручивания и подъемы корпуса не дают серьёзного эффекта, ведь они изолированно нагружают мышцы и сжигают минимум калорий. Куда полезнее упражнения, в которых работает сразу несколько мышечных групп. Приседания, планки с касанием плеч, варианты отжиманий и выпады задействуют пресс намного эффективнее.

Исследования подтверждают: чем больше мышц подключается к работе, тем выше частота сердечных сокращений и энергозатраты. А это значит — быстрее уходит жир и заметнее проявляется рельеф.

Сокращайте отдых между подходами

Долгие паузы расслабляют мышцы и снижают интенсивность занятия. Если цель — не рекордный вес, а жиросжигание, отдых стоит свести к минимуму. Циркулярные тренировки без длинных перерывов поддерживают высокий пульс и ускоряют обмен веществ.

Например, можно выполнить подряд: статическую планку, V-скручивания, боковую планку и "альпиниста". Смена движения не даёт мышцам полностью восстановиться, но и не перегружает их одинаковой нагрузкой.

Используйте суперсеты

Суперсет — это два упражнения подряд без отдыха. Такой метод экономит время, повышает интенсивность и буквально "зажигает" мышцы пресса.

Отличный вариант для дома — сочетание "велосипеда" и скручиваний с выпрямлением ног. Чем больше повторений вы сделаете за один заход, тем сильнее ускорится сжигание калорий.

Добавляйте сопротивление

Чтобы пресс работал на полную мощность, полезно подключать дополнительный вес. Даже пара бутылок с водой или книги способны превратить обычный "русский твист" в серьёзное испытание.

Необязательно использовать тяжёлые гири — лёгкий или средний вес плюс большое количество повторов обеспечат нужный эффект. Такой подход совмещает силовую и кардионагрузку, помогая быстрее сжигать жир.

Чередуйте упражнения и добавляйте кардио

Чтобы избежать привыкания мышц и скуки, важно постоянно менять порядок и формат упражнений. Попробуйте начинать или завершать основную тренировку коротким блоком для пресса, включайте его элементы в дни, когда качаете ноги или руки.

Эффективный приём — совмещать упражнения для кора с кардио-интервалами. Например, после планки сделайте серию прыжков или "берпи". Такая комбинация держит сердце в тонусе и ускоряет расход калорий.

