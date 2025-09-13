Забытая идея века: как простые фотографии оживают в голограммах без магии

Представьте: вы смотрите на картину, и вдруг она оживает, обретая глубину и яркость, как будто тигр вот-вот выйдет из рамки. Это не фантазия, а реальность, которую возрождают учёные на основе идей столетней давности. Но как это работает и что это значит для будущего? Давайте разберёмся.

Исторический фон

На рубеже XX века французский инженер Луи Люмьер изобрёл синематограф, заложив основы современного кино. Менее известно, что он экспериментировал с фотостереосинтезом: накладывал несколько полупрозрачных фотографий одного объекта, снятых с небольшим смещением, чтобы создать иллюзию трёхмерности. Хотя Люмьер позже отказался от этой идеи, сегодня учёные воскрешают её для создания голограмм новым способом.

Традиционные голограммы требуют лазеров для фиксации световых волн от реальных объектов, таких как бутылка вина. Новый метод, называемый голостереосинтезом, работает иначе: он берёт любой объект — физический или цифровой — и разбивает его на двухмерные слои. В примере использовали девять слоёв плексигласа с изображением тигра, нарисованным акриловыми красками колумбийским художником Йосманом Ботеро.

Процесс создания голограммы

Вот как это происходит шаг за шагом:

сначала композицию оцифровывают с помощью камеры высокого разрешения.

затем виртуальная камера обводит объект по дуге в 60 градусов, захватывая тысячи видов с интервалом 0,5 градуса.

наконец, данные преобразуют в голографические пиксели и записывают на лёгкую пластину из галогенида серебра с помощью голопринтера.

Итоговая голографическая реконструкция (см. выше) сохраняет глубину картины, а цвета сияют ярче. Исследователи отмечают: "Эти "портальные голографические пластины" могут помочь музеям выставлять недоступные или хрупкие скульптуры". Метод не ограничивается искусством — в будущем он позволит создавать голограммы из данных, хранящихся слоями, от компьютерной томографии и МРТ до археологических раскопок.