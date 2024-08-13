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Классический рецепт холодца
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Холодец "Как у бабушки": классический рецепт из СССР

Классический рецепт холодца

Холодец — это не просто закуска, а настоящая кулинарная традиция! Если вы хотите удивить своих близких и друзей, этот рецепт станет вашим спасением.

Ингредиенты

— 1 кг свиных ножек или куриного мяса

— 2 л воды

— 1 луковица

— 2 моркови

— Чеснок, соль, перец по вкусу

Приготовление

1. Вымойте мясо и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения.
2. Уберите пену, добавьте лук и морковь целиком, приправьте солью и перцем.
3. Варите на медленном огне 4-6 часов, пока мясо не станет мягким.
4. Процедите бульон, отделите мясо от костей и нарежьте его кусочками.
5. Выложите мясо в форму, залейте бульоном и оставьте остывать при комнатной температуре.
6. Уберите в холодильник до застывания. Подавайте с хреном или горчицей.

Фото: commons.wikimedia.org/Kagor(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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