Холодец "Как у бабушки": классический рецепт из СССР

Холодец — это не просто закуска, а настоящая кулинарная традиция! Если вы хотите удивить своих близких и друзей, этот рецепт станет вашим спасением.

Ингредиенты



— 1 кг свиных ножек или куриного мяса

— 2 л воды

— 1 луковица

— 2 моркови

— Чеснок, соль, перец по вкусу

Приготовление



1. Вымойте мясо и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения.

2. Уберите пену, добавьте лук и морковь целиком, приправьте солью и перцем.

3. Варите на медленном огне 4-6 часов, пока мясо не станет мягким.

4. Процедите бульон, отделите мясо от костей и нарежьте его кусочками.

5. Выложите мясо в форму, залейте бульоном и оставьте остывать при комнатной температуре.

6. Уберите в холодильник до застывания. Подавайте с хреном или горчицей.

Фото: commons.wikimedia.org/Kagor(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)