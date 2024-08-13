Холодец "Как у бабушки": классический рецепт из СССР

Холодец — это не просто закуска, а настоящая кулинарная традиция! Если вы хотите удивить своих близких и друзей, этот рецепт станет вашим спасением.
Ингредиенты
— 1 кг свиных ножек или куриного мяса
— 2 л воды
— 1 луковица
— 2 моркови
— Чеснок, соль, перец по вкусу
Приготовление
1. Вымойте мясо и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения.
2. Уберите пену, добавьте лук и морковь целиком, приправьте солью и перцем.
3. Варите на медленном огне 4-6 часов, пока мясо не станет мягким.
4. Процедите бульон, отделите мясо от костей и нарежьте его кусочками.
5. Выложите мясо в форму, залейте бульоном и оставьте остывать при комнатной температуре.
6. Уберите в холодильник до застывания. Подавайте с хреном или горчицей.
Фото: commons.wikimedia.org/Kagor(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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