Баста Раймс
Баста Раймс
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:43

Эта звезда блестит не только на асфальте: почему имя Басты Раймса навсегда вписано в историю

Баста Раймс получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Имя Басты Раймса, одного из самых харизматичных и узнаваемых рэперов в истории жанра, теперь навсегда вписано в плитку на знаменитой голливудской Аллее славы. Официальная церемония открытия прошла в Лос-Анджелесе, и для самого артиста это событие стало эмоциональным рубежом.

Тревор Джордж Смит-младший — именно так зовут рэпера по паспорту — не скрывал гордости и трепета в тот день. Его поздравили коллеги и друзья по сцене, которые тоже оставили свой след в истории хип-хопа. На церемонии появились Chuck D из Public Enemy, Big Daddy Kane и LL COOL J. Все они пришли не просто ради светской хроники — это был жест уважения к человеку, чьё творчество стало частью культурного кода нескольких поколений.

Особенно тёпло Баста Раймс высказался о Чаке Ди. Именно он когда-то придумал артисту сценическое имя, вдохновившись именем американского футболиста 1980-х — Джорджа "Бастера" Раймса.

"Я очень усердно работал, никогда не искал обходных путей, не обманывал. Я чувствую, что сегодня завершен очень важный этап моего пути. Теперь я мистер Мияги в этом бизнесе", — заявил он во время своей речи, сравнив себя с мудрым наставником из "Парня-каратиста".

Что стоит за именем и историей

Путь Басты Раймса — это почти учебник по выживанию и росту в музыкальной индустрии. Он начинал ещё в 1990-х, в эпоху расцвета уличного рэпа и плотного битмейкинга. Его стиль — смесь агрессии, харизмы и технической точности. Баста — мастер скоростного флоу, а его голос узнаётся с первых секунд. Он работал с такими артистами, как Dr. Dre, Mariah Carey, Janet Jackson, Missy Elliott и многими другими.

Но его вклад — не только в музыке. Артист также проявил себя в кино и на телевидении. Иронично, но именно в день, когда открыли его звезду, на экраны вышел перезапуск культовой комедии "Голый пистолет", в котором Баста исполнил камео. Совпадение? Возможно. Но поклонники увидели в этом знак: даже спустя десятилетия он остается актуальным.

