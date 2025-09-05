Голливуд закрыл дверь — Азия вошла в зал: чем теперь живёт российский кинопрокат

В российской киноиндустрии по-прежнему сохраняется неопределенность: зрители ждут громких премьер, а владельцы кинотеатров констатируют, что возвращение крупных голливудских студий на рынок страны пока не предвидится. Отсутствие привычных блокбастеров ощутимо влияет на кассовые сборы и настроение зрителей, которые стали реже посещать кинотеатры.

Голливуд по-прежнему отсутствует

"Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком-то виде будет заходить на территорию РФ, пока нет", — сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, сегодня на российский рынок в основном выходят картины категории "Б". Это проекты, которые не способны собрать широкую аудиторию и не обеспечивают стабильный поток зрителей в залы.

Какие премьеры еще остаются

"Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть "Балерина". Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект "Иллюзия обмана-3". Все остальное пока покрыто аурой неизвестности", — добавил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Сейчас внимание кинозалов сосредоточено на локальных релизах и фильмах азиатских студий. В последние два года значительная доля рынка приходится на турецкое, корейское и китайское кино. Однако, несмотря на отдельные успехи, ни один из этих проектов пока не смог заменить голливудские блокбастеры, к которым привыкла российская публика.

Влияние на посещаемость

"Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика", — отметил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По данным отраслевых аналитиков, в среднем падение по числу зрителей составляет от 20 до 30% в сравнении с периодами, когда в прокат выходят картины уровня Marvel или "Форсажа".