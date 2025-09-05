Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зал в кинотеатре
Зал в кинотеатре
© flickr.com by Alexander Yampolsky is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:56

Голливуд закрыл дверь — Азия вошла в зал: чем теперь живёт российский кинопрокат

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается

В российской киноиндустрии по-прежнему сохраняется неопределенность: зрители ждут громких премьер, а владельцы кинотеатров констатируют, что возвращение крупных голливудских студий на рынок страны пока не предвидится. Отсутствие привычных блокбастеров ощутимо влияет на кассовые сборы и настроение зрителей, которые стали реже посещать кинотеатры.

Голливуд по-прежнему отсутствует

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с ТАСС прямо заявил, что никакой официальной информации о возвращении голливудских студий в Россию пока нет.

"Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком-то виде будет заходить на территорию РФ, пока нет", — сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, сегодня на российский рынок в основном выходят картины категории "Б". Это проекты, которые не способны собрать широкую аудиторию и не обеспечивают стабильный поток зрителей в залы.

Какие премьеры еще остаются

Несмотря на сложности, Воронков отмечает, что кинопрокат в России полностью не остановился. В страну продолжают поступать картины из других центров кинопроизводства, и среди них встречаются проекты, на которые зрители возлагают надежды.

"Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть "Балерина". Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект "Иллюзия обмана-3". Все остальное пока покрыто аурой неизвестности", — добавил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Сейчас внимание кинозалов сосредоточено на локальных релизах и фильмах азиатских студий. В последние два года значительная доля рынка приходится на турецкое, корейское и китайское кино. Однако, несмотря на отдельные успехи, ни один из этих проектов пока не смог заменить голливудские блокбастеры, к которым привыкла российская публика.

Влияние на посещаемость

Воронков подчеркивает: отсутствие крупных релизов напрямую отражается на посещаемости кинотеатров. Летом, когда не было ни одного заметного мирового хита, зрительский трафик значительно просел.

"Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика", — отметил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По данным отраслевых аналитиков, в среднем падение по числу зрителей составляет от 20 до 30% в сравнении с периодами, когда в прокат выходят картины уровня Marvel или "Форсажа".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый сезон сегодня в 11:38

Один отель больше не справляется: создатели "Белого лотоса" расширяют мир сериала

Четвёртый сезон "Белого лотоса" обещает отправить зрителей в самые красивые уголки Франции, но локации и актёрский состав держат в секрете.

Читать полностью » ABBA не вошли в список культурного наследия Швеции сегодня в 10:11

В новый перечень шведских ценностей вошли IKEA и Бергман, но не легендарные музыканты

Швеция обновила список культурного наследия, включив в него культовые символы страны. Но одно решение вызвало оживлённые споры в обществе.

Читать полностью » Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле сегодня в 9:51

От "Голого пистолета" до трагедии в песнях: Андерсон примерила новый образ

Памела Андерсон и Гай Пирс сыграют в мюзикле о беглецах. Картина обещает яркое музыкальное зрелище и неожиданный актерский дуэт.

Читать полностью » Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци вернулись в Лондон ради учебы детей сегодня в 7:04

Летняя идиллия закончилась: ради чего принцесса Беатрис спешит обратно в столицу

Принцесса Беатрис с семьей меняет загородный дом на столичную жизнь. Почему они вновь возвращаются в Лондон и что значит для них этот выбор?

Читать полностью » Продюсер Виктор Дробыш объяснил популярность песни Михаила Шуфутинского сегодня в 6:01

Дробыш сравнил хит Шуфутинского с ритуалом — и миллионы согласились

Почему песня Шуфутинского "Третье сентября" из обычного шлягера превратилась в ежегодный интернет-мем, который живёт уже десятилетиями?

Читать полностью » Вокалист The Smiths Моррисси продаёт все авторские права и торговую марку сегодня в 5:54

Конец эпохи: культовая группа переходит в руки нового владельца

Стивен Моррисси принял неожиданное решение, которое навсегда изменит судьбу наследия The Smiths. Поклонников ждет новый поворот.

Читать полностью » Елена Проклова получает до 532 тысяч рублей за спектакль в Театре на Трубной — сегодня в 4:50

Пенсия в 18 тысяч против гонораров в сотни тысяч: двойная жизнь Елены Прокловой

Российская актриса откровенно рассказала о размере пенсии и реальных доходах от театральных спектаклей, удивив поклонников цифрами.

Читать полностью » Милош Бикович назвал китайский язык главным испытанием при съёмках фильма сегодня в 3:47

Сын учит слова быстрее: признание Милоша Биковича о съёмках в Китае

Милош Бикович рассказал, как подготовка к "Красному шелку" превратилась в личное испытание и почему китайский язык стал его самым трудным барьером.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Красота и здоровье

Рубашка и шакет используются вместо ветровки для повседневного образа
Наука и технологии

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни
Еда

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья
Еда

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья
Дом

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию
Еда

Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet