Финчер и "Топ Ган": как случайная реклама изменила судьбу Джозефа Косински

Что общего у создателя "Бойцовского клуба" и режиссёра "Топ Гана: Мэверик"? Оказывается, именно Дэвид Финчер сыграл ключевую роль в начале карьеры Джозефа Косински. Без его участия путь американского постановщика в Голливуде мог бы быть куда длиннее.

Первые шаги в Голливуде

В интервью для Criterion Косински признался, что обязан своей первой серьёзной работой именно Финчеру. Когда автор "Семи" и "Зодиака" оказался занят подготовкой к съёмкам, он не смог выполнить контракт на рекламу, в которой обещал поучаствовать. Вместо того чтобы отказаться от проекта, Финчер предложил взять на это место молодого коллегу.

"Это была моя первая большая реклама, и она помогла мне вроде как продвинуть мою карьеру. Так что я серьёзно обязан Дэвиду", — сказал Косински.

Этот шанс стал переломным моментом: рекламный проект дал режиссёру уверенность, а индустрии — нового автора, который вскоре станет известен благодаря зрелищным блокбастерам.

Связи и сотрудничество

Спустя годы Косински не забывает тех, кто стоял рядом с ним на профессиональном пути. В интервью он посоветовал зрителям обратить внимание на фильм Финчера "Игра". Для него эта картина особенная не только из-за режиссёрского почерка. Над ней работал оператор Джефф Кроненвет, с которым Косински неоднократно пересекался на съёмках. Ещё один важный участник "Игры" — гафер Клаудио Миранда. Сегодня именно он занимает место оператора в новом фильме Косински "F1", который посвящён миру "Формулы-1".

Таким образом, опыт и связи, начавшиеся с простой замены в рекламной съёмке, постепенно превратились в сеть профессиональных контактов, которая сопровождает режиссёра до сих пор.

Влияние любимого кино

Косински отметил и собственные источники вдохновения. Он назвал фильмы, которые считает важными для себя и советует к просмотру. Среди них — "Приключение" Микеланджело Антониони, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара, "Самурай" Жан-Пьера Мельвиля, "Заговор "Параллакс"" Алана Пакулы и "Лифт на эшафот" Луи Маля.