Лёжа на полу, можно прокачать больше мышц, чем в спортзале
Представьте себе упражнение, которое заставляет работать не только пресс, но и мышцы спины, бедра и даже плечи. Hollow body hold именно такое — простое на первый взгляд, оно способно прокачать всё тело и сделать его устойчивее. Этот изометрический приём активно включает в работу глубокие мышцы живота — поперечную мышцу и косые, а именно они отвечают за стабильность и защиту позвоночника.
Зачем это нужно
Сильный кор — это не только спортивная эстетика, но и защита от травм в повседневной жизни. Когда мышцы корпуса достаточно развиты, они помогают легче бегать, ходить на длинные дистанции и удерживать равновесие в сложных ситуациях. Например, именно крепкий пресс позволяет удержаться от падения на лестнице.
Но этим польза не ограничивается. Во время выполнения hollow body hold активно подключаются квадрицепсы, приводящие мышцы бедра, подвздошно-поясничные и разгибатели позвоночника. Со временем, когда тело привыкает к нагрузке, можно добавлять прогрессии — усложнённые варианты упражнения, включающие ещё больше мышечных групп.
Мнение тренера
"Меняя варианты выполнения, можно задействовать разные зоны: мышцы спины, плечи и таз, — рассказывает сертифицированный тренер Стейси Зелински (AKT GO). — Такие изменения позволяют не только укреплять пресс, но и улучшать общую стабильность тела".
Варианты прогрессий
Существует несколько способов усложнить упражнение:
- Hollow body hold с резинкой — добавляет нагрузку на широчайшие и ромбовидные мышцы спины.
- Поворот в сидячее положение с выпрямлением ноги — тренирует косые мышцы и стабилизаторы таза.
- Glute bridge swing — сочетает кардио и силовую работу, развивая плечи и ягодицы.
- Pelvic tuck — доступен даже новичкам: укрепляет мышцы таза и снимает напряжение поясницы.
- Hollow hold to teaser — комбинация с пилатесом для баланса и гибкости.
- Жим или разведение рук с гантелями — акцент на грудные мышцы при сохранении работы кора.
- Тяга резинки в положении hollow hold — помогает бороться с сутулостью, укрепляя мышцы спины.
Важные рекомендации
Все эти варианты подходят людям со средним и высоким уровнем подготовки. Новичкам стоит сначала освоить классический hollow body hold, а уже затем переходить к прогрессиям. Если же появляются боли в пояснице, лучше временно отказаться от этого комплекса.
Интересный факт: изометрические упражнения, к которым относится hollow body hold, применяются даже в реабилитации спортсменов после травм. Они позволяют безопасно укреплять мышцы, не перегружая суставы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru