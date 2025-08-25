Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина делает жим гантелями
Мужчина делает жим гантелями
© flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Лёжа на полу, можно прокачать больше мышц, чем в спортзале

Эксперт по фитнесу Стейси Зелински назвала эффективные прогрессии hollow body hold

Представьте себе упражнение, которое заставляет работать не только пресс, но и мышцы спины, бедра и даже плечи. Hollow body hold именно такое — простое на первый взгляд, оно способно прокачать всё тело и сделать его устойчивее. Этот изометрический приём активно включает в работу глубокие мышцы живота — поперечную мышцу и косые, а именно они отвечают за стабильность и защиту позвоночника.

Зачем это нужно

Сильный кор — это не только спортивная эстетика, но и защита от травм в повседневной жизни. Когда мышцы корпуса достаточно развиты, они помогают легче бегать, ходить на длинные дистанции и удерживать равновесие в сложных ситуациях. Например, именно крепкий пресс позволяет удержаться от падения на лестнице.

Но этим польза не ограничивается. Во время выполнения hollow body hold активно подключаются квадрицепсы, приводящие мышцы бедра, подвздошно-поясничные и разгибатели позвоночника. Со временем, когда тело привыкает к нагрузке, можно добавлять прогрессии — усложнённые варианты упражнения, включающие ещё больше мышечных групп.

Мнение тренера

"Меняя варианты выполнения, можно задействовать разные зоны: мышцы спины, плечи и таз, — рассказывает сертифицированный тренер Стейси Зелински (AKT GO). — Такие изменения позволяют не только укреплять пресс, но и улучшать общую стабильность тела".

Варианты прогрессий

Существует несколько способов усложнить упражнение:

  • Hollow body hold с резинкой — добавляет нагрузку на широчайшие и ромбовидные мышцы спины.
  • Поворот в сидячее положение с выпрямлением ноги — тренирует косые мышцы и стабилизаторы таза.
  • Glute bridge swing — сочетает кардио и силовую работу, развивая плечи и ягодицы.
  • Pelvic tuck — доступен даже новичкам: укрепляет мышцы таза и снимает напряжение поясницы.
  • Hollow hold to teaser — комбинация с пилатесом для баланса и гибкости.
  • Жим или разведение рук с гантелями — акцент на грудные мышцы при сохранении работы кора.
  • Тяга резинки в положении hollow hold — помогает бороться с сутулостью, укрепляя мышцы спины.

Важные рекомендации

Все эти варианты подходят людям со средним и высоким уровнем подготовки. Новичкам стоит сначала освоить классический hollow body hold, а уже затем переходить к прогрессиям. Если же появляются боли в пояснице, лучше временно отказаться от этого комплекса.

Интересный факт: изометрические упражнения, к которым относится hollow body hold, применяются даже в реабилитации спортсменов после травм. Они позволяют безопасно укреплять мышцы, не перегружая суставы.

