В купальнике на пляже
В купальнике на пляже
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:23

Рай ближе, чем кажется: где осенью море теплее, чем летом в Сочи

Бархатный сезон 2025: лучшие страны для пляжного отдыха и экскурсий

Тёплое море, мягкий песок и солнце, которое щедро согревает до самого ноября, — осень для многих путешественников становится лучшим временем для отпуска. Пока в России уже прохладно, во многих странах продолжается бархатный сезон: вода остаётся тёплой, пляжи не переполнены, а цены ниже летних. Рассмотрим 10 направлений, где отдых осенью будет особенно приятным.

Пляжные направления без визы

Турция

Страна остаётся главным выбором для тех, кто ищет море и сервис. На Средиземном побережье жара держится до октября, а на Чёрном море сентябрь радует мягким климатом и меньшим количеством туристов. Осень в Турции подходит и для купания, и для экскурсий — можно совместить Стамбул с пляжным отдыхом.

Абхазия

Гагры и Сухум — популярные курорты, где природа и мягкий климат сочетаются с доступными ценами. Все пляжи галечные, зато воздух чистый, а поблизости много достопримечательностей. Сюда легко доехать через Сочи, а оттуда — на машине или поезде.

Мальдивы

На островах осенью завершается сезон дождей: влажность падает, вода становится прозрачной, а с ноября начинается высокий сезон. Цены на отели к этому времени растут, поэтому бронировать стоит заранее. Кроме пляжей, здесь популярны дайвинг и прогулки по атоллам.

Хайнань (Китай)

Белоснежные пляжи и бирюзовое море делают остров одним из открытий последних лет. Летом здесь слишком жарко, а осенью начинается бархатный сезон. Для посещения нужен прямой рейс в Санью, иначе придётся оформлять визу в материковый Китай.

Таиланд

В сентябре и октябре возможны ливни, но они кратковременные. Уже в ноябре море становится чистым, а пляжи — менее людными, чем зимой. Туристы любят Пхукет, но можно выбрать и менее популярные уголки, чтобы насладиться спокойным отдыхом.

Курорты, куда понадобится виза

Шри-Ланка

На острове климат делится по побережьям: в начале осени лучше отдыхать на северо-востоке, а в ноябре комфортнее на юго-западных курортах. Виза формально нужна, но штамп ставят бесплатно по прилёте на 30 дней.

Гоа (Индия)

С октября заканчивается сезон муссонов. Ноябрь — начало высокого сезона с прозрачным морем и ровным солнцем. Для поездки нужна электронная e-Tourist Visa, действующая 30 дней.

Кипр

Сентябрь и октябрь — золотое время. Море остаётся тёплым до ноября, можно ездить по экскурсиям и наслаждаться фруктовыми фестивалями. Для въезда нужна кипрская или шенгенская виза.

Испания

До октября можно купаться на побережьях Средиземного моря. Барселона, Валенсия, Коста-Брава или остров Лансароте — выбор зависит от ваших интересов. Виза — шенген, сбор стандартный, 90 евро.

Греция

Родос, Крит и другие острова ждут туристов до конца октября. Здесь сочетаются пляжи, древние руины и яркая кухня. Виза — шенгенская, оформить можно через визовый центр.

Таблица сравнения

Страна Температура осенью Особенности сезона Виза
Турция +22…+28 °C Бархатный сезон, экскурсии Нет
Абхазия +20…+26 °C Галька, природа, доступность Нет
Мальдивы +27…+30 °C Конец дождей, дайвинг Нет
Хайнань +24…+28 °C Бархатный сезон, экзотика Нет*
Таиланд +26…+30 °C Сезон дождей до октября Нет
Шри-Ланка +25…+30 °C Разные сезоны по побережьям Да
Гоа +27…+30 °C Конец муссонов, дешёвые отели Да
Кипр +22…+26 °C Золотая осень, фрукты Да
Испания +20…+25 °C Купание до октября Да
Греция +22…+28 °C Купание до конца октября Да

Советы шаг за шагом

  1. Определите приоритет: море, экскурсии или гастрономия.
  2. Забронируйте билеты минимум за 2 месяца — так дешевле.
  3. Сравните отели по рейтингу и расположению, особенно у моря.
  4. Уточните визовые правила, чтобы не потерять время в аэропорту.
  5. Соберите аптечку и лёгкую одежду: осенью вечера бывают прохладнее.

Осень 2025 года обещает стать идеальным временем для пляжного отдыха: море ещё тёплое, солнце мягче, туристов меньше, а цены на билеты и отели ниже, чем летом. Без визы легко отправиться в Турцию, Абхазию, на Мальдивы, Хайнань или в Таиланд, а с визой открываются Шри-Ланка, Гоа, Кипр, Испания и Греция. Везде — своя атмосфера: от привычных курортов до экзотики с тропиками и древними руинами. Главное — выбрать ритм: спокойный релакс у моря или насыщенные впечатления с экскурсиями и гастрономией.

