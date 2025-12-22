Праздничные застолья и отдых сбивают баланс: тело реагирует не сразу и совсем не так

Во время праздников привычный режим легко разрушается: поездки, застолья и встречи с близкими вытесняют тренировки и продуманный рацион. При этом попытки сохранить строгий график часто оборачиваются раздражением и чувством вины. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на мнения фитнес-эксперта Даны Сантас и диетолога Натали Мокари.

Гибкость вместо строгого режима

По словам фитнес-эксперта CNN Даны Сантас, в праздничные дни важно не отказываться от заботы о себе, но и не превращать здоровый образ жизни в источник стресса. Она отмечает, что чрезмерная жесткость в отношении тренировок и питания мешает получать удовольствие от отдыха и общения с семьей.

"Это не значит, что вы отказываетесь от здорового образа жизни, но это значит, что вы отказываетесь от строгого распорядка дня и от чувства вины, связанного с этим", — говорит фитнес-эксперт CNN Дана Сантас.

По ее мнению, куда полезнее сохранить связь с привычками через небольшие действия, чем полностью отказываться от движения или, наоборот, пытаться следовать недостижимым стандартам.

Праздничная еда без запретов

Диетолог Натали Мокари обращает внимание, что жесткие пищевые ограничения в праздники часто приводят к перееданию. Она подчеркивает важность баланса: есть любимые блюда, но при этом не забывать о базовых потребностях организма в клетчатке и белке.

"Мы устанавливаем границы вокруг еды, а потом хотим ещё", — говорит диетолог Натали Мокари.

Она советует добавлять к праздничным блюдам овощи и фрукты, не отказываясь при этом от десертов. Даже небольшие дополнения — салат, овощной гарнир или фрукт в перекусе — помогают поддерживать самочувствие без ощущения лишений.

Движение как часть общения

Сантас считает, что физическая активность в отпуске не обязана напоминать полноценную тренировку. Любое движение — прогулка, растяжка, игры с детьми — уже приносит пользу, особенно после долгих поездок и сидения за столом.

Эксперт рекомендует использовать естественные возможности для движения: встать и размяться во время разговора, выйти на короткую прогулку или поиграть с семьей. По ее словам, даже десять минут активности на свежем воздухе помогают телу восстановиться и снизить напряжение.

Игра вместо нагрузки

Особое внимание Сантас уделяет игровому формату активности. Она напоминает, что в детстве движение было естественным и приносило радость, а не воспринималось как обязанность. Совместные игры, танцы или простые упражнения позволяют поддерживать активность без давления и усталости.

Такой подход, по мнению экспертов, помогает сохранить здоровье и энергию, не жертвуя главным — временем с близкими и ощущением праздника.