Праздничный стол ни при чём: главная ловушка для фигуры прячется в другом месте

Несколько праздничных застолий в конце декабря редко становятся причиной реального набора жира, хотя именно новогоднюю еду принято обвинять в лишних килограммах. При этом исследования показывали, что в день Рождества жители Великобритании могут потреблять до 6 тыс. калорий — в три раза больше рекомендованной нормы NHS для мужчин и в четыре раза больше для женщин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Почему еда — не главный враг фигуры

Профессор Франклин Джозеф, консультант по эндокринологии, диабету и ожирению и основатель лондонской клиники снижения веса, отмечает, что люди склонны переоценивать влияние нескольких дней обильного питания. По его словам, жировая ткань не формируется мгновенно, а процесс ее накопления занимает продолжительное время. Даже калорийные праздничные блюда сами по себе не способны привести к заметным изменениям фигуры за короткий срок.

Эксперт подчеркивает, что организм способен справляться с временным увеличением калорийности рациона, если такой режим не становится привычным. Основная проблема возникает не из-за еды, а из-за сопутствующих факторов, которые сопровождают праздники.

Малоподвижность как ключевой фактор

Главную угрозу для веса профессор Джозеф видит в резком снижении физической активности. Долгие часы перед телевизором, поездки, сидячие застолья и отсутствие привычного движения негативно влияют на обмен веществ. В таких условиях организм начинает хуже перерабатывать сахар и жиры, а избыток энергии откладывается про запас.

По словам специалиста, часы, проведенные без движения — за фильмами, разговорами или в дороге, — оказывают куда более сильное влияние на массу тела, чем сами праздничные блюда. Именно сочетание неподвижности и высокой калорийности создает благоприятные условия для набора веса.

Скука и "автоматические" перекусы

Еще один важный фактор — изменение пищевого поведения. Малоподвижный образ жизни нарушает естественные сигналы голода и насыщения. Люди начинают есть не из-за физиологической потребности, а от скуки или по привычке.

Эксперт отмечает, что перекусы "на автомате", в сочетании с алкоголем и отсутствием движения, превращают последние недели декабря в период повышенного риска для фигуры. При этом сам по себе праздничный стол не является решающим фактором.

Движение вместо строгих диет

Профессор Джозеф подчеркивает, что выход из ситуации не заключается в жестких диетах или изнурительных тренировках. По его мнению, даже минимальная активность способна заметно улучшить ситуацию. Короткие прогулки после еды, помощь на кухне, уборка, регулярное вставание и легкая растяжка уже помогают организму эффективнее перерабатывать пищу.

Он указывает, что даже небольшое движение приносит больше пользы, чем полный отказ от десертов, и позволяет снизить негативный эффект праздничных застолий без лишнего стресса.

Почему вес растет сразу после праздников

Эксперт также поясняет, что резкий скачок цифр на весах после Рождества чаще всего связан не с жиром, а с задержкой жидкости и воспалительными процессами. Соленая пища, алкоголь и низкая активность временно увеличивают массу тела, создавая иллюзию серьезного набора веса.

Однако если праздничная неподвижность затягивается и продолжается в январе, такие колебания действительно могут перейти в устойчивый рост жировой массы.

Осторожно с резким "новым стартом"

Франклин Джозеф предупреждает, что начинать год с экстремальных диет — плохая идея. Резкие ограничения усиливают стресс, повышают тягу к еде и часто заканчиваются срывами. Вместо этого он рекомендует спокойно наслаждаться праздниками, сохранять хотя бы базовую активность и возвращаться к привычному режиму уже после каникул.