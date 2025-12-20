За те же деньги — не лес, а пальмы: почему отдых в России внезапно стал роскошью

Новогодние каникулы в этом сезоне преподнесли туристам неожиданный ценовой парадокс: отдых за границей оказался выгоднее, чем поездка в подмосковный отель. Анализ турпакетов на период с 28 декабря по 4 января показал, что размещение на двоих в загородных гостиницах Подмосковья приближается к 300 тысячам рублей, тогда как зарубежные направления предлагают более доступные варианты. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Заграница выигрывает по цене

В числе самых востребованных зарубежных направлений на новогодние праздники оказались Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, укрепление рубля привело к перераспределению спроса в пользу выездного туризма. При этом, несмотря на рост популярности поездок за границу на 15 процентов, внутренний туризм также демонстрирует положительную динамику — около 5 процентов.

Эксперт уточняет, что в абсолютных цифрах путешествий внутри страны по-прежнему больше, однако ценовой фактор начинает играть решающую роль. На фоне инфляции и высокого спроса российские курорты, особенно премиального сегмента, активно повышают стоимость размещения.

Почему российские отели дороже

Существенный рост цен в России связан с ограниченным предложением. В популярных туристических регионах и в Подмосковье уже есть гостиницы, где стоимость проживания достигает 60-80 тысяч рублей за сутки. Аналогичная ситуация наблюдается и на горнолыжных курортах. Даже размещение в четырехзвездочном отеле в новогодний период может обойтись семье в сумму до 400 тысяч рублей.

"В Турции и Египте много отелей, которые конкурируют с ценами внутри России. Здесь есть очень простое объяснение. Их больше", — объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, именно нехватка гостиниц внутри страны не позволяет сформировать полноценную конкуренцию, которая могла бы сдерживать рост цен.

Длинные праздники и смена формата отдыха

Дополнительным фактором стало увеличение продолжительности новогодних каникул. Туристы получили возможность продлить отпуск, и в этих условиях зарубежные поездки выглядят особенно привлекательными. Как отмечает эксперт, пять дней отдыха в российском пятизвездочном отеле со спа и ресторанами зачастую обходятся дороже, чем 7-9 дней за границей.

На фоне подорожания гостиниц резко вырос спрос на альтернативные форматы размещения. Аренда домов и коттеджей в Подмосковье стала популярнее примерно на 50 процентов. Однако и здесь бюджетных вариантов к праздникам практически не осталось — наиболее выгодные предложения были забронированы еще летом.