Самуи, пляж Корал Коув
Самуи, пляж Корал Коув
© commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:01

Новый год пошёл не по плану: эти направления превращают отпуск в разочарование

Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia

Новогодние праздники традиционно считаются идеальным временем для путешествий, однако неправильный выбор направления способен превратить отдых в череду неудобств и разочарований. Опытные туристы предупреждают: далеко не все популярные маршруты одинаково подходят для поездок в конце декабря. Об этом рассказывает PrimaMedia.ru, анализируя типичные ошибки зимних путешествий.

Азиатские курорты вне сезона

Одной из самых распространённых ошибок путешественники называют поездки в популярные азиатские страны в неблагоприятный климатический период. Речь идет прежде всего о Вьетнаме и Таиланде, где в декабре на ряде курортов продолжается сезон муссонов или сохраняется высокая влажность.

В это время там нередко идут затяжные дожди, море штормит, а пляжный отдых становится практически невозможным. Вместо солнца и купания туристы сталкиваются с серым небом, ограниченными экскурсионными возможностями и испорченными планами.

Европейские столицы и туристический ажиотаж

Еще одним неудачным вариантом для новогоднего отдыха называют европейские столицы. Несмотря на праздничную атмосферу, поездка в этот период часто сопровождается чрезмерным наплывом туристов. Городские пространства оказываются переполненными, очереди к достопримечательностям растягиваются на часы, а передвижение по центру превращается в испытание.

Дополнительным фактором разочарования становятся цены. В новогодние даты стоимость проживания в гостиницах и ужинов в кафе и ресторанах вырастает в разы, что делает отдых значительно дороже без соответствующего роста комфорта.

Слишком холодные направления

Ошибаются и те, кто выбирает для зимних каникул чрезмерно холодные регионы. Поездки на север Швеции или в Канаду могут обернуться экстремальными погодными условиями с температурами до минус 40 градусов. В таких условиях часто отменяются экскурсии, ограничивается транспортное сообщение и возрастает риск для здоровья.

Особенно тяжело подобные поездки переносят туристы, рассчитывающие на спокойные прогулки и живописные виды, но сталкивающиеся с суровым климатом и вынужденным пребыванием в закрытых помещениях.

Экзотика без праздника

Опытные путешественники также предостерегают от стремления уехать на экзотические острова, где в декабре начинается сезон сильных ветров или высоких волн. Кроме того, разочарование может ждать и в странах, где Новый год практически не отмечают, и праздничная атмосфера отсутствует.

Как отмечают туристы, грамотный выбор направления с учетом климата, традиций и сезонных особенностей — ключевой фактор, который позволяет сохранить новогодний отдых приятным и запоминающимся.

