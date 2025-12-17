Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:29

Исчезнувший Дед Мороз: почему перевод денег незнакомцу — плохая идея под Новый год

Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE

В преддверии новогодних праздников в интернете активизировались продавцы "выгодных" билетов на детские и семейные мероприятия, но часть таких предложений может оказаться ловушкой. Мошенники обещают билеты на ёлки и другие события по привлекательной цене, а после получения перевода исчезают. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов BI. ZONE Digital Risk Protection.

Как устроен обман с "дешёвыми" билетами

Схема выглядит просто: потенциальной жертве предлагают билеты на новогодние мероприятия по цене ниже ожидаемой. Далее покупателя подталкивают к быстрому решению и просят перевести деньги на счёт. После оплаты продавец перестаёт выходить на связь, а обещанные билеты так и не появляются.

Эксперты BI. ZONE Digital Risk Protection отмечают, что предпраздничный спрос помогает злоумышленникам находить новых жертв. В такие периоды люди чаще ищут варианты "успеть купить" и меньше времени тратят на проверку продавца. На этом и строится расчёт: сделка должна выглядеть выгодной и срочной одновременно.

Где распространяют такие предложения

С начала декабря специалисты обнаружили свыше 150 потенциально мошеннических объявлений. Как уточняет компания, подобные предложения злоумышленники обычно размещают на онлайн-досках объявлений. Там "продажа билетов" подаётся как обычная частная сделка, что снижает настороженность.

При этом мошенники не ограничиваются одним каналом и пытаются расширять охват.

"Мошенники не ограничиваются размещением предложений лишь на онлайн-досках объявлений. Они стремятся увеличить охваты, дополнительно распространяя свой контент в мессенджерах и социальных сетях", — рассказал руководитель BI. ZONE Digital Risk Protection Digital Risk Protection.

По словам эксперта, фальшивые предложения и ссылки на фишинговые сайты могут появляться в комментариях под постами популярных телеграм-каналов, а также в чатах и группах, где злоумышленники маскируются под обычных пользователей.

Что советуют эксперты покупателям

В BI. ZONE Digital Risk Protection рекомендуют для покупок использовать официальные и проверенные сервисы, даже если на других ресурсах обещают более низкие цены. Отдельно подчёркивается необходимость оценивать риски приобретения билетов через мессенджеры и на онлайн-досках. Такая осторожность связана с тем, что именно там злоумышленникам проще выдавать себя за "частных продавцов" и быстрее исчезать после перевода.

Также эксперты обращают внимание на распространение фишинговых ссылок в комментариях и сообществах. В подобных случаях риск связан не только с потерей денег за "билет", но и с переходом на поддельные страницы, куда пользователя могут увести под видом покупки. Поэтому любые "ссылки на оплату" из непроверенных источников требуют особенно внимательного отношения.

