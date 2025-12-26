Праздник закончится, а счёт останется: когда перерасход становится ошибкой

Новогодние траты нередко выходят за рамки запланированного бюджета, но сам по себе перерасход не всегда означает финансовую ошибку. Ключевым становится вопрос последствий и соответствия расходов личным ценностям и возможностям. Об этом, но не первым предложением, рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева в беседе с изданием MoneyTimes.

Когда перерасход допустим

По словам эксперта, универсального ответа на вопрос о том, можно ли тратить больше обычного в праздники, не существует. Всё зависит от конкретной финансовой ситуации человека, уровня доходов и целей. Чаще всего дополнительные расходы в Новый год связаны с подарками и праздничным столом, и в этом контексте небольшой выход за рамки бюджета возможен.

При этом Карпычева подчёркивает, что даже в праздники остаётся актуальным базовое правило финансовой грамотности — жить по средствам. Расходы не должны превышать возможности человека настолько, чтобы подрывать стабильность в последующие месяцы.

"Каждый человек за себя ответит, есть ли для него смысл тратить больше. Когда говорим про Новый год, то, как правило, перерасход все же допустим, на подарки или на новогодний стол. Универсальный совет, золотое правило финансовой грамотности — тратить денег меньше, чем ты зарабатываешь, важно укладываться в свой бюджет", — напомнила независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Роль финансовой подушки

Важным фактором эксперт называет наличие финансовой подушки безопасности. Если у человека есть резерв, который позволяет безболезненно пережить временный перерасход, праздничные траты не станут проблемой. В противном случае даже эмоционально приятные покупки могут обернуться стрессом уже в январе.

Карпычева советует оценивать не сам факт расхода, а его влияние на будущее. Понимание того, как текущие решения скажутся на жизни после праздников, помогает избежать импульсивных и необдуманных трат.

Вопросы, которые стоит задать себе

Специалист рекомендует честно отвечать себе на несколько простых, но принципиальных вопросов. Они помогают отделить действительно важные покупки от тех, которые совершаются под давлением атмосферы праздника.

"Можно всегда спросить, а как моя жизнь изменится в январе, если я сейчас потрачу какую-то сумму? Действительно ли мне сейчас важно купить ту или иную вещь? На что я рассчитываю?" — отметила Анна Карпычева.

По её словам, такой внутренний диалог снижает риск разочарования и помогает сохранить контроль над финансами.

Эмоции и ожидания от подарков

Эксперт отдельно обратила внимание на эмоциональную сторону праздничных расходов. Подарки часто связаны с ожиданием благодарности или определённой реакции, которая не всегда оправдывается. Это может привести не только к финансовому, но и к эмоциональному дискомфорту.

Карпычева подчёркивает, что траты не должны идти в ущерб интересам самого человека и благополучию семьи. В долгосрочной перспективе она рекомендует заранее планировать новогодний бюджет или искать способы увеличить доход, чтобы праздники не становились источником финансового напряжения.