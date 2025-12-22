Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодний подарок
© Freepik by pvproductions is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:17

Идеальные новогодние подарки: как Краснодар выбирает самые популярные товары декабря 2025 года

Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в декабре 2025 года наблюдается значительное увеличение спроса на высокотехнологичные подарки, а также товары для красоты и творчества. Этот рост был зафиксирован в маркетплейсе Ozon, который сообщил о динамике изменений за две недели декабря. Одной из причин увеличения спроса стала популяризация вишлистов, позволяющих пользователям сохранять понравившиеся товары и делиться ими с близкими. Также в тренде остаются подарочные сертификаты с номиналом от 300 рублей до 1 млн, которые можно потратить на любые товары, пишет "Деловая газета. Юг".

Рост популярности высокотехнологичных подарков

Одним из главных трендов декабря стали высокотехнологичные подарки, которые открывают новые впечатления и эмоции. Спрос на такие товары значительно возрос, в том числе на гаджеты для расслабления. Например, количество заказов электромассажеров для глаз и лица увеличилось в 6,4 раза по сравнению с декабрем 2024 года. Фен-щетки, также попавшие в тренд, приобрели популярность с ростом в 2,5 раза. Эти устройства, по мнению экспертов, становятся отличными подарками для тех, кто ценит технологии, улучшение самочувствия и уход за собой.

Устройства для творчества и аксессуары для умного дома

Спрос на устройства для творчества также показал рост: компактные фотокамеры стали в 2,5 раза популярнее. В сегменте электроники лидируют аксессуары для умного дома, спрос на которые увеличился почти в 30 раз. Это подтверждает растущий интерес к технологиям, способным сделать повседневную жизнь более удобной и функциональной. В то же время в сегменте красоты наблюдается увеличение популярности парфюмерии: мужские ароматы выросли в 5 раз, а женские — в 3 раза.

Внимание покупателей также привлекли готовые подарочные наборы, которые значительно упрощают выбор подарков. Спрос на такие косметические наборы вырос почти в 2 раза, что отражает тренд на упрощение покупок в e-commerce.

Нишевые товары для творчества и детские игрушки

Интерес жителей Краснодарского края также вызвали нишевые товары для творчества. Спрос на предметы для создания игрушек и украшений увеличился в 2,3 раза, а на оборудование для ювелирного дела — в 3,4 раза. Существенно возрос интерес к сувенирной продукции по индивидуальному дизайну — её заказывали в 4,6 раза чаще.

Не обошли стороной и детские игрушки. Среди них особенно популярными стали интерактивные игрушки, заказы на которые увеличились в 2,5 раза. Вырос интерес и к аксессуарам для кукол: их покупали в 4 раза чаще, а также куклы для причесок и макияжа, спрос на которые вырос почти в 2,5 раза. Вырос также интерес к конструкторам, особенно к керамическим наборам — их заказывали в 3,5 раза чаще.

Рост интереса к сладостям и кондитерским изделиям

Не менее впечатляющие результаты показали продажи кондитерских изделий в категории быстрой доставки. Среди них наибольшую популярность приобрели мармелад, который стал заказывать в 20 раз чаще, маршмеллоу с ростом в 8 раз, а также пряники, спрос на которые увеличился в 2,5 раза. Эти товары стали отличными выборами для новогодних подарков, что также способствовало росту спроса.

Таким образом, декабрь 2025 года показал рост интереса к широкому спектру товаров, от высокотехнологичных гаджетов до творческих и кондитерских изделий. Эти изменения отражают тенденцию, где покупатели все чаще делают выбор в пользу удобства, творчества и новизны в своих подарках и покупках.

