Вас обзванивают из службы доставки с подарком: почему нельзя перезванивать по номеру из СМС

Праздничная суета перед Новым годом становится идеальной средой для мошенников: в этот период люди чаще покупают подарки, бронируют поездки и заказывают продукты — и именно на этом играют аферисты. Об этом сообщает "Лента.ру": в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о трех популярных схемах обмана, которые в последние дни особенно активно используют преступники, и напомнили базовые правила безопасности.

"Льготные" билеты, которых не существует

Одна из самых распространенных схем — обещание якобы субсидированных железнодорожных и авиабилетов на новогодние даты. По данным Роскачества, мошенники проводят массовые звонки по базе контактов, купленной нелегально, и выбирают жителей крупных городов-миллионников, многие из которых родом из других регионов. В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или "партнерских программ" перевозчиков и предлагают купить билеты по "особой цене" для тех, кто едет навестить родных.

Далее аферисты под предлогом оформления "льготы" выманивают конфиденциальные данные — якобы для подтверждения маршрута и паспортной информации — или сразу требуют оплату за "резервирование места". В Роскачестве отмечают, что после перевода деньги исчезают вместе с "представителем", а обещанные билеты так и не приходят. Схема рассчитана на эффект срочности: человеку дают понять, что предложение ограничено и нужно действовать быстро.

Подарок от клиента: как работает "доставка с подвохом"

Второй сценарий мошенничества связан с доставкой якобы корпоративных подарков. В Роскачестве рассказали, что россиянам приходит СМС "от службы доставки" с сообщением: клиент отправил подарок к Новому году, но курьер не смог дозвониться. Получателю предлагают связаться по указанному номеру напрямую, чтобы уточнить детали.

"В этом году мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Реализуется схема следующим образом: сотруднику компании поступает СМС якобы от службы доставки, что один из клиентов решил отправить новогодний подарок, но курьеру не удалось дозвониться. Далее потенциальной жертве предлагается связаться по указанному номеру напрямую", — поделились специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как уточняют эксперты, данные о контрагентах и клиентах злоумышленники собирают из открытых источников, включая сайты компаний. После выхода на контакт преступники могут выманивать конфиденциальную информацию, требовать оплату различных "сборов" или направлять жертву на фишинговый сайт, замаскированный под страницу реального отправителя. Таким образом, схема нацелена не только на деньги, но и на доступ к данным.

Красная икра в Telegram: "низкая цена" как приманка

Третья схема связана с онлайн-продажами популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Роскачество отмечает рост числа таких случаев: мошенники создают в Telegram поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по подозрительно низким ценам. Главным условием "сделки" становится стопроцентная предоплата.

После получения денег "продавец" прекращает общение, а покупатель остается без товара и без возможности вернуть средства. Эксперты подчеркивают, что такие предложения рассчитаны на предновогодний ажиотаж, когда люди стремятся закрыть список покупок быстро и иногда игнорируют признаки риска. Сами площадки часто не дают инструмента защиты, если платеж переводится напрямую на карту неизвестному человеку.

Как защититься: правила, которые не устаревают

В Роскачестве рекомендуют относиться с осторожностью к звонкам от "банков", "служб доставки" и любых "партнерских программ". По словам специалистов, настоящие сотрудники почти никогда не звонят первыми, поэтому лучший вариант — завершить разговор и перезвонить в организацию по номеру с официального сайта. Эксперты также советуют не переходить по ссылкам из сообщений: если речь идет об акции, льготных билетах или подарке, информацию следует искать напрямую через официальный сайт компании.

Отдельный запрет касается кодов из СМС: их нельзя сообщать никому, поскольку ни банк, ни налоговая, ни курьер не должны их запрашивать. Еще одно правило — избегать предоплаты незнакомцам: не переводить деньги за товары и услуги людям "в чатах" и пользоваться проверенными площадками с безопасными платежами. В Роскачестве подчеркивают, что внимательность и самостоятельная проверка информации остаются лучшей защитой даже на фоне самых "праздничных" схем.