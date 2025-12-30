Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
© https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:26

Срочно, выгодно, только сегодня: праздничные слова, после которых исчезают деньги

Новогодние подарки и доставки чаще используют в схемах обмана — эксперт Курочкин

В период новогодних каникул количество мошеннических атак традиционно возрастает, а главной приманкой становятся подарки, скидки и срочные доставки. Злоумышленники активно эксплуатируют праздничную атмосферу и ожидание выгодных предложений, маскируя под неё давно известные схемы обмана. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на комментарий эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина.

Специалисты отмечают, что именно в праздники люди чаще теряют бдительность. Спешка, большое количество покупок и поток уведомлений создают благоприятную среду для социальной инженерии. Этим и пользуются мошенники, подстраивая свои сценарии под актуальную повестку.

Как работают праздничные схемы обмана

По словам Алексея Курочкина, принципиально новых способов мошенничества в новогодний период не появляется. Используются те же приёмы, что и в другое время года, но с тематической подачей и акцентом на эмоции.

Наиболее распространены сообщения о якобы праздничных распродажах, неожиданных подарках или посылках от знакомых и родственников. Такие уведомления могут приходить в мессенджерах, по электронной почте или в виде SMS, создавая иллюзию срочности и доверия.

"Схемы остаются теми же, просто мошенники используют новогоднюю тематику, чтобы вызвать доверие. Это могут быть уведомления о распродажах, подарках или доставках якобы от родных и знакомых. Если вас просят установить приложение, перейти по ссылке или внести предоплату, с высокой вероятностью это попытка обмана", — предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Главные правила защиты в праздники

Эксперт подчёркивает, что ключевым элементом защиты остаётся внимательность. Любые просьбы о предоплате, особенно сопровождаемые давлением по времени, должны насторожить. Проверка информации через официальные сайты и прямой контакт с отправителем помогает избежать финансовых потерь.

Отдельное внимание стоит уделять способу оплаты. По словам специалиста, надёжные сервисы и службы доставки предусматривают возможность расчёта после получения товара. Предварительный перевод средств неизвестным адресатам остаётся одним из главных признаков мошенничества.

Соблюдение этих простых правил позволяет снизить риски даже в период повышенной активности злоумышленников, когда праздничные ожидания нередко притупляют осторожность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секция интересов РФ зафиксировала рост отказов во въезде в Грузию — ТАСС сегодня в 16:47
Граница Грузии стала лотереей для россиян: отказ могут поставить из-за одной строчки в паспорте

Грузинские пограничники начали отказывать россиянам во въезде по причине места рождения в паспорте. Узнайте, о каких территориях идет речь.

Читать полностью » Блогер Эсам Шенино держит львёнка в квартире в Красногорске — РИА Новости сегодня в 16:36
Львёнок поселился в квартире в Подмосковье: блогер показывает быт хищника в соцсетях

В Подмосковье блогер держит львенка в квартире, публикации которого уже вызвали общественное недовольство и вопросы к надзорным органам.

Читать полностью » Росздравнадзор зафиксировал рост цен на ЖНВЛП на 4,2% за 11 месяцев — ТАСС сегодня в 16:18
Цены на жизненно важные лекарства в 2025 году выросли, но не сорвались в инфляционную пропасть: цифры удивили

Цены на жизненно важные лекарства в 2025 году растут на 4,2%, но это не пугает. Узнайте, что стоит за сдержанным ростом и каким факторам необходимо уделить внимание.

Читать полностью » Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота сегодня в 14:05
Новогодний стол может обернуться проверкой: лишние фото становятся уликами

Фотографии новогоднего застолья могут заинтересовать налоговую. Эксперт объяснил, как расходы в соцсетях становятся поводом для проверки.

Читать полностью » Максимальный объём услуг для управления спросом в России составит 1,3 ГВт — Минэнерго сегодня в 13:33
Без пиковых нагрузок: как система управления спросом преобразит энергорынок с марта 2026 года

В 2026 году Россия внедрит механизм управления спросом на электроэнергию, который затронет новые регионы и поможет оптимизировать энергоснабжение.

Читать полностью » Наценки на картофель, капусту и яблоки в Глобусе не превысят 10,5% — ФАС сегодня в 13:33
Праздничные цены под контролем: что изменится для покупателей продуктов в январе 2026 года

Сеть "Глобус" ограничила наценки на продукты в январе 2026 года, присоединившись к инициативе ФАС по сдерживанию цен в праздничный период.

Читать полностью » В новогоднюю ночь обращения Путина и Собянина покажут на 34 тыс. экранах — ТАСС сегодня в 13:33
Праздничная программа в метро и автобусах: что ждать от новогодних эфиров в московском транспорте

В новогоднюю ночь на экранах московского транспорта будут транслироваться обращения Путина и Собянина. Также ожидается праздничный эфир с мультфильмами и интересными сюжетами.

Читать полностью » Покупательская способность маткапитала в России упала более чем в два раза — ВНИИ труда сегодня в 13:33
Маткапитал уже не решает жилищные проблемы: как партия предлагает вернуть его прежнюю силу

Партия "Справедливая Россия" предложила увеличить размер материнского капитала, чтобы стимулировать рождаемость и поддержать семьи, особенно в регионах с низким уровнем рождаемости.

Читать полностью »

Новости
Мир
Зеленский утвердил кандидатуру главы офиса президента — РБК
Красота и здоровье
Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова
Экономика
Три сценария бюджета снижают финансовые риски — эксперт по финансам Никитина
ЦФО
Москва утвердила концепцию жилого небоскрёба 384 м в Пресне
Экономика
Коммерческая недвижимость может стать убыточной — инвестор Моженков
Мир
Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет
Мир
Лидеры ЕС провели экстренный созвон после атаки дронов на резиденцию Путина
Красота и здоровье
Этилированный бензин ухудшил психическое здоровье нескольких поколений — учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet