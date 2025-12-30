Срочно, выгодно, только сегодня: праздничные слова, после которых исчезают деньги

В период новогодних каникул количество мошеннических атак традиционно возрастает, а главной приманкой становятся подарки, скидки и срочные доставки. Злоумышленники активно эксплуатируют праздничную атмосферу и ожидание выгодных предложений, маскируя под неё давно известные схемы обмана. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на комментарий эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина.

Специалисты отмечают, что именно в праздники люди чаще теряют бдительность. Спешка, большое количество покупок и поток уведомлений создают благоприятную среду для социальной инженерии. Этим и пользуются мошенники, подстраивая свои сценарии под актуальную повестку.

Как работают праздничные схемы обмана

По словам Алексея Курочкина, принципиально новых способов мошенничества в новогодний период не появляется. Используются те же приёмы, что и в другое время года, но с тематической подачей и акцентом на эмоции.

Наиболее распространены сообщения о якобы праздничных распродажах, неожиданных подарках или посылках от знакомых и родственников. Такие уведомления могут приходить в мессенджерах, по электронной почте или в виде SMS, создавая иллюзию срочности и доверия.

"Схемы остаются теми же, просто мошенники используют новогоднюю тематику, чтобы вызвать доверие. Это могут быть уведомления о распродажах, подарках или доставках якобы от родных и знакомых. Если вас просят установить приложение, перейти по ссылке или внести предоплату, с высокой вероятностью это попытка обмана", — предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Главные правила защиты в праздники

Эксперт подчёркивает, что ключевым элементом защиты остаётся внимательность. Любые просьбы о предоплате, особенно сопровождаемые давлением по времени, должны насторожить. Проверка информации через официальные сайты и прямой контакт с отправителем помогает избежать финансовых потерь.

Отдельное внимание стоит уделять способу оплаты. По словам специалиста, надёжные сервисы и службы доставки предусматривают возможность расчёта после получения товара. Предварительный перевод средств неизвестным адресатам остаётся одним из главных признаков мошенничества.

Соблюдение этих простых правил позволяет снизить риски даже в период повышенной активности злоумышленников, когда праздничные ожидания нередко притупляют осторожность.