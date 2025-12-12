Имитируют доставку подарков: новая уловка мошенников, на которую ведутся тысячи

Перед Новым годом телефонные мошенники заметно наращивают активность, а их "любимая" аудитория оказывается не такой, как принято думать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Защитник" МТС: чаще всего жертвами предновогодних звонков становятся мужчины определенного возраста и поведенческого типа. На фоне предпраздничной суеты злоумышленники делают ставку на скорость реакции и психологическое давление, рассчитывая, что человек ответит на вызов, не успев включить критическое мышление.

Портрет жертвы и время атак

По оценке сервиса, типичный потенциальный пострадавший — мужчина 35-44 лет со средним доходом, без детей и склонный к спонтанным тратам.

Эксперты связывают это с тем, что в декабре люди активнее покупают подарки и чаще принимают решения "на эмоциях", чем в обычное время.

Существенную роль играет и календарь недели. Как отмечают специалисты, пик активности приходится на вторую половину недели — среду, четверг и пятницу, когда бдительность снижается в ожидании выходных. Еще один характерный штрих — время звонков: чаще всего они поступают утром, с 7 до 9, когда многие только начинают день и могут быть менее собранными.

Как действуют мошенники и почему разговоры такие короткие

В предновогодний период злоумышленники стремятся добиться результата быстро. По данным экспертов, средняя длительность разговора с преступником составляет 17 секунд, что указывает на попытку получить нужную реакцию в первые же реплики — например, вывести человека на подтверждение данных или на переход по "срочной" инструкции. Такая тактика хорошо ложится на привычный сценарий декабрьской спешки, когда на лишние уточнения не остается времени.

Отдельно специалисты отмечают усложнение схем. Мошенники, как говорится в сообщении, все чаще используют варианты с двумя и более звонками, подстраивая историю под сезонные поводы. Среди легенд — темы доставки подарков, бронирования поездок, "зимних" скидок на ЖКХ и "выгодных предложений" якобы от служб поддержки маркетплейсов, которые выглядят убедительнее именно на фоне массовых покупок и ожидания посылок.

Масштаб нежелательных звонков и география

По словам директора продукта "Защитник" МТС Андрея Бийчука, с второй половины ноября по настоящее время специалисты зафиксировали более 200 миллионов нежелательных звонков, и показатель продолжает расти. Он подчеркнул, что в период предпраздничной суеты особенно важно не поддаваться на давление и не раскрывать чувствительные данные.

"Сейчас, в период предновогодней суеты, особенно важно не сообщать личные данные и коды из смс по телефону, не поддаваться на давление и спешку, а для проверки любой сомнительной информации использовать только официальные каналы связи с банками и сервисами доставки", — посоветовал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Активность мошенников, как отмечается, концентрируется в крупных городах, где перед праздниками выше объем покупок. В топ-5 по количеству нежелательных звонков вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа. Такой список отражает простую закономерность: там, где больше транзакций, заказов и доставок, легче маскировать обман под привычные сервисные контакты.