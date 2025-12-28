Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нянчанг
Нянчанг
© commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:13

Новый год пошёл не по плану: райский Фукуок оставил сотни туристов без жилья

Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром

Новый год на тропическом острове для сотен россиян обернулся стрессом и потерей денег: вместо заранее забронированных вилл туристы на Фукуоке оказались без жилья или перед выбором — срочно переплачивать. О ситуации на популярном курорте, которая приобрела массовый характер, сообщает издание "Турпром".

Как Фукуок стал зоной риска

Еще недавно Фукуок называли одним из самых удобных и доступных курортов Вьетнама для россиян. Здесь бронировали виллы у моря, рассчитывая спокойно встретить праздники. Однако в декабре 2025 года спрос оказался настолько высоким, что рынок аренды фактически вышел из-под контроля.

Туристы, оформившие жилье через сайты и агрегаторы за несколько недель до поездки, по прилете сталкиваются с одинаковым сценарием: им сообщают, что дом "внезапно занят", и предлагают альтернативу — хуже по условиям и в два раза дороже. Свободных вариантов почти нет, остров переполнен, и люди вынуждены ночевать в хостелах, у знакомых или срочно менять планы.

Схема овербукинга

По словам пострадавших, до поездки все выглядело надежно: подтвержденная бронь, переписка с владельцем, положительные отзывы и привлекательные фотографии. Но на месте выясняется, что одну и ту же виллу сдали сразу нескольким клиентам.

Арендодатели сознательно идут на овербукинг, рассчитывая, что в пиковый сезон смогут выбрать того, кто заплатит больше. Если турист отказывается от доплаты, его просто заменяют другим. В условиях новогоднего ажиотажа спорить практически бессмысленно.

Мнение эксперта

Ситуацию для "Турпрома" прокомментировал эксперт по Вьетнаму Сергей Новиков, назвав происходящее системной проблемой.

"Фукуок переживает настоящий туристический перегрев. Вьетнамские арендодатели видят, что спрос превышает предложение, и начинают играть нечестно. Самые популярные виллы продают сразу трём-четырём туристам", — пояснил Сергей Новиков.

По его словам, россияне оказываются в особенно уязвимом положении: интернет-бронирования часто не имеют юридической силы, полиция считает такие конфликты гражданским спором, а время работает против туристов.

Почему страдают именно праздники

В высокий сезон цены на достойное жилье выросли в два-три раза. Виллы, которые осенью стоили 40-50 тысяч рублей в неделю, сейчас сдают за 80-100 тысяч и выше. Часть россиян пытается срочно уехать в Нячанг, Дананг или Фантьет, но в праздники это означает дополнительные расходы и потерю времени.

Как снизить риски

Эксперты предупреждают, что до конца сезона ситуация вряд ли улучшится. Наиболее безопасным вариантом остаются официальные отели и пакетные туры, где ответственность за размещение несет туроператор. Самостоятельное бронирование у частных лиц в пиковые даты остается зоной повышенного риска.

Фукуок по-прежнему привлекает морем и климатом, но в новогодний период он все чаще превращается в испытание для тех, кто рассчитывал на "идеальный отпуск".

