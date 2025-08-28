Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сирос, Греция
Сирос, Греция
© commons.wikimedia.org by G Da is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:14

Чужой рай: как греки остаются без отпуска среди кристально чистого моря

Евросоюз: почти половина жителей Греции не смогли позволить себе отпуск в 2023 году

Солнечные пляжи, кристально чистое море и бесконечные посты в Instagram — именно так мир видит Грецию. Туристическая индустрия здесь процветает, ежегодно принимая миллионы иностранцев, число которых в четыре раза превышает население страны. Однако сами греки всё чаще остаются в стороне от этого праздника, сталкиваясь с суровой реальностью: отпуск становится роскошью, а не нормой.

Когда отпуск заменяет однодневная поездка

Жительница Афин Диамантула Василиу отправилась на пляж Авлаки с билетом на автобус и скромным запасом еды. Для неё и тысяч таких же греков это единственный способ почувствовать летний отдых.

"Мы приезжаем сюда, потому что нет денег", — говорит Василиу.

Уже четыре года её недельные каникулы заменяют короткие выезды к морю.

Подобная ситуация становится массовой. Почти половина жителей Греции, по данным Евросоюза, в прошлом году не смогли позволить себе отпуск дольше семи дней. Это один из самых высоких показателей в Европе, уступающий лишь Румынии.

Экономика на туристах — без местных

Туризм даёт стране около 12% ВВП, и всё больше компаний работает на иностранцев. Раньше популярные курорты вроде Санторини или Миконоса оставались доступными и для местных семей благодаря кемпингам и гостевым домам. Теперь их вытеснили роскошные отели.

В результате даже сотрудники туристической сферы остаются без отдыха. Многие предприятия больше не закрываются летом, а значит, их работники лишены шанса вырваться к морю.

Лето без отдыха

Джозеф Соланакис, водитель электромобиля в Афинах, признаётся, что для него август — время заработка, а не отпусков.

"Деньги, которые я зарабатываю летом, — это то, на что мне нужно жить в те месяцы, когда у меня мало работы. Я могу наслаждаться морем только тогда, когда у меня есть несколько часов отпуска", — заявил он.

Для тысяч греков море оказалось рядом, но недосягаемо. Повышение цен и стагнация зарплат делают даже короткий отпуск испытанием. Экономический успех туризма, которым гордится страна, оборачивается для её граждан потерянным летом.

