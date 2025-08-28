Чужой рай: как греки остаются без отпуска среди кристально чистого моря
Солнечные пляжи, кристально чистое море и бесконечные посты в Instagram — именно так мир видит Грецию. Туристическая индустрия здесь процветает, ежегодно принимая миллионы иностранцев, число которых в четыре раза превышает население страны. Однако сами греки всё чаще остаются в стороне от этого праздника, сталкиваясь с суровой реальностью: отпуск становится роскошью, а не нормой.
Когда отпуск заменяет однодневная поездка
Жительница Афин Диамантула Василиу отправилась на пляж Авлаки с билетом на автобус и скромным запасом еды. Для неё и тысяч таких же греков это единственный способ почувствовать летний отдых.
"Мы приезжаем сюда, потому что нет денег", — говорит Василиу.
Уже четыре года её недельные каникулы заменяют короткие выезды к морю.
Подобная ситуация становится массовой. Почти половина жителей Греции, по данным Евросоюза, в прошлом году не смогли позволить себе отпуск дольше семи дней. Это один из самых высоких показателей в Европе, уступающий лишь Румынии.
Экономика на туристах — без местных
Туризм даёт стране около 12% ВВП, и всё больше компаний работает на иностранцев. Раньше популярные курорты вроде Санторини или Миконоса оставались доступными и для местных семей благодаря кемпингам и гостевым домам. Теперь их вытеснили роскошные отели.
В результате даже сотрудники туристической сферы остаются без отдыха. Многие предприятия больше не закрываются летом, а значит, их работники лишены шанса вырваться к морю.
Лето без отдыха
Джозеф Соланакис, водитель электромобиля в Афинах, признаётся, что для него август — время заработка, а не отпусков.
"Деньги, которые я зарабатываю летом, — это то, на что мне нужно жить в те месяцы, когда у меня мало работы. Я могу наслаждаться морем только тогда, когда у меня есть несколько часов отпуска", — заявил он.
Для тысяч греков море оказалось рядом, но недосягаемо. Повышение цен и стагнация зарплат делают даже короткий отпуск испытанием. Экономический успех туризма, которым гордится страна, оборачивается для её граждан потерянным летом.
