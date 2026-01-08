Застолья затянулись, а тело просит движения: как сохранить активность в праздники

Новогодние каникулы для многих становятся испытанием для привычного ритма жизни: застолья затягиваются, прогулки сменяются отдыхом дома, а физическая активность уходит на второй план. Между тем даже в праздничные дни движение остаётся важным фактором хорошего самочувствия и профилактики проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач по лечебной физкультуре Сыктывкарской городской поликлиники № 3 Анна Гуменная. Об этом сообщает ИА "Комиинформ".

Почему движение важно даже в праздники

По словам специалиста, умеренная физическая нагрузка помогает поддерживать мышечный тонус и улучшает пищеварение после обильных трапез. Регулярная активность способствует стабилизации настроения, снижению уровня стресса и поддержанию нормального обмена веществ. Кроме того, движение позволяет снизить риск набора лишнего веса, который часто становится следствием затяжных праздничных застолий.

Анна Гуменная подчёркивает, что речь не идёт о тяжёлых тренировках. Даже простые упражнения и прогулки способны дать заметный эффект, если выполнять их регулярно. Главное — не выпадать из режима полностью и находить возможности для движения в течение дня.

Простые способы сохранить активность

Врач советует начинать утро с лёгкой зарядки, которая помогает "запустить" организм после сна. По возможности можно добавить короткую пробежку и несколько упражнений на растяжку. Такие действия не требуют много времени, но задают тон всему дню.

Важно использовать естественные паузы в праздничном графике. Перед приготовлением блюд подойдёт короткая разминка, а после плотного обеда — прогулка продолжительностью 15-20 минут. Это помогает улучшить самочувствие и снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Питание и семейные активности

Отдельное внимание Анна Гуменная уделяет контролю питания. Она рекомендует не отказываться от праздничных блюд, но соблюдать меру и ориентироваться на принцип тарелки: половину должны составлять овощи, четверть — белковые продукты и ещё четверть — углеводы. Также важно пить воду до и после еды и делать паузу 15-20 минут перед добавкой, так как чувство насыщения часто приходит не сразу.

Специалист советует вовлекать в активный отдых всю семью. Совместные прогулки, игры на свежем воздухе, катание на лыжах или коньках помогают не только поддерживать форму, но и делают праздники более насыщенными. Если выйти на улицу нет возможности, альтернативой могут стать домашние тренажёры или онлайн-тренировки.

Активный образ жизни как основа профилактики

Врач напоминает, что ежедневная физическая активность — даже в минимальном объёме — играет важную роль в профилактике заболеваний. Небольшая зарядка или спокойная прогулка уже вносят вклад в сохранение здоровья.

Профилактика и движение остаются ключевыми элементами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на улучшение качества жизни, увеличение продолжительности активного возраста и снижение риска серьёзных заболеваний.