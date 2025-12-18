Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая женщина в новогодней сказке
Молодая женщина в новогодней сказке
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:07

Скорая готова, а вы? Шансы выжить в праздники резко падают из-за нашей беспечности

Смертность в новогодние праздники выростает на 24% — Минздрав РФ

Новогодние каникулы, традиционно воспринимаемые как время отдыха, ежегодно сопровождаются тревожной статистикой в сфере здравоохранения. В этот период уровень смертности в России заметно возрастает, что специалисты связывают не только с сезонными факторами, но и с поведением самих людей. Об этом сообщили в Минздраве РФ, комментируя данные многолетних наблюдений.

Тревожная праздничная статистика

По информации ведомства, в дни новогодних праздников смертность в стране увеличивается почти на четверть — до 24 процентов. Этот показатель остается стабильно высоким из года в год и вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов системы здравоохранения. В Минздраве подчеркивают, что подобная динамика характерна именно для длительных праздничных периодов.

Рост смертности фиксируется на фоне общего снижения медицинской активности населения. Многие люди откладывают визиты к врачам, нарушают привычный режим дня и чаще допускают рискованное поведение, что в совокупности повышает вероятность тяжелых последствий для здоровья.

Кто чаще всего попадает в реанимацию

Особую нагрузку в праздничные дни испытывают стационары и отделения интенсивной терапии. Как отмечают в Минздраве РФ, значительную часть пациентов в реанимациях в этот период составляют мужчины трудоспособного возраста. В отдельных случаях их доля достигает 70 процентов от общего числа находящихся в отделениях.

Речь, как правило, идет о тяжелых состояниях, требующих немедленного вмешательства и интенсивного лечения. Врачи связывают это с сочетанием физического перенапряжения, злоупотреблений и игнорирования первых тревожных симптомов, которые в обычные дни могли бы стать поводом для своевременного обращения за помощью.

Опасность позднего обращения к врачам

Одной из ключевых причин роста смертности в Минздраве называют позднее обращение за медицинской помощью. В праздничные дни люди нередко надеются, что ухудшение самочувствия пройдет само собой, и избегают вызова скорой помощи даже при серьезных признаках болезни. Это приводит к тому, что медики сталкиваются с уже запущенными случаями.

В таких ситуациях возможности лечения существенно ограничены, а риски для жизни возрастают. Специалисты подчеркивают, что именно потеря времени становится критическим фактором, особенно при острых состояниях, когда счет может идти на часы.

Готовность системы здравоохранения

Со стороны системы здравоохранения, как отмечают в Минздраве РФ, предприняты все возможные меры для минимизации рисков. В период новогодних каникул больницы, станции скорой помощи и профильные службы работают в усиленном режиме. В регионах заранее проведены оперативные совещания и уточнены алгоритмы взаимодействия.

Дополнительные ресурсы, графики дежурств и готовность персонала позволяют системе реагировать на повышенную нагрузку. Однако в ведомстве подчеркивают, что эффективность этих мер во многом зависит и от ответственности самих граждан, прежде всего от своевременного обращения за медицинской помощью.

