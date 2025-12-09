Обычные мелочи творят чудеса: как дом заставить пахнуть праздником и счастьем

Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Украшенная новогодняя елка в уютной комнате
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:36

Ёлка становится важным символом ожидания Нового года — психолог Мухина

Новогоднее настроение не приходит внезапно. Оно складывается из множества деталей — света на улицах, запаха хвои, звука колокольчиков и тихого ожидания праздника. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Атмосфера, которая пробуждает чувства

По словам специалиста, праздничное ощущение не возникает само по себе: его формирует окружение и привычные символы. Украшенные витрины, огни, музыка и суета в магазинах создают эмоциональный фон, который помогает человеку переключиться из повседневности в ожидание праздника. Но важнее всего — личное участие в создании этой атмосферы.

"Новогоднее настроение создается постепенно, через окружающие нас мелочи. Достаточно достать украшения, нарядить дом, посетить ярмарку или выставку, подумать о подарках близким. Сейчас вокруг множество мероприятий и представлений, которые буквально зовут нас почувствовать праздник", — отметила Мухина.

Психолог подчеркивает, что главная роль принадлежит личным ритуалам: тем самым привычным действиям, которые из года в год возвращают ощущение уюта и детской радости. Для одних это поход на каток, для других — семейный ужин при свечах или просмотр старых фильмов.

Сила личных традиций

Как пояснила эксперт, эмоциональные якоря — запах мандаринов, вкус какао или аромат глинтвейна — помогают пробудить память о зимних праздниках. Такие детали создают связь между прошлым и настоящим, напоминая о семейном тепле и безопасности.

"Для кого-то символом праздника становится аромат глинтвейна, для кого-то — миска с мандаринами на столе или вечер под пледом с чашкой какао. Все это вызывает приятные ассоциации и помогает почувствовать ту самую праздничную магию", — пояснила психолог.

Особое место, по словам Мухиной, занимает елка. Установка и украшение дерева превращается в часть личной традиции, а не обязанность, привязанную к дате. Кто-то наряжает ее заранее, продлевая праздничное настроение, другие делают это в последний момент, наслаждаясь самим процессом ожидания.

Когда праздник начинается дома

Психолог уверена: новогодняя атмосфера рождается прежде всего в доме. Вещи, хранящие память, семейные фотографии, свечи, гирлянды — всё это создаёт эмоциональное пространство, в котором человек чувствует радость и спокойствие. Поэтому важно не просто следовать внешним символам праздника, а сознательно наполнять своё окружение теплом и заботой.

