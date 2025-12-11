Письма уходят в будущее: Крым снова возвращает людям магию открыток

Праздничное настроение в Симферополе теперь можно не только почувствовать, но и отправить по почте. В крымской столице начала работу "Новогодняя почта" — проект, который стал частью кампании "Новый год в Крыму как дома". Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Республики Крым.

Почтовая магия зимы

Жители полуострова и гости региона могут бесплатно отправить новогодние открытки в любой уголок России. Для этого достаточно подписать карточку и опустить её в специальный праздничный ящик, установленный в Туристско-информационном центре Крыма и на железнодорожном вокзале Симферополя. Акция продлится до 15 января, позволяя каждому участнику успеть передать свои пожелания близким и друзьям.

По словам организаторов, идея проекта родилась из желания сохранить атмосферу настоящего новогоднего волшебства, когда поздравления пишутся от руки, а ожидание почтальона становится частью праздника. Такая инициатива возвращает простую, но трогательную традицию — делиться добрыми словами в самый светлый период года.

Открытка как символ тепла

"Это тёплый и искренний способ поделиться новогодним настроением Крыма с родными и близкими, где бы они ни находились. Проект позволяет каждому ощутить новогоднее настроение и подарить радостные минуты", — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

По замыслу министерства, акция должна объединить жителей полуострова и туристов в общих праздничных эмоциях. Открытка, отправленная из Симферополя, становится посланником крымского гостеприимства, которое не знает расстояний.

Новый год, как дома

Проект "Новый год в Крыму как дома" призван показать, что полуостров способен создавать праздничную атмосферу не хуже северных или столичных регионов. Помимо "Новогодней почты", в рамках кампании проходят зимние ярмарки, тематические экскурсии и световые шоу. Всё это делает Симферополь центром притяжения зимнего туризма.

Праздник, написанный от руки, становится мостом между людьми — простым жестом, который возвращает искренность поздравлений и наполняет зимние дни теплом.