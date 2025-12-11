Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ночной крым
Ночной крым
© commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Иван Петровский Опубликована сегодня в 14:03

Письма уходят в будущее: Крым снова возвращает людям магию открыток

В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК

Праздничное настроение в Симферополе теперь можно не только почувствовать, но и отправить по почте. В крымской столице начала работу "Новогодняя почта" — проект, который стал частью кампании "Новый год в Крыму как дома". Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Республики Крым.

Почтовая магия зимы

Жители полуострова и гости региона могут бесплатно отправить новогодние открытки в любой уголок России. Для этого достаточно подписать карточку и опустить её в специальный праздничный ящик, установленный в Туристско-информационном центре Крыма и на железнодорожном вокзале Симферополя. Акция продлится до 15 января, позволяя каждому участнику успеть передать свои пожелания близким и друзьям.

По словам организаторов, идея проекта родилась из желания сохранить атмосферу настоящего новогоднего волшебства, когда поздравления пишутся от руки, а ожидание почтальона становится частью праздника. Такая инициатива возвращает простую, но трогательную традицию — делиться добрыми словами в самый светлый период года.

Открытка как символ тепла

"Это тёплый и искренний способ поделиться новогодним настроением Крыма с родными и близкими, где бы они ни находились. Проект позволяет каждому ощутить новогоднее настроение и подарить радостные минуты", — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

По замыслу министерства, акция должна объединить жителей полуострова и туристов в общих праздничных эмоциях. Открытка, отправленная из Симферополя, становится посланником крымского гостеприимства, которое не знает расстояний.

Новый год, как дома

Проект "Новый год в Крыму как дома" призван показать, что полуостров способен создавать праздничную атмосферу не хуже северных или столичных регионов. Помимо "Новогодней почты", в рамках кампании проходят зимние ярмарки, тематические экскурсии и световые шоу. Всё это делает Симферополь центром притяжения зимнего туризма.

Праздник, написанный от руки, становится мостом между людьми — простым жестом, который возвращает искренность поздравлений и наполняет зимние дни теплом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мировой рынок умных туристических технологий растёт на 15,7 процента в год — Intelo сегодня в 10:26
Путешествие без очередей и переводчиков: носимая электроника берёт на себя то, что раньше делали люди

Рынок носимых технологий стремительно меняет туризм, обещая путешественникам более умный, безопасный и персонализированный опыт уже в ближайшие годы.

Читать полностью » Туристка попала в реанимацию после употребления тайского афродизиака — ТК База сегодня в 10:26
Зелье без имени — последствия с именем судьбы: как бутылочка с рынка едва не стоила жизни туристке

Отравление туристки после покупки экзотического афродизиака в Таиланде показало: сувениры могут быть опаснее, чем кажется, и требуют осторожности.

Читать полностью » В Москве отменили и задержали более 130 рейсов из-за атаки БПЛА — Минобороны РФ сегодня в 10:26
287 дронов и одна ночь беспокойства: столичные пассажиры застряли между вылетом и неопределённостью

Ночная атака беспилотников привела к массовым сбоям в московских аэропортах: свыше 130 рейсов нарушены, а пассажиры часами ждали восстановления полётов.

Читать полностью » Цены на перелеты к Байкалу выросли на 64% за зиму — Купибилет сегодня в 9:38
Сервисы предупреждают: в 2026 году за билет на Байкал придётся отдать ещё на 15% больше

За три года перелёты на Байкал из Москвы подорожали более чем втрое, но спрос почти не просел — сервисы уже предупреждают о возможном новом витке роста цен.

Читать полностью » Китайские туристы массово едут в Приморье через Мишань — АиФ сегодня в 9:16
Китайцы голосуют рублём: новый маршрут в Россию оказался выгоднее и интереснее старого

Китайские туристы меняют привычные маршруты в Россию, открывая для себя Приморье через новый безвизовый коридор, а погранслужбы спешат подстроиться под поток.

Читать полностью » Посольство РФ рекомендует туристам проверять условия страховки для Таиланда — Томихин сегодня в 8:57
Страховка или долги? Жёсткий выбор, с которым сталкиваются российские туристы в Таиланде

Посол России в Таиланде объяснил, какая привычная экономия российских туристов оборачивается сотнями тысяч за лечение и почему об этом стоит подумать ещё до вылета.

Читать полностью » Организатор тура требовала оплату за несостоявшийся отдых — Турдом сегодня в 8:54
Ни пляжа, ни моря: шокирующие подробности тура на Мальдивы, организованного через соцсети

Группа россиян бежала с локального острова на Мальдивах после "тура мечты" без договоров: рыбацкая деревня, забор вместо пляжа и угрозы от организатора.

Читать полностью » Полиция Пхукета начала массовые проверки туристов на улицах — Турпром сегодня в 8:28
Забыли дома — избежали проблем: один предмет багажа стал главной целью полиции на Пхукете

Полиция Пхукета начала массово проверять россиян на улицах, и туристам предупреждают о строгих запретах, нарушение которых может обернуться серьёзными последствиями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Рисовая вода разглаживает мелкие морщины — косметологи
Авто и мото
За нарушение ПДД на электросамокате теперь выписывают штраф — Денис Балакирев
Еда
Виноград формирует баланс сладости и солёности в салатах — кулинары
Туризм
Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин
Наука
Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica
Красота и здоровье
Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews
Общество
Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона?
ЮФО
Специалисты остановили груз с 192 кг колбас без маркировки — Россельхознадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet