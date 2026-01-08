Санки, лыжи, коньки — тройка лидеров по черепно-мозговым травмам: что делать, если упали

Новогодние каникулы традиционно сопровождаются ростом числа обращений к врачам — праздничный отдых нередко оборачивается травмами, ожогами и тяжелыми отравлениями. Активный досуг, использование пиротехники и употребление алкоголя повышают риски для здоровья как у взрослых, так и у детей. Об этом сообщает RT, поговоривший с врачами профильных медицинских учреждений.

Черепно-мозговые травмы и зимний досуг

Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения РДКБ Минздрава России Дмитрий Рещиков рассказал, что с наступлением холодов резко возрастает число черепно-мозговых травм. Причиной становятся гололед, падения и зимние развлечения на улице — катание на санках, лыжах и коньках.

"Это особенно актуально при катании на санках, лыжах, коньках, а также при падениях с высоты", — рассказал врач-нейрохирург Дмитрий Рещиков.

Он пояснил, что наиболее легкой формой ЧМТ считается сотрясение мозга, возникающее при ударе, когда мозг соприкасается с костями черепа.

Сотрясения и более тяжелые последствия

К основным симптомам сотрясения специалист отнес кратковременную потерю сознания, головную боль, головокружение и рвоту. Обычно такие проявления проходят в течение нескольких дней, однако для восстановления требуется строгий покой и отказ от физической нагрузки.

Более тяжелой формой травмы является ушиб головного мозга. По словам Рещикова, он сопровождается длительной потерей сознания, выраженной головной болью, нарушением координации и моторных функций, а также нарастающей рвотой. Такие состояния требуют длительного лечения в стационаре и участия врачей разных специальностей.

Ожоги от пиротехники

Заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Минздрава России Александр Саутенко предупредил, что в праздничные дни резко возрастает число ожогов, связанных с использованием пиротехнических изделий. Особую опасность представляют фейерверки и бенгальские огни.

"Эти травмы могут быть опасными из-за высокой температуры предметов и способности пиротехнических изделий неожиданно взрываться", — отметил травматолог-ортопед Александр Саутенко.

Он подчеркнул, что при ожоге необходимо немедленно прекратить контакт с источником тепла и охладить поврежденный участок водой, а при обширных поражениях — обратиться к врачу.

Отравления и алкогольные риски

Заведующая инфекционным отделением РДКБ Минздрава России Анна Слатецкая обратила внимание на угрозу отравлений и интоксикаций в новогодние праздники. По ее словам, особенно опасно употребление некачественного или контрафактного алкоголя.

"Употребление некачественного алкоголя, включая контрафактный и суррогатный, представляет серьёзную угрозу из-за содержания метанола, изопропанола и других токсичных примесей", — подчеркнула инфекционист Анна Слатецкая.

Она перечислила симптомы отравления, среди которых холодный пот, падение давления, учащенный пульс, рвота, судороги и потеря сознания.

Как снизить риски в праздники

Специалисты советуют соблюдать осторожность при активном отдыхе, использовать защитное снаряжение и внимательно относиться к условиям на улице. Пиротехнику рекомендуется применять строго по инструкции или отказаться от нее вовсе, особенно в присутствии детей.

Что касается алкоголя, врачи напоминают о необходимости покупать его только у проверенных продавцов и учитывать, что безопасной дозы не существует. Отдельно подчеркивается, что алкоголь категорически противопоказан детям и подросткам младше 18 лет.