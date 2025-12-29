Россияне против мошенников: как простые правила цифровой гигиены спасают тысячи рублей

Новогодние праздники традиционно становятся временем повышенной активности мошенников, но в этом сезоне россияне, судя по опросу, стали осторожнее: число пострадавших сократилось почти вдвое. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру". По данным опроса, с попытками тематического мошенничества столкнулись 54% россиян, однако реальные финансовые потери зафиксировали лишь 9% участников — против 16% годом ранее.

Попыток больше, жертв меньше

Исследование показало, что мошенники активнее используют новогоднюю повестку: доля респондентов, столкнувшихся с попытками обмана, выросла с 47% до 54%. При этом эффективность атак снизилась. Потери признали 9% опрошенных, и это заметно меньше, чем в прошлом году, когда о финансовом ущербе сообщили 16%.

Одновременно уменьшился и масштаб ущерба. Средняя потеря на одну пострадавшую семью в 2025 году составила 5,2 тыс. рублей, тогда как в предыдущем сезоне показатель был 7,8 тыс. рублей. Таким образом, даже в тех случаях, когда мошенникам удавалось довести схему до конца, сумма ущерба оказывалась ниже.

Ложные подарки и фейковая благотворительность — самые частые схемы

Самым распространенным видом "праздничного" мошенничества стали ложные интернет-предложения о продаже подарков. С ними сталкивались 38% участников опроса, тогда как годом ранее — 22%. При этом пострадавших в этом сегменте стало меньше: деньги потеряли 8% респондентов против 12% в 2024 году.

На втором месте — поддельные благотворительные сборы. О получении ссылок и сообщений с просьбой "помочь детям к празднику" или "поддержать пенсионеров" заявили 29% опрошенных (в прошлом году — 26%). Доля тех, кто перевел деньги мошенникам, снизилась с 9% до 6%, что указывает на рост настороженности аудитории к подобным запросам.

Билеты, "главный приз года" и фишинг: рост контактов при снижении потерь

Схемы, связанные с праздничными мероприятиями и билетами на шоу, остаются заметным каналом обмана. Фейковые предложения "дешевых билетов" видели 19% респондентов — на 3 п. п. больше, чем год назад. При этом успешных случаев стало меньше: доля пострадавших снизилась с 7% до 5%.

Сообщения о "выигрыше главного приза года" получили 21% опрошенных против 20% в прошлом сезоне. Однако тех, кто переходил по подозрительным ссылкам и вводил личные данные, стало меньше — 7% вместо 11%. Похожая динамика наблюдается и в случае фишинговых писем о "бонусах и скидках от крупных брендов": о схеме слышали 27% респондентов (в 2024 году — 23%), но доля жертв упала с 10% до 4%.

Мошенники чаще просят данные карт, банки — чаще предупреждают

Еще одна заметная категория — попытки выманить данные банковских карт под видом проверки новогодних акций. В этом году с таким сценарием сталкивались 18% опрошенных (годом ранее — 15%). При этом количество успешных случаев снизилось почти вдвое: с 9% до 4%.

Отдельно фиксируется рост профилактической активности банков. Более трети респондентов сообщили, что получали предупреждения о финансовой безопасности, тогда как год назад таких было 28%. Это может объяснять снижение доли пострадавших, несмотря на рост числа мошеннических контактов.

Россияне усилили личную цифровую защиту

По данным исследования, в 2025 году россияне чаще используют базовые меры кибергигиены. 61% респондентов заявили, что стали внимательнее относиться к сообщениям о выигрышах и акциях (в 2024 году — 53%). 38% теперь проверяют URL-адреса перед вводом данных (против 25% годом ранее). А 49% установили дополнительные средства защиты на устройства, тогда как в прошлом году таких было 38%.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты исследования показывают, что новогодние схемы мошенников становятся массовее, но их эффективность постепенно снижается — во многом за счет роста внимательности пользователей и более активной профилактики со стороны банков.