Новогодний марафон дел: почему тело платит цену за каждый пропущенный тренинг

Последние месяцы года традиционно наполнены делами: готовка, покупки, вечеринки и семейные встречи. В такой суете у многих привычные тренировки уходят на второй план. Но это вовсе не повод полностью забывать о себе. Несколько простых приёмов помогут сохранить активность даже в самые насыщенные недели.

Сохраняйте тренировки в расписании

Праздничный период требует гибкости: иногда занятия придётся сократить или переставить. Главное — заранее решить, каким вы хотите видеть свой график, и зафиксировать его. Запишите цели, поставьте напоминания в календаре и отнеситесь к спорту так же серьёзно, как к деловой встрече.

Двигайтесь вместе с близкими

В гости приедут друзья или родственники? Отличный повод организовать совместное активное времяпрепровождение. Это может быть пешая прогулка по парку, поход на каток или дружеский матч в баскетбол. Такие занятия не только поддержат форму, но и создадут новые тёплые воспоминания.

Используйте каждый шанс для движения

Физическая активность не ограничивается спортзалом. Постарайтесь больше ходить пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, оставлять машину подальше от входа. Даже дополнительный круг по торговому центру во время покупок — плюс к вашей норме шагов. Помогите с уборкой дома или готовкой — такие бытовые дела тоже сжигают калории.

Попробуйте мини-тренировки

Даже 15-20 минут физической нагрузки имеют значение. Если ежедневно уделять этому время, за неделю наберётся почти рекомендуемые врачами 150 минут активности. Компактные тренировки можно делать дома без оборудования: отжимания, планка, приседания, растяжка.

Найдите партнёра

Заниматься вдвоём проще и веселее. Это может быть коллега, готовый пройтись с вами в обеденный перерыв, или член семьи, который поддержит идею совместного занятия спортом. Попробуйте вместе новое направление: йогу, пилатес или спин-класс. Взаимная мотивация помогает не сдаваться и превращает тренировки в приятное событие.

Соблюдая эти простые советы, можно сохранить активность даже в самый насыщенный временем период года и встретить праздники в хорошем настроении и с энергией.