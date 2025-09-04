Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Катание на коньках
Катание на коньках
© mos.ru by М. Денисова. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Как праздники превращают спорт в игру, а калории — в снег под ногами

Фитнес-тренер Николь Томпсон объяснила, как поддерживать форму во время праздников

Праздничный сезон традиционно ассоциируется с заботами и суматохой. Покупка подарков, встречи с родными, рабочие авралы — всё это легко выбивает из привычного ритма и заставляет забыть о спорте. Но именно в такие периоды забота о себе играет ключевую роль: регулярная физическая активность помогает справляться со стрессом и поддерживать хорошее самочувствие.

Реалистичный подход к целям

Сертифицированный тренер ACE, отмечает Николь Томпсон:

"Можно сохранить форму и контролировать вес во время праздников. Просто нужно немного скорректировать цели".

Она подчеркивает, что в это время важно быть гибкими и не ставить перед собой невыполнимых задач.

Планирование вместо спонтанности

Насыщенный график требует дисциплины. Один из самых простых способов не забросить спорт — заранее планировать тренировки.

Владелец студии Sweat 60 Fitness, поясняет Кевин Аткинсон:

"Составляйте расписание и относитесь к тренировкам так же серьёзно, как к любой другой встрече".

Если нет возможности попасть в зал, достаточно выделить дома 20 минут для простых упражнений без оборудования.

Совместная активность с семьёй

Детские каникулы и приезд родственников — не повод отказаться от спорта. Напротив, это возможность превратить физическую активность в семейное занятие.

Томпсон советует устраивать прогулки, походы, катание на санках или коньках. Даже лепка снеговика — это лёгкая нагрузка, включающая наклоны и подъём веса. В тёплых регионах подойдут футбол, фрисби или велосипедные прогулки.

Идеи для зимних активностей

Аткинсон предлагает девять способов совместить праздники и движение:

• семейные прогулки после ужина;
• катание на коньках;
• санки и тюбинг с подъёмами в гору;
• танцевальные вечеринки под праздничную музыку;
• "тренировка-декорирование" — приседания и выпады во время украшения дома;
• быстрый шаг в торговом центре;
• участие в благотворительных пробегах и маршах;
• подвижные игры на улице;
• пешие походы или велопрогулки.

Умение прощать себе слабости

Не стоит требовать от себя идеального режима. Перегрузка только усугубит стресс. Главное — двигаться, даже если это короткая прогулка вместо полноценной тренировки.

Аткинсон подчёркивает:

"Задача не в том, чтобы всё делать безупречно, а в том, чтобы оставаться активным и здоровым в рамках вашего графика".

Возвращение в ритм

Если во время праздников занятия всё же сорвались, это не повод опускать руки. Важно вновь выстроить план, найти партнёра для поддержки и сосредоточиться на регулярности. Ошибки — нормальная часть пути.

Психологический эффект

Физическая активность полезна не только для фигуры. Исследования показывают, что регулярные тренировки снижают уровень тревожности и помогают бороться с депрессией.

Томпсон отмечает:

"Упражнения повышают настроение и помогают снять стресс, напоминая нам о радости общения с близкими".

Главное

Занятия спортом в праздничный сезон — это вопрос баланса. Немного гибкости, немного дисциплины и желание вовлечь семью помогут сохранить привычку к активности. Праздники — это время радости, и совместные прогулки или игры позволяют совмещать здоровье и общение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин сегодня в 15:50

Быстрое похудение на Ozempic и Wegovy может стоить дороже, чем кажется

Быстрое похудение на GLP-1 может обернуться потерей мышц. Почему это опасно и как сохранить силу и метаболизм — советы врачей и тренеров.

Читать полностью » Для сохранения мышц при снижении веса необходим белок и силовые тренировки — диетолог Алсинг сегодня в 15:10

Сжигая жир, можно разрушить тело: неожиданная сторона дефицита калорий

Снижение веса часто приводит к потере не только жира, но и мышц. Почему сохранение сухой мышечной массы важнее, чем кажется на первый взгляд?

Читать полностью » Российский вратарь Сафонов назвал конкуренцию с Люкой Шевалье главным вызовом в ПСЖ сегодня в 14:12

Доннарума ушёл, но конкуренция только обострилась: Сафонов о борьбе за место в старте

Матвей Сафонов заявил, что намерен бороться за место в стартовом составе ПСЖ и готов к конкуренции с французским вратарём Люкой Шевалье.

Читать полностью » Джанлуиджи Доннарума перешёл из ПСЖ за 30 миллионов евро сегодня в 13:18

Один из лучших вратарей планеты официально сменил клуб

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарума подписал контракт с «Манчестер Сити» и готовится к новым вызовам в Англии после успехов в ПСЖ.

Читать полностью » Карпин поддержал инициативу Минспорта о чтении и предложил роман Дефо для футболистов сегодня в 12:14

Карпин назвал книгу, которую обязательно стоит прочитать футболистам

Валерий Карпин поддержал инициативу о чтении для футболистов и назвал роман, который считает обязательным для молодых игроков.

Читать полностью » Джереми Рой признался, что не смог привыкнуть к холодцу сегодня в 11:11

Русская кухня глазами канадца: от восторга до недоумения

Канадский хоккеист ЦСКА признался, что нашел в русской кухне любимые блюда, но одно традиционное угощение показалось ему слишком странным.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина: удар мячом по лицу может привести к скрытым травмам зубов сегодня в 10:37

Спорт или риск: почему даже лёгкий мяч способен изменить прикус

Удар мячом по лицу может показаться пустяком, но врачи предупреждают: такие травмы несут скрытую угрозу для зубов и суставов.

Читать полностью » Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные сегодня в 9:50

9 упражнений, которые худеющие выбирают чаще всего — неожиданный список

От ходьбы и силовых до уборки квартиры и аэробики — эксперты назвали самые популярные упражнения, которые помогают сбросить десятки килограммов.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15%
Спорт и фитнес

Спортивный врач Дмитрий Павленко рассказал о пользе и противопоказаниях бадминтона
Наука и технологии

Археологи обнаружили древние орудия Homo antecessor в ледниковом слое Британии
Еда

Биолог Михаил Гончаров: главная опасность вчерашнего чая
Еда

Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце
Авто и мото

Nissan подтвердил появление механической коробки передач в Z Nismo
Туризм

Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения
Красота и здоровье

Диетолог Коробкина: голодные и детокс-диеты приводят к аритмиям и нарушению обмена веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet