Как праздники превращают спорт в игру, а калории — в снег под ногами

Праздничный сезон традиционно ассоциируется с заботами и суматохой. Покупка подарков, встречи с родными, рабочие авралы — всё это легко выбивает из привычного ритма и заставляет забыть о спорте. Но именно в такие периоды забота о себе играет ключевую роль: регулярная физическая активность помогает справляться со стрессом и поддерживать хорошее самочувствие.

Реалистичный подход к целям

Сертифицированный тренер ACE, отмечает Николь Томпсон:

"Можно сохранить форму и контролировать вес во время праздников. Просто нужно немного скорректировать цели".

Она подчеркивает, что в это время важно быть гибкими и не ставить перед собой невыполнимых задач.

Планирование вместо спонтанности

Насыщенный график требует дисциплины. Один из самых простых способов не забросить спорт — заранее планировать тренировки.

Владелец студии Sweat 60 Fitness, поясняет Кевин Аткинсон:

"Составляйте расписание и относитесь к тренировкам так же серьёзно, как к любой другой встрече".

Если нет возможности попасть в зал, достаточно выделить дома 20 минут для простых упражнений без оборудования.

Совместная активность с семьёй

Детские каникулы и приезд родственников — не повод отказаться от спорта. Напротив, это возможность превратить физическую активность в семейное занятие.

Томпсон советует устраивать прогулки, походы, катание на санках или коньках. Даже лепка снеговика — это лёгкая нагрузка, включающая наклоны и подъём веса. В тёплых регионах подойдут футбол, фрисби или велосипедные прогулки.

Идеи для зимних активностей

Аткинсон предлагает девять способов совместить праздники и движение:

• семейные прогулки после ужина;

• катание на коньках;

• санки и тюбинг с подъёмами в гору;

• танцевальные вечеринки под праздничную музыку;

• "тренировка-декорирование" — приседания и выпады во время украшения дома;

• быстрый шаг в торговом центре;

• участие в благотворительных пробегах и маршах;

• подвижные игры на улице;

• пешие походы или велопрогулки.

Умение прощать себе слабости

Не стоит требовать от себя идеального режима. Перегрузка только усугубит стресс. Главное — двигаться, даже если это короткая прогулка вместо полноценной тренировки.

Аткинсон подчёркивает:

"Задача не в том, чтобы всё делать безупречно, а в том, чтобы оставаться активным и здоровым в рамках вашего графика".

Возвращение в ритм

Если во время праздников занятия всё же сорвались, это не повод опускать руки. Важно вновь выстроить план, найти партнёра для поддержки и сосредоточиться на регулярности. Ошибки — нормальная часть пути.

Психологический эффект

Физическая активность полезна не только для фигуры. Исследования показывают, что регулярные тренировки снижают уровень тревожности и помогают бороться с депрессией.

Томпсон отмечает:

"Упражнения повышают настроение и помогают снять стресс, напоминая нам о радости общения с близкими".

Главное

Занятия спортом в праздничный сезон — это вопрос баланса. Немного гибкости, немного дисциплины и желание вовлечь семью помогут сохранить привычку к активности. Праздники — это время радости, и совместные прогулки или игры позволяют совмещать здоровье и общение.