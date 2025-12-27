Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка
Девушка
© https://www.freepik.com by wayhomestudio
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:58

Тяжесть приходит не из тарелки: что ломает самочувствие в праздники

Умеренность помогает пережить праздники без тяжести — диетолог Анна Белоусова

Праздничные застолья нередко становятся испытанием для организма, но сохранить лёгкость и хорошее самочувствие вполне реально, если подойти к ним осознанно. Переедание чаще связано не с самими блюдами, а с отсутствием планирования и нарушением привычного режима питания. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова изданию Pravda.Ru.

Планирование вместо переедания

По словам специалиста, ключевым фактором благополучия в праздничные дни остаётся умеренность. В России праздничный период растягивается на несколько дней, а иногда и недель, поэтому нет необходимости пробовать все угощения за один вечер. Гораздо рациональнее распределить блюда на несколько дней, снижая нагрузку на пищеварительную систему.

"Праздничный период в России довольно продолжительный — от Нового года до Рождества и даже после него. Поэтому не стоит стремиться попробовать все блюда за один вечер. Гораздо разумнее распределить угощения на несколько дней и при планировании меню учитывать не только предпочтения гостей, но и собственные возможности организма", — отметила врач-диетолог Анна Белоусова.

Такой подход, по её словам, помогает избежать тяжести и упадка сил после застолий.

Меньше блюд — больше удовольствия

Белоусова обратила внимание на распространённую привычку накрывать чрезмерно обильный стол. Большое количество блюд автоматически провоцирует переедание, даже если человек не испытывает сильного голода. Диетолог предлагает пересмотреть саму философию застолья.

"Мы садимся за стол не для того, чтобы есть, а чтобы общаться и праздновать. Поэтому стоит пересмотреть застольные привычки: готовить меньше, но разнообразнее. Двух столовых ложек любого блюда достаточно, чтобы насладиться вкусом и при этом не испытывать тяжести", — пояснила она.

Небольшие порции позволяют попробовать разные блюда без вреда для самочувствия.

Режим питания и движение

Эксперт подчеркнула, что даже в праздничные дни важно не отказываться от привычного режима питания. Полноценный завтрак и обед снижают риск переедания вечером и помогают контролировать аппетит.

"Не стоит садиться за праздничный стол с чувством голода — это прямая дорога к перееданию. Лучше в течение дня питаться как обычно, а после застолья немного подвигаться — выйти на прогулку или поиграть с детьми. Это поможет еде лучше усвоиться и не даст калориям отложиться", — добавила Анна Белоусова.

По её словам, даже умеренная физическая активность улучшает пищеварение и общее самочувствие.

Поддержка пищеварения

Врач также рекомендовала заранее позаботиться о поддержке пищеварительной системы. В домашней аптечке, по её мнению, допустимо иметь ферментные препараты, которые могут облегчить состояние после плотного ужина.

При этом Белоусова подчёркивает, что лучшей профилактикой остаётся движение и разумный подход к еде. Активность в дни каникул помогает сохранить форму, энергию и избежать последствий праздничных излишеств.

