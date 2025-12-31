Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек принимает таблетку, запивая водой (рука, таблетка)
Человек принимает таблетку, запивая водой (рука, таблетка)
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:00

Один праздничный стол — десятки рисков: где скрываются инфекции, о которых не принято думать

Термическая обработка продуктов снижает риск отравлений — инфекционист Чуланов

Праздничные дни традиционно сопровождаются ростом заболеваемости, чему способствуют поездки, встречи с родственниками и плотное общение в закрытых помещениях. В этот период особенно важно не игнорировать базовые меры профилактики, которые помогают снизить риск заражения. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в интервью изданию Life.ru.

По словам специалиста, большинство профилактических рекомендаций хорошо известны, однако именно в праздники люди чаще всего перестают их соблюдать. Это касается как личной гигиены, так и образа жизни в целом.

Гигиена и контакты с заболевшими

Владимир Чуланов подчеркнул, что регулярное мытьё рук с мылом остаётся одним из самых эффективных способов защиты от инфекций. В ситуациях, когда такой возможности нет, он рекомендует использовать антисептики на основе спирта.

Также эксперт советует избегать тесного контакта с людьми, у которых есть признаки простуды. Если симптомы появились у самого человека, лучше остаться дома и ограничить общение даже с членами семьи и гостями. Не менее важно соблюдать "кашлевой этикет" и правила личной гигиены, чтобы не способствовать распространению инфекции.

Безопасность питания в праздники

Отдельное внимание инфекционист уделил вопросам питания. В праздничный период на столе появляется больше блюд, а значит, возрастает риск пищевых инфекций при нарушении элементарных правил.

Специалист призвал тщательно мыть продукты, строго соблюдать требования к термической обработке и не допускать контакта сырых ингредиентов с готовыми к употреблению блюдами. Кроме того, он напомнил о необходимости правильного хранения скоропортящихся продуктов в домашних условиях.

Поддержка иммунитета и образ жизни

Для укрепления защитных сил организма Чуланов рекомендовал чаще бывать на свежем воздухе, однако избегать мест массового скопления людей. Такой подход позволяет снизить риск заражения и одновременно поддержать общее состояние здоровья.

Ключевую роль, по словам врача, играют умеренная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон. Соблюдение этих принципов помогает организму легче справляться с нагрузками и снижает вероятность заболеваний в праздничные дни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash сегодня в 14:40
Эти капельницы кажутся привычными — но именно они заполнили медицинские графики на Новый год

В период праздников спрос на детокс-услуги взлетел, и стоимость процедур значительно увеличилась. Почему так популярны капельницы и кто в группе риска?

Читать полностью » В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ сегодня в 14:40
Искусственная кома и реанимация: как врачи Саратовской больницы смогли спасти женщину с полиорганной недостаточностью

В Саратове врачи спасли беременную женщину с полиорганной недостаточностью, которая более месяца находилась в искусственной коме.

Читать полностью » В Мурманской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - Роспотребнадзор сегодня в 14:28
Эти цифры кажутся незначительными, но именно они показывают рост заболеваемости в Мурманске

В Мурманской области зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Эксперты выявили активную циркуляцию вирусов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Дибба связывает кислотные напитки с повреждением слизистой сегодня в 12:29
Один популярный напиток подрывает ЖКТ — большинство пьёт его каждый день и не замечает

Узнайте, какой популярный напиток может негативно сказаться на здоровье кишечника. Один простой шаг поможет улучшить ваше самочувствие.

Читать полностью » Шампанское может привести к более тяжёлой интоксикации - Ольга Кропоткина сегодня в 10:55
Шампанское — не просто алкоголь: что нужно учитывать при его употреблении на праздниках

Шампанское — любимый напиток на праздниках, но его употребление может иметь негативные последствия для здоровья. Как избежать неприятных последствий, рассказывает врач.

Читать полностью » Екатерина Титова предупредила, что сочетание роллов и шампанского может вызвать тошноту сегодня в 10:32
Заклинание гастрономии: как шампанское и роллы могут нарушить работу вашего желудка

Сочетание роллов и шампанского может вызвать тошноту и дискомфорт из-за перегрузки пищеварительной системы. Эксперты советуют избегать этого сочетания.

Читать полностью » Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere сегодня в 8:31
Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Привычный чай в пакетиках может содержать миллионы пластиковых частиц. Учёные выяснили, как они ведут себя в организме и почему это важно.

Читать полностью » Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова сегодня в 5:24
Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Врач-диетолог объяснила, как пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью, и какие напитки лучше выбрать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Электролиты восстанавливают водно-солевой баланс после алкоголя — врач Мельникова
Мир
Франция запретила доступ к соцсетям детям до 15 лет — Франс Пресс
Общество
Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza
Общество
Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве
Красота и здоровье
Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy
Красота и здоровье
Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру
Красота и здоровье
Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet