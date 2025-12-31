Один праздничный стол — десятки рисков: где скрываются инфекции, о которых не принято думать

Праздничные дни традиционно сопровождаются ростом заболеваемости, чему способствуют поездки, встречи с родственниками и плотное общение в закрытых помещениях. В этот период особенно важно не игнорировать базовые меры профилактики, которые помогают снизить риск заражения. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в интервью изданию Life.ru.

По словам специалиста, большинство профилактических рекомендаций хорошо известны, однако именно в праздники люди чаще всего перестают их соблюдать. Это касается как личной гигиены, так и образа жизни в целом.

Гигиена и контакты с заболевшими

Владимир Чуланов подчеркнул, что регулярное мытьё рук с мылом остаётся одним из самых эффективных способов защиты от инфекций. В ситуациях, когда такой возможности нет, он рекомендует использовать антисептики на основе спирта.

Также эксперт советует избегать тесного контакта с людьми, у которых есть признаки простуды. Если симптомы появились у самого человека, лучше остаться дома и ограничить общение даже с членами семьи и гостями. Не менее важно соблюдать "кашлевой этикет" и правила личной гигиены, чтобы не способствовать распространению инфекции.

Безопасность питания в праздники

Отдельное внимание инфекционист уделил вопросам питания. В праздничный период на столе появляется больше блюд, а значит, возрастает риск пищевых инфекций при нарушении элементарных правил.

Специалист призвал тщательно мыть продукты, строго соблюдать требования к термической обработке и не допускать контакта сырых ингредиентов с готовыми к употреблению блюдами. Кроме того, он напомнил о необходимости правильного хранения скоропортящихся продуктов в домашних условиях.

Поддержка иммунитета и образ жизни

Для укрепления защитных сил организма Чуланов рекомендовал чаще бывать на свежем воздухе, однако избегать мест массового скопления людей. Такой подход позволяет снизить риск заражения и одновременно поддержать общее состояние здоровья.

Ключевую роль, по словам врача, играют умеренная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон. Соблюдение этих принципов помогает организму легче справляться с нагрузками и снижает вероятность заболеваний в праздничные дни.