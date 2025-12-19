Праздник начинается — поджелудочная сдаётся: что на самом деле ломает здоровье за столом

Новогодний стол традиционно ломится от угощений, но именно праздничное изобилие нередко оборачивается тяжестью и проблемами с пищеварением уже в первые часы после застолья. Основная нагрузка в такие моменты приходится на желудок, поджелудочную железу и печень. Об этом, но не в первом предложении, рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина в беседе с Pravda.Ru.

Майонез как главный фактор перегрузки

По словам специалиста, ключевую роль в ухудшении самочувствия играют не сами праздничные блюда, а способ их приготовления. Традиционные салаты — "оливье", "селёдка под шубой", а также мясо по-французски — объединяет обилие майонеза, который используется в больших количествах и часто пропитывает каждый слой.

"Все, что связано с майонезом, для поджелудочной и для желудка является большой нагрузкой. Особенно это касается салатов, где каждый слой буквально пропитан соусом. Если заменить майонез на сметану или греческий йогурт, блюда станут легче и безопаснее", — пояснила эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Врач подчеркнула, что такие замены позволяют сохранить привычный вкус, но значительно снизить риск переедания и неприятных ощущений после еды.

Жирная еда и алкоголь: опасное сочетание

Еще одной распространенной ошибкой во время праздников Сюракшина назвала злоупотребление жирными и жареными блюдами в сочетании с алкоголем. Многие считают, что плотная и жирная пища помогает "меньше пьянеть", однако это заблуждение.

"Мнение о том, что жирная еда помогает не пьянеть, — это миф. Даже при обильной пище алкоголь все равно усваивается, а жирные блюда лишь мешают работе печени", — отметила диетолог.

По ее словам, подобная тактика только усиливает нагрузку на органы и увеличивает риск плохого самочувствия на следующий день.

Как пережить застолье без последствий

Эксперт подчеркнула, что главный принцип новогоднего меню — умеренность и баланс. Отказ от чрезмерно жирных, жареных и копченых блюд в пользу более легких вариантов помогает снизить нагрузку на организм. В качестве заправок лучше использовать оливковое масло, сметану или йогурт, а основу стола дополнять свежими овощами и простыми блюдами.

По словам Сюракшиной, осознанный подход к выбору продуктов позволяет сохранить праздничное настроение и избежать неприятных последствий для здоровья, не отказываясь при этом от самого удовольствия новогоднего застолья.