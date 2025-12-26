Не мясо и не алкоголь: этот новогодний продукт чаще всего вызывает дискомфорт

Новогодний стол традиционно ассоциируется с обилием блюд, но не все привычные продукты одинаково хорошо переносятся организмом в праздничную ночь. Некоторые сочетания могут спровоцировать дискомфорт даже у здоровых людей. Об этом рассказала врач общей практики Клэр Меррифилд, обращая внимание на особенности праздничного питания; об этом пишет издание Daily Mirror.

Почему брюссельская капуста под запретом

Клэр Меррифилд подчеркнула, что в повседневном рационе брюссельская капуста считается полезным продуктом. Она богата витаминами и клетчаткой, поддерживает работу кишечника и обычно рекомендуется как элемент здорового питания.

Однако в условиях новогоднего застолья ситуация меняется. По словам врача, этот овощ активно способствует газообразованию. В сочетании с алкоголем, жирными блюдами и сладостями брюссельская капуста может вызывать боли в животе и выраженный дискомфорт даже у людей без хронических заболеваний.

Особый риск для чувствительного кишечника

Наибольшую опасность брюссельская капуста, по словам Меррифилд, представляет для людей с синдромом раздражённого кишечника. В таких случаях праздничное меню с большим количеством сложных сочетаний может привести к обострению симптомов.

"Замените ее другими полезными продуктами, которые не вызывают газообразование. Например, морковь или стручковый горошек", — посоветовала врач общей практики Клэр Меррифилд.

Она отметила, что в новогоднюю ночь стол редко обходится без шоколада, сыра, свинины или других жирных мясных блюд, поэтому исключение брюссельской капусты становится самым простым способом снизить нагрузку на пищеварение.

Как питаться в праздники без вреда

Врач добавила, что даже при наличии проблем с кишечником не стоит полностью отказываться от любимых блюд. По её мнению, ключевым фактором остаётся умеренность. Важно не злоупотреблять алкоголем, не переедать и отдавать предпочтение более лёгким закускам.

Меррифилд подчеркнула, что праздничное питание должно приносить удовольствие, а не становиться причиной ухудшения самочувствия. Грамотный выбор продуктов и контроль порций позволяют избежать неприятных последствий и спокойно провести праздничные дни.