Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:40

Рискуете не получить прибыль: какие условия в договоре превращают выгодный вклад в убыточный

Банки запускают акции для привлечения ликвидности — Елин

Новогодние "акционные" вклады с повышенной ставкой часто выглядят щедро, но на практике могут дать прибавку, сопоставимую с обычными сезонными надбавками, либо потребовать условий, которые меняют смысл продукта. Об этом сообщает агентство "Прайм". Эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин объясняет: в конце года банкам нередко нужна дополнительная ликвидность, особенно на коротких сроках, поэтому они запускают маркетинговые кампании, чтобы быстрее привлечь деньги клиентов.

Почему "новогодняя ставка" не всегда равна реальной выгоде

По словам Елина, в типовых акциях прибавка к стандартной ставке обычно составляет 0,5-1 процентный пункт. Все, что заметно выше, как правило, либо привязано к дополнительным условиям, либо представляет собой краткосрочное маркетинговое предложение на ограниченный период. В результате "красивая цифра" в рекламе может относиться не ко всему сроку вклада и не ко всем клиентам.

Отдельный риск, на который указывает эксперт, связан с предложениями, где ставка существенно выше ключевой. В таких случаях в продукте может быть заложен нюанс, который не очевиден из рекламного слогана, но проявится в договоре и фактической схеме начисления дохода.

Где чаще всего скрывается "подвох": комбинированные продукты

Если банк обещает доходность заметно выше ключевой, клиенту могут предложить комбинированный продукт. Елин предполагает, что речь может идти о связке вклада с инструментами фондового или страхового рынка. Внешне это может выглядеть как депозит с повышенной ставкой, но фактически часть денег или часть доходности будет зависеть от другой финансовой конструкции.

Именно поэтому эксперт советует не воспринимать акцию как гарантированно более выгодный вклад "по умолчанию". Важно понимать, что вклад — это один тип продукта, а инвестиционные или страховые компоненты — другой, с отличающимися условиями, рисками и логикой дохода.

На что смотреть перед подписанием договора

Ключевой совет Елина — перед заключением договора разобраться, нет ли условий, которые превращают стандартный вклад в иной продукт. То есть задача клиента — проверить, что он действительно открывает депозит, а не оформляет сложную связку, где часть параметров меняется при невыполнении требований или действует только на коротком отрезке.

В практическом смысле это означает внимательное чтение условий акции, срока действия повышенной ставки и требований, от которых зависит обещанный процент. Иначе новогодняя "витрина" может оказаться просто способом привлечь деньги на нужный банку период, а не улучшить доходность для вкладчика.

