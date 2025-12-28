Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодние подарки
Новогодние подарки
© Freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:31

Билет в детство подорожал: как скачок котировок на какао отразился на новогодних подарках

Стоимость детского новогоднего подарка достигла 454 рубля — эксперт АКРА Тренин

Детский новогодний подарок в России в этом сезоне обходится в среднем примерно в 450 рублей — и это заметно дороже, чем год назад. Об этом сообщает РИА Новости: агентство со ссылкой на эксперта АКРА Антона Тренина приводит расчёты стоимости стандартного шоколадного набора и объясняет причины подорожания, связанные с ситуацией на сырьевом рынке.

Сколько стоит набор и что в него входит

По оценке эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, шоколадный новогодний подарок для ребёнка весом 550 граммов будет стоить 454 рубля. Речь идёт о типовом наборе, который формируется из нескольких категорий сладостей и ориентирован на массовый спрос. Такие комплекты чаще всего покупают для школьных и детсадовских мероприятий, а также для семейного обмена подарками в конце декабря.

Состав набора, как уточняется, распределён по весовым долям. В него входит по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. Такой формат отражает тенденцию рынка: производители стараются балансировать более дорогие ингредиенты с бюджетными позициями, чтобы удерживать цену на приемлемом уровне.

Почему стоимость выросла почти на 15%

Как отмечает РИА Новости, за последний год цена подобного подарка увеличилась на 14,7%. Основной причиной подорожания называют рост стоимости какао-бобов — ключевого сырья для шоколада. Скачок биржевых котировок на какао пришёлся на 2024 год и первую половину 2025 года, что в итоге отразилось на себестоимости шоколадной продукции.

Повышение цен на сырьё, как правило, не влияет на розницу мгновенно, но постепенно "догоняет" потребителя через изменение отпускных цен и ассортиментной политики производителей. Поэтому итоговая стоимость новогодних наборов становится чувствительным индикатором того, как международные котировки трансформируются в привычные покупки. В условиях праздников, когда спрос на сладости резко растёт, эта разница особенно заметна.

Что означает эта динамика для покупателей

Набор за 454 рубля можно считать средней отметкой для подарка стандартного веса, однако итоговый ценник на полке зависит от бренда, упаковки и состава. При одинаковой массе стоимость может различаться из-за доли шоколадных конфет и качества ингредиентов, а также из-за маркетинговых затрат и сезонной наценки. Тем не менее расчёты, приведённые через АКРА, показывают общий тренд: сладкие подарки входят в Новый год с увеличенной ценой.

Фактически потребителю приходится платить больше не за "праздник", а за глобальные изменения на рынке сырья. Какао-бобы остаются основой шоколада, и их подорожание неизбежно отражается на стоимости таких товаров, особенно в сезон массовых закупок. Поэтому даже сравнительно небольшой набор в 550 граммов в этом году стоит уже ближе к 500 рублям, чем к прошлогодним значениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов сегодня в 7:57
Самолечение может стоить жизни: почему в Госдуме решили бороться с рекламой лекарств

В Госдуме предложили запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ. Депутат объяснил, почему ролики могут толкать людей к самолечению.

Читать полностью » Для страховой пенсии нужно 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов — Машаров сегодня в 7:44
Пенсия зависит от баллов: почему люди с одинаковым стажем получают разную сумму

В ОП напомнили, сколько пенсионных баллов и лет стажа нужно для страховой пенсии по старости, и назвали параметры выплат на 2026 год.

Читать полностью » Рабочий день 30 декабря не сократят из-за статуса 31 декабря — Юлия Санина сегодня в 3:42
Ожидали короткий день — получили обычный: чем объясняется решение по 30 декабря

30 декабря не станет сокращённым рабочим днём, несмотря на выходной 31-го. Эксперт объяснила, как это связано с Трудовым кодексом.

Читать полностью » Вежливый отказ от приглашения сохраняет уважение — эксперт по этикету Екатерина Богачева вчера в 17:28
Отказ звучит вежливо — а отношения всё равно трещат: где совершается ошибка

Отказ от приглашения может прозвучать корректно и без обид. Эксперт по этикету объяснила, какие формулировки помогают сохранить уважение и отношения.

Читать полностью » Навык принятия комплиментов можно развить — психолог Ирина Бенетт вчера в 17:23
Комплимент звучит — а внутри неловко: что на самом деле происходит в этот момент

Отрицание комплиментов может испортить общение и выдать неуверенность. Психолог объяснила, почему важно принимать похвалу спокойно и без оправданий.

Читать полностью » Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia вчера в 16:39
Выбрали не тот месяц: отпуск в праздники приносит неприятный финансовый итог

Юрист объяснила, какие месяцы 2026 года окажутся самыми невыгодными для отпуска и когда отдых принесет больше отпускных.

Читать полностью » Дело Долиной не создаёт универсального механизма пересмотра — адвокат Людмила Айвар вчера в 16:18
Суды не переписывают прошлое: почему вернуть жильё задним числом почти невозможно

Дело Долиной не открыло путь к массовому возврату жилья. Юрист объяснила, почему процессуальные сроки важнее громких судебных решений.

Читать полностью » Продажи новогоднего декора в России выросли на 45% за сезон — Mash вчера в 16:17
Новый год без ожидания: статистика показала, как меняется ритм праздника

Продажи новогодних товаров в России выросли почти наполовину: россияне начали готовиться к празднику ещё осенью, а живые ёлки стали хитом сезона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Зарплату рабочим УАЗа проиндексировали на 10 процентов — Ширинов
Авто и мото
На Lada Vesta установили шестиступенчатую АКПП Aisin TF-70SC — RG Technologies
ДФО
Метель оставила 5,5 тысяч жителей Камчатки без электричества — 360
Происшествия
В Нигерии мужчина погиб после интимной близости с несколькими женами — Dailypost.ng
Туризм
Россияне чаще бронируют отели за рубежом на новогодние каникулы — Островок
Происшествия
В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror.
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet