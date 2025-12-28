Билет в детство подорожал: как скачок котировок на какао отразился на новогодних подарках

Детский новогодний подарок в России в этом сезоне обходится в среднем примерно в 450 рублей — и это заметно дороже, чем год назад. Об этом сообщает РИА Новости: агентство со ссылкой на эксперта АКРА Антона Тренина приводит расчёты стоимости стандартного шоколадного набора и объясняет причины подорожания, связанные с ситуацией на сырьевом рынке.

Сколько стоит набор и что в него входит

По оценке эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, шоколадный новогодний подарок для ребёнка весом 550 граммов будет стоить 454 рубля. Речь идёт о типовом наборе, который формируется из нескольких категорий сладостей и ориентирован на массовый спрос. Такие комплекты чаще всего покупают для школьных и детсадовских мероприятий, а также для семейного обмена подарками в конце декабря.

Состав набора, как уточняется, распределён по весовым долям. В него входит по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. Такой формат отражает тенденцию рынка: производители стараются балансировать более дорогие ингредиенты с бюджетными позициями, чтобы удерживать цену на приемлемом уровне.

Почему стоимость выросла почти на 15%

Как отмечает РИА Новости, за последний год цена подобного подарка увеличилась на 14,7%. Основной причиной подорожания называют рост стоимости какао-бобов — ключевого сырья для шоколада. Скачок биржевых котировок на какао пришёлся на 2024 год и первую половину 2025 года, что в итоге отразилось на себестоимости шоколадной продукции.

Повышение цен на сырьё, как правило, не влияет на розницу мгновенно, но постепенно "догоняет" потребителя через изменение отпускных цен и ассортиментной политики производителей. Поэтому итоговая стоимость новогодних наборов становится чувствительным индикатором того, как международные котировки трансформируются в привычные покупки. В условиях праздников, когда спрос на сладости резко растёт, эта разница особенно заметна.

Что означает эта динамика для покупателей

Набор за 454 рубля можно считать средней отметкой для подарка стандартного веса, однако итоговый ценник на полке зависит от бренда, упаковки и состава. При одинаковой массе стоимость может различаться из-за доли шоколадных конфет и качества ингредиентов, а также из-за маркетинговых затрат и сезонной наценки. Тем не менее расчёты, приведённые через АКРА, показывают общий тренд: сладкие подарки входят в Новый год с увеличенной ценой.

Фактически потребителю приходится платить больше не за "праздник", а за глобальные изменения на рынке сырья. Какао-бобы остаются основой шоколада, и их подорожание неизбежно отражается на стоимости таких товаров, особенно в сезон массовых закупок. Поэтому даже сравнительно небольшой набор в 550 граммов в этом году стоит уже ближе к 500 рублям, чем к прошлогодним значениям.