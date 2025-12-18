Праздник закончится — счета останутся: новогодние траты ведут в финансовую ловушку

Новогодние траты нередко выходят из-под контроля, особенно если к покупке подарков приступают в последний момент. В таких условиях главный риск — потратить больше, чем позволяет реальное финансовое положение, и столкнуться с трудностями уже в январе. Об этом рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева, обратив внимание на базовые принципы разумного планирования, сообщает Pravda.Ru.

Лимит расходов как отправная точка

По словам эксперта, даже при позднем старте подготовки к праздникам важно первым делом определить четкую сумму, которую можно направить на подарки. Это позволяет избежать спонтанных решений и сохранить контроль над бюджетом. Карпычева напомнила, что январь традиционно является менее стабильным месяцем с точки зрения доходов из-за длинных каникул и возможных задержек выплат.

"Даже если планирование началось поздно, стоит обозначить сумму, которую вы готовы выделить на подарки. Важно учитывать январские каникулы и возможные задержки поступлений. Лучше заранее распределить, кому и на какие суммы вы будете делать подарки — это поможет не выйти за рамки бюджета", — подчеркнула независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Что делать при перерасходе

Эксперт отдельно остановилась на ситуации, когда расходы уже превысили первоначальные ожидания. По ее словам, чувство вины в этом случае только мешает трезво оценить ситуацию и принять рациональные решения. Гораздо эффективнее спокойно пересмотреть текущий бюджет и временно скорректировать другие статьи расходов.

Карпычева обратила внимание на принципиально важный момент — недопустимость покрытия праздничных трат за счет заемных средств.

"Если вы понимаете, что потратили больше, чем планировали, самое главное — не брать кредиты и не пользоваться кредитной картой. Ошибки в планировании случаются у всех, но важно сосредоточиться на том, какие шаги можно предпринять дальше", — пояснила она.

Подготовка к праздникам заранее

По мнению финансового советника, избежать стрессов в конце года помогает заблаговременная подготовка. Речь идет о том, чтобы откладывать небольшие суммы в течение года именно на праздничные расходы. Такой подход снижает нагрузку на бюджет и дает больше свободы при выборе подарков.

Анна Карпычева добавила, что ценность подарка не всегда определяется его стоимостью. Забота, внимание и участие, по ее словам, зачастую воспринимаются близкими гораздо важнее дорогих покупок, а разумный подход к финансам позволяет сохранить праздничное настроение без ущерба для будущей финансовой стабильности.