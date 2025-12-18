Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:33

Праздник закончится — счета останутся: новогодние траты ведут в финансовую ловушку

Новогодние подарки не должны подрывать бюджет — финансовый советник Карпычева

Новогодние траты нередко выходят из-под контроля, особенно если к покупке подарков приступают в последний момент. В таких условиях главный риск — потратить больше, чем позволяет реальное финансовое положение, и столкнуться с трудностями уже в январе. Об этом рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева, обратив внимание на базовые принципы разумного планирования, сообщает Pravda.Ru.

Лимит расходов как отправная точка

По словам эксперта, даже при позднем старте подготовки к праздникам важно первым делом определить четкую сумму, которую можно направить на подарки. Это позволяет избежать спонтанных решений и сохранить контроль над бюджетом. Карпычева напомнила, что январь традиционно является менее стабильным месяцем с точки зрения доходов из-за длинных каникул и возможных задержек выплат.

"Даже если планирование началось поздно, стоит обозначить сумму, которую вы готовы выделить на подарки. Важно учитывать январские каникулы и возможные задержки поступлений. Лучше заранее распределить, кому и на какие суммы вы будете делать подарки — это поможет не выйти за рамки бюджета", — подчеркнула независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Что делать при перерасходе

Эксперт отдельно остановилась на ситуации, когда расходы уже превысили первоначальные ожидания. По ее словам, чувство вины в этом случае только мешает трезво оценить ситуацию и принять рациональные решения. Гораздо эффективнее спокойно пересмотреть текущий бюджет и временно скорректировать другие статьи расходов.

Карпычева обратила внимание на принципиально важный момент — недопустимость покрытия праздничных трат за счет заемных средств.

"Если вы понимаете, что потратили больше, чем планировали, самое главное — не брать кредиты и не пользоваться кредитной картой. Ошибки в планировании случаются у всех, но важно сосредоточиться на том, какие шаги можно предпринять дальше", — пояснила она.

Подготовка к праздникам заранее

По мнению финансового советника, избежать стрессов в конце года помогает заблаговременная подготовка. Речь идет о том, чтобы откладывать небольшие суммы в течение года именно на праздничные расходы. Такой подход снижает нагрузку на бюджет и дает больше свободы при выборе подарков.

Анна Карпычева добавила, что ценность подарка не всегда определяется его стоимостью. Забота, внимание и участие, по ее словам, зачастую воспринимаются близкими гораздо важнее дорогих покупок, а разумный подход к финансам позволяет сохранить праздничное настроение без ущерба для будущей финансовой стабильности.

Читайте также

Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1% сегодня в 11:02
Перед 19 декабря воздух сгущается: ключевая ставка может снизиться сильнее ожиданий

Бизнес ожидает значительного снижения ключевой ставки на фоне ускорения замедления инфляции. Узнайте, почему решение 19 декабря может стать судьбоносным для экономики России.

Читать полностью » Россия планирует достичь технологической независимости к 2030 году — Сальников сегодня в 9:26
Цифровая ловушка или дорога к лидерству? Зачем России индекс технологической независимости

Кабмин готовит восемь индикаторов технологического развития экономики: один из ключевых — индекс технологической независимости с целью 100% к 2030 году.

Читать полностью » Налог с процентов по вкладам можно вернуть через вычеты — юрист Белоглазова сегодня в 8:08
Оплатили лечение или ипотеку? Эти расходы могут списать ваш налог на доход с банковских вкладов

Россияне могут вернуть НДФЛ с процентов по вкладам за 2023-2024 годы через вычеты — но с 2025-го этот механизм больше не работает.

Читать полностью » Объем потребительских кредитов в РФ упал вдвое за год — Лагуткин сегодня в 8:03
Скоринг Бюро бьёт тревогу: данные по кредитам показали устойчивый и пугающий тренд

Потребительское кредитование в России за 11 месяцев 2025 года сократилось вдвое: эксперты объяснили, какие меры ЦБ к этому привели.

Читать полностью » Повышение НДС не затронет цены на основные продукты — Трепольский сегодня в 8:00
ФАС против алчности бизнеса: почему повышение НДС — не повод завышать цены в магазинах

ФАС предупредила торговые сети: повышение НДС с 2026 года не даёт оснований увеличивать цены на продукты, облагаемые по льготной ставке.

Читать полностью » ИНН станет обязательным для переводов с карты между физлицами — Луговой сегодня в 7:53
Борьба с серыми схемами или тотальный контроль? Зачем переводы между людьми хотят привязать к ИНН

В Госдуме предлагают расширить идентификацию в банках: ИНН хотят привязать не только к счетам, но и сделать обязательным при переводах с карт.

Читать полностью » Рост аренды жилья в России в 2025 году стал минимальным за восемь лет — Мир квартир сегодня в 7:38
Квартиры перестали дорожать — и это плохой знак: что происходит с арендой в России

Аренда жилья в России в 2025 году почти не выросла в цене впервые за восемь лет — рынок вышел в фазу стагнации после рекордного подорожания.

Читать полностью » Утренние торги на Мосбирже начались ростом индекса до 2 767 пунктов — ТАСС сегодня в 7:38
Рынок проснулся в хорошем настроении: индекс Мосбиржи осторожно пошёл вверх

Индекс Мосбиржи начал утреннюю сессию ростом и за первые минуты ускорил повышение на фоне возобновления ранних торгов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Возврат образцов с Марса несёт биориски — ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт
Авто и мото
Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист
ЮФО
В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов
ЮФО
Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ
Культура и шоу-бизнес
Верховный суд учёл интересы внучки Долиной в споре о квартире
Туризм
Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia
Мир
Дефицит бюджета Украины достиг €55 млрд без новых решений ЕС — The Daily Telegraph
Мир
SpaceX управляет более чем 9 тысячами спутников на орбите Земли — ТАСС
