© freepik.com by user15285612 is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:24

Новогодняя эйфория может закончиться больницей: главный риск, о котором молчат

Алкоголь в праздники резко повышает риски для здоровья — психиатр-нарколог Новиков

Новогодние праздники традиционно воспринимаются как время отдыха и общения, однако именно в этот период резко возрастают риски, связанные со здоровьем и безопасностью. Об этом, ссылаясь на данные медицинских служб, сообщает URA.RU, приводя позицию главного психиатра-нарколога Ханты-Мансийского автономного округа Андрея Новикова, который назвал злоупотребление алкоголем одной из ключевых угроз праздничных дней.

Алкоголь как фактор повышенного риска

По словам специалиста, продолжительные выходные и атмосфера праздника нередко формируют ощущение вседозволенности. Это приводит к тому, что употребление спиртного выходит за рамки умеренности и становится неконтролируемым. В результате вместо восстановления сил люди сталкиваются с серьезными медицинскими и социальными проблемами.

"Новогодние праздники — это время радости и семейного общения. Но нередко они превращаются в период чрезмерного употребления алкоголя, что вместо отдыха может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, травмами и даже трагедиями", — отметил главный психиатр-нарколог ХМАО Андрей Новиков.

Медицинские и социальные последствия

В окружном Центре общественного здоровья и медицинской профилактики поясняют, что избыточное потребление алкоголя значительно повышает вероятность алкогольных отравлений. Также возрастает риск обострения хронических заболеваний, получения бытовых травм и дорожно-транспортных происшествий. Нередко в праздничные дни фиксируется рост числа конфликтов в семьях и ухудшение психоэмоционального состояния.

Особую опасность новогодний период представляет для людей, уже имеющих проблемы с алкоголем. Для них даже кратковременное нарушение режима может привести к срыву и тяжелым последствиям, требующим медицинского вмешательства.

Призыв к осознанности

Андрей Новиков подчеркнул, что полностью избежать рисков можно лишь при ответственном отношении к своему здоровью. Он призвал жителей Югры сохранять чувство меры, внимательно относиться к собственному состоянию и, по возможности, выбирать безалкогольные форматы отдыха. Такой подход, по мнению врача, позволяет сохранить праздничное настроение без угрозы для жизни и здоровья.

