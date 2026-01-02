Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стаканы с алкоголем в руках
Стаканы с алкоголем в руках
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:07

Десять дней без тормозов — или без алкоголя: регионы ищут способ снизить риски

Полный запрет продажи алкоголя установили в Тыве — зампред комитета ГД Гусев

В ряде российских регионов новогодние праздники в последние годы сопровождаются не только массовыми гуляниями, но и жёсткими мерами по ограничению продажи алкоголя. Такие решения, по мнению законодателей, направлены на снижение числа происшествий и преступлений в период длительных выходных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по контролю, первого замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрия Гусева.

Парламентарий отметил, что практика региональных ограничений уже доказала свою актуальность. Вопрос регулирования оборота алкоголя, по его словам, должен решаться с учётом местной специфики и реальной обстановки.

Региональные ограничения на праздники

Дмитрий Гусев подчеркнул, что многие субъекты России самостоятельно вводят ограничения на продажу алкоголя в новогодние дни. По его оценке, такой подход является оправданным и позволяет снизить социальные риски.

"Многие наши регионы принимают свои региональные ограничения по продаже алкоголя. <…> Это правильно. Потому что если человек ничего не делает, он неизменно начинает делать что-то плохое. Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий", — сказал Дмитрий Гусев.

По мнению депутата, именно гибкость региональных решений позволяет учитывать особенности конкретных территорий и эффективно реагировать на потенциальные угрозы общественной безопасности.

Где действует полный запрет

Как уточнил Гусев, наиболее жёсткие меры приняты в отдельных регионах. Полный запрет на продажу алкоголя в праздничные дни установлен в Республике Тыва, а также в ряде районов Иркутской области.

Кроме того, ограничения на реализацию спиртного действуют в Кировской и Вологодской областях, а также в других субъектах Федерации. Эти меры, по словам парламентария, направлены на профилактику правонарушений и снижение нагрузки на экстренные службы.

Связь алкоголя и роста преступности

Отдельно Дмитрий Гусев обратил внимание на статистику, связанную с новогодними каникулами. По его словам, в этот период уровень преступности в стране возрастает в среднем в 2,5 раза.

"Почему? Потому что десять дней праздники. Понятно, что все это связано с алкоголем", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что именно поэтому тема ограничений на продажу спиртного остаётся актуальной и требует дальнейшего обсуждения на уровне регионов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зарплаты с окладом в январе выплатят в полном объёме — РИА Новости сегодня в 4:46
Январь выглядит безобидно — но для части работников он может обернуться потерей денег

В Госдуме объяснили, кому в январе выплатят зарплату полностью, а кому придётся уложиться в короткий рабочий период из-за формы оплаты труда.

Читать полностью » Работающим пенсионерам после увольнения вернут все пропущенные индексации — ТАСС сегодня в 4:46
Пенсия росла у всех, кроме них: что происходит с выплатами после одного решения

Работающие пенсионеры после увольнения получат пенсию с учётом всех пропущенных индексаций и смогут вернуть социальные доплаты.

Читать полностью » Рост тарифов ЖКХ в 2026 году превысит прибавку к пенсии — DEITA.RU вчера в 11:31
Цены ускоряются, выплаты не успевают: пенсионеров втягивают в тихую финансовую ловушку

Индексация пенсий в 2026 году может не перекрыть рост цен. Экономист объяснил, почему пожилым россиянам станет жить сложнее.

Читать полностью » В КЧР 458 семей получили выплату 300 тыс. рублей за третьего ребёнка - ТАСС вчера в 9:24
Выплата кажется символической — но для сотен семей она стала поворотной

В Карачаево-Черкесии подвели итоги новой выплаты на третьего ребёнка: поддержку уже получили сотни семей. Мера стала частью демографического курса региона.

Читать полностью » Мошенники выманивают деньги через фейковые свидания и возврат билетов - МВД РФ вчера в 9:24
Знакомство начинается красиво — но именно после этого момента исчезают деньги

Знакомство в интернете оборачивается финансовой ловушкой: МВД предупредило о схеме с фальшивым возвратом денег за билеты.

Читать полностью » МРОТ в России увеличили на 4 653 рубля с начала года - ТАСС вчера в 9:24
Цифра выглядит скромной — но именно она запускает цепную реакцию в экономике страны

Повышение МРОТ затронет миллионы россиян и сотни миллиардов рублей. Эксперты спорят, усилит ли мера экономику или создаст новые риски.

Читать полностью » Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza 31.12.2025 в 17:41
Предновогодний коллапс в небе: пассажиры застряли в аэропортах на сутки

Непогода парализовала работу аэропортов по всей стране: десятки рейсов отменены, сотни пассажиров застряли в ожидании вылета.

Читать полностью » Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве 31.12.2025 в 17:37
Новогодний салют может закончиться делом: в Москве включают жёсткий контроль

Новогодние салюты в Москве могут обернуться штрафами и уголовными делами. Власти предупредили о жёстких мерах и усиленном контроле.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач советует пить воду перед каждым тостом — нарколог Тюрин
Красота и здоровье
Жирная и острая пища увеличивает риск панкреатита — врач Мингазова
Красота и здоровье
Спиртное повышает риск тромбов у доноров — Станция переливания
Красота и здоровье
Наркологи Коми работают с повышенной нагрузкой полгода — замглавврача Пироженко
Красота и здоровье
Гонконгский грипп идёт на спад, но расслабляться рано: сезон готовит неприятную замену
Красота и здоровье
Нападения обезьян в Дели стали причиной обращений россиян — врач Панфилова
ЮФО
Аренда авто экономкласса в Крыму стартовала от 900 рублей
Еда
Сливочный сыр смешивается с вареньем и даёт вкус чизкейка в тосте— Simply Recipes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet