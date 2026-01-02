Десять дней без тормозов — или без алкоголя: регионы ищут способ снизить риски

В ряде российских регионов новогодние праздники в последние годы сопровождаются не только массовыми гуляниями, но и жёсткими мерами по ограничению продажи алкоголя. Такие решения, по мнению законодателей, направлены на снижение числа происшествий и преступлений в период длительных выходных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по контролю, первого замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрия Гусева.

Парламентарий отметил, что практика региональных ограничений уже доказала свою актуальность. Вопрос регулирования оборота алкоголя, по его словам, должен решаться с учётом местной специфики и реальной обстановки.

Региональные ограничения на праздники

Дмитрий Гусев подчеркнул, что многие субъекты России самостоятельно вводят ограничения на продажу алкоголя в новогодние дни. По его оценке, такой подход является оправданным и позволяет снизить социальные риски.

"Многие наши регионы принимают свои региональные ограничения по продаже алкоголя. <…> Это правильно. Потому что если человек ничего не делает, он неизменно начинает делать что-то плохое. Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий", — сказал Дмитрий Гусев.

По мнению депутата, именно гибкость региональных решений позволяет учитывать особенности конкретных территорий и эффективно реагировать на потенциальные угрозы общественной безопасности.

Где действует полный запрет

Как уточнил Гусев, наиболее жёсткие меры приняты в отдельных регионах. Полный запрет на продажу алкоголя в праздничные дни установлен в Республике Тыва, а также в ряде районов Иркутской области.

Кроме того, ограничения на реализацию спиртного действуют в Кировской и Вологодской областях, а также в других субъектах Федерации. Эти меры, по словам парламентария, направлены на профилактику правонарушений и снижение нагрузки на экстренные службы.

Связь алкоголя и роста преступности

Отдельно Дмитрий Гусев обратил внимание на статистику, связанную с новогодними каникулами. По его словам, в этот период уровень преступности в стране возрастает в среднем в 2,5 раза.

"Почему? Потому что десять дней праздники. Понятно, что все это связано с алкоголем", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что именно поэтому тема ограничений на продажу спиртного остаётся актуальной и требует дальнейшего обсуждения на уровне регионов.