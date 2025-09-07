Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by М. Денисова. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Елка, санки и танцы: как праздник незаметно сжигает сотни калорий

Физическая активность на Новый год: данные о расходе калорий от врачей

Праздничные дни — время встреч с близкими, угощений и традиций. Но вместе с этим легко забыть о привычных целях в области здоровья. К началу января многие чувствуют усталость и вялость — результат переедания и недостатка движения. Чтобы не испытывать разочарование после праздников, лучше заранее подумать о том, как совместить отдых и активность. Для этого вовсе не нужен абонемент в спортзал — достаточно включить в программу развлечений подвижные занятия, которые подойдут и взрослым, и детям.

Танцы без правил

Музыка объединяет поколения — от малышей до бабушек. Полчаса танцев под любимые треки или готовый плейлист помогут сжечь около 220 калорий. И неважно, есть ли у вас хореографические навыки — главное, настроение.

Побег из комнаты

Квесты в формате escape room давно перестали быть страшилками. Это командная игра с головоломками и заданиями на время. Некоторые студии предлагают рождественские сценарии. За полчаса можно потратить от 150 до 220 калорий — всё зависит от того, насколько активно вы двигаетесь и подключаете фантазию.

Игры с джойстиком

Современные видеоигры — это уже не только про сидение на диване. Танцевальные или спортивные симуляторы вроде Just Dance или Wii Sports заставят двигаться даже тех, кто обычно избегает физической активности. Тридцать минут игры — и минус около 150 калорий.

Спорт на склонах

Если праздники проходят в горах, катание на лыжах или сноуборде станет отличным способом сжечь энергию. Полчаса спуска по склону — примерно 220 калорий, плюс море впечатлений.

Весёлый забег

Во многих городах проводят тематические новогодние забеги и прогулки. Даже при среднем темпе бега (10 минут на милю) за 30 минут можно потратить свыше 370 калорий. При этом атмосфера праздника и костюмы участников превращают тренировку в настоящий карнавал.

На снегоступах

Снежный лес и тёплый термос — что может быть лучше зимней прогулки? Снегоступы позволяют пройти там, где без них не обойтись. За полчаса такой активности организм расходует почти 300 калорий.

Детская радость для взрослых

Катание на санках — забава не только для детей. Подъём в горку и новые спуски помогают сжечь до 260 калорий за полчаса. Чем выше горка, тем интенсивнее тренировка.

Лёд под коньками

Катание на коньках требует определённой смелости и равновесия. Но это занятие одинаково нравится детям и взрослым. За тридцать минут получится потратить около 260 калорий и получить заряд бодрости.

Старые игры на новый лад

"Захват флага" — простая, но захватывающая игра, которая соберёт на площадке соседей и друзей. Для вечернего варианта можно заменить флажки светящимися палочками. За полчаса такой беготни уйдёт примерно 300 калорий.

Мяч или фрисби

Футбол, баскетбол, хоккей или фрисби — всё это повод активно провести время. За 30 минут можно сжечь от 110 до 300 калорий в зависимости от выбранного вида спорта и уровня интенсивности.

Охота за сокровищами

Семейный квест на улице или дома — отличный способ развлечься и размяться. Пока участники бегают от подсказки к подсказке, организм тратит энергию. Полчаса такой игры равны примерно 220 сожжённым калориям.

Прогулка по огням

Вместо того чтобы ездить по улицам в поисках ярких иллюминаций, можно выйти на пешую прогулку. Полчаса шагов в среднем темпе подарят минус 150 калорий и море впечатлений от праздничного декора.

