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Куски дорожного покрытия вырезают для проверки качества
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Выяснилось, кто и зачем вырезает на автомобильных дорогах куски асфальта

Куски дорожного покрытия вырезают для проверки качества

Автовладельцы нередко замечают на свежеотремонтированных дорогах странные прямоугольные или квадратные отверстия. Бывает даже, что они мешают ездить. Однако это вовсе не работа вандалов: куски асфальта берут специалисты, чтобы проверить качество дорожного покрытия.

В только что уложенном асфальте, или асфальтобетоне, сразу же делают отверстие — прямоугольник с неровными краями. Такая проба позволяет проверить качество укладки покрытия. Также образец асфальта нужен для возможного повторного ремонта дороги: по нему можно узнать технические особенности дорожного полотна и в случае необходимости сделать такой же раствор.

Место для забора покрытия выбирается не случайно: специалисты вырезают кусок из самого толстого участка покрытия, чтобы отверстие не было слишком глубоким. При этом кусок асфильта для пробы должен быть не слишком маленьким и не очень большим. Если образец был взят неудачно, то пробу берут на другом участке дороги.

Асфальтобетон - искусственный строительный материал, полученный в результате смешения и уплотнения подобранной в необходимых соотношениях и специально приготовленной смеси (асфальтобетонной смеси (АБС)) минерального материала (щебня, песка, минерального порошка) и битума. Полимерасфальтобетоны - уплотнённая смесь минеральных материалов (щебня, песка и минерального порошка), с полимерно-битумным вяжущим, перемешанная в нагретом состоянии.

Фото: Freepik.

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