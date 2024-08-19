Выяснилось, кто и зачем вырезает на автомобильных дорогах куски асфальта

Автовладельцы нередко замечают на свежеотремонтированных дорогах странные прямоугольные или квадратные отверстия. Бывает даже, что они мешают ездить. Однако это вовсе не работа вандалов: куски асфальта берут специалисты, чтобы проверить качество дорожного покрытия.

В только что уложенном асфальте, или асфальтобетоне, сразу же делают отверстие — прямоугольник с неровными краями. Такая проба позволяет проверить качество укладки покрытия. Также образец асфальта нужен для возможного повторного ремонта дороги: по нему можно узнать технические особенности дорожного полотна и в случае необходимости сделать такой же раствор.

Место для забора покрытия выбирается не случайно: специалисты вырезают кусок из самого толстого участка покрытия, чтобы отверстие не было слишком глубоким. При этом кусок асфильта для пробы должен быть не слишком маленьким и не очень большим. Если образец был взят неудачно, то пробу берут на другом участке дороги.

Асфальтобетон - искусственный строительный материал, полученный в результате смешения и уплотнения подобранной в необходимых соотношениях и специально приготовленной смеси (асфальтобетонной смеси (АБС)) минерального материала (щебня, песка, минерального порошка) и битума. Полимерасфальтобетоны - уплотнённая смесь минеральных материалов (щебня, песка и минерального порошка), с полимерно-битумным вяжущим, перемешанная в нагретом состоянии.

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